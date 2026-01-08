Crece la preocupación en Buenos Aires por la llegada de un insecto que muchos no conocían. Se trata de un tipo de mosca que, a diferencia de las caseras, "muerde". Por eso, algunos pueden considerar este insecto como raro o inusual. Aunque, en realidad, se cree que es común que aparezca cuando hay calor.
Buenos Aires bajo ataque de una mosca agresiva: Qué hacer si te "muerde"
La llegada de un insecto a Buenos Aires con el calor ha generado alarma. Todo sobre la mosca barigüí, que se alimenta de la sangre.
Se llama mosca barigüí, y de acuerdo con Noticias Argentinas, se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del AMBA.
Nuevo insecto en Buenos Aires: ¿Qué es el barigüí?
La mosca barigüí es un insecto del que se ha escuchado hablar mucho por estos días, incluso, por parte de especialistas.
"He recibido algunas consultas sobre una picadura, sobre todo en un brazo de un niño, que parecía como picadura de pulga. En realidad, la mamá después me muestra, y es una mosquita negra, que se llama barigüí", contó el Dr. Fernando Burgos en su cuenta de Instagram.
De acuerdo con el médico, estos insectos son telmófagos. "Eso qué significa, que muerden y se alimentan de la sangre que uno emana cuando hay una mordida muy pequeña, que a veces pasa desapercibida", explicó.
Este insecto también es conocido como mosquita negra, o más popularmente, mosca que muerde. Ya sabemos la razón.
El médico indicó que esta mosca se ve mayormente en las zonas de río, con humedad, donde hay mucho calor, o piletas.
¿Qué pasa si me pica una mosca barigüí?
Cuando una persona es atacada por la mosca barigüí pueden aparecer algunos síntomas molestos, incluido dolor, picazón, hinchazón, enrojecimiento e irritación de la piel.
Según la dermatóloga Yael Borojovich, "a diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer”, apunta Noticias Argentinas.
Por su parte, el Dr. Burgos indicó que, "este tipo de insecto no es un vector que provoque una enfermedad grave. Simplemente provoca una reacción inflamatoria".
En ciertos casos se pueden presentar reacciones alérgicas con inflamación fuerte o fiebre. E incluso, algunos indican que la mordedura de esta mosca puede dejar ronchas.
¿Cómo sanar picadura de la mosca barigüí?
Lo primero es mantener la calma y saber que, en algunos casos, es necesario consultar con el médico.
Según la Dra. Borojovich, "si una persona sufre una picadura de barigüí, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas".
También recomienda: "Evitar rascarse para no infectar la herida y, claro, ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico”.
Cómo prevenir las picaduras del barigüí
En ese contexto, las personas pueden tomar algunas medidas para prevenir el ataque de la mosca barigüí.
Esto incluye: usar repelente de insectos, vestir ropa de manga larga y pantalones largos de colores claros, evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en horas de mayor actividad, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.
