Buenos Aires bajo ataque de una mosca agresiva: Qué hacer si te "muerde"

Este insecto también es conocido como mosquita negra, o más popularmente, mosca que muerde. Ya sabemos la razón.

El médico indicó que esta mosca se ve mayormente en las zonas de río, con humedad, donde hay mucho calor, o piletas.

¿Qué pasa si me pica una mosca barigüí?

Cuando una persona es atacada por la mosca barigüí pueden aparecer algunos síntomas molestos, incluido dolor, picazón, hinchazón, enrojecimiento e irritación de la piel.

Según la dermatóloga Yael Borojovich, "a diferencia del mosquito común, el barigüí no pica, sino que corta la piel para alimentarse de sangre, lo que provoca más dolor e irritación al momento. Es más activo en el día, sobre todo durante el amanecer y el atardecer”, apunta Noticias Argentinas.

Por su parte, el Dr. Burgos indicó que, "este tipo de insecto no es un vector que provoque una enfermedad grave. Simplemente provoca una reacción inflamatoria".

En ciertos casos se pueden presentar reacciones alérgicas con inflamación fuerte o fiebre. E incluso, algunos indican que la mordedura de esta mosca puede dejar ronchas.

¿Cómo sanar picadura de la mosca barigüí?

Lo primero es mantener la calma y saber que, en algunos casos, es necesario consultar con el médico.

Según la Dra. Borojovich, "si una persona sufre una picadura de barigüí, se debe lavar la zona con agua y jabón, aplicar hielo o compresas frías para bajar la inflamación, usar cremas calmantes o antihistamínicas".

También recomienda: "Evitar rascarse para no infectar la herida y, claro, ante una reacción alérgica fuerte se recomienda consultar a un médico”.

Cómo prevenir las picaduras del barigüí

En ese contexto, las personas pueden tomar algunas medidas para prevenir el ataque de la mosca barigüí.

Esto incluye: usar repelente de insectos, vestir ropa de manga larga y pantalones largos de colores claros, evitar zonas cercanas a ríos o arroyos en horas de mayor actividad, colocar mosquiteros en puertas y ventanas y mantener el entorno limpio y sin acumulación de humedad.

