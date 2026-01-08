El presidente Donald Trump cargó contra cinco senadores republicanos que votaron a favor de avanzar en una legislación que limitára sus poderes de guerra en Venezuela-
FOCO EN VENEZUELA
Republicanos frenan al impulso bélico de Donald Trump
Donald Trump enfureció por el apoyo de republicanos a la resolución que recorta poderes de guerra. La votación en el Congreso golpeó al mandatario.
Los legisladores republicanos, Rand Paul de Kentucky, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Todd Young de Indiana y Josh Hawley de Missouru, se unieron a toda la lista demócrata de la cámara para preparar una votación que pudiera obligar a Trump a buscar la aprobación del Congreso antes de emprender cualquier acción militar adicional en Venezuela.
El presidente, que busca ejercer sus poderes de política exterior para reafirmar un mayor control estadounidense sobre el hemisferio occidental, escribió el jueves (08/01) en su plataforma de redes sociales que los republicanos "deberían avergonzarse de los senadores que acaban de votar con los demócratas para quitarnos nuestros poderes."
Autodefensa y seguridad
"Esta votación dificulta enormemente la autodefensa y la seguridad nacional estadounidenses, obstaculizando la autoridad del presidente como Comandante en Jefe", escribió Trump.
La resistencia comenzó en el Senado con una votación sorprendente, respaldada por cinco senadores republicanos, para avanzar con una medida que limitara a Trump en un asunto que presentó como un triunfo emblemático: su intervención militar en Venezuela.
Ninguno de los republicanos que votaron en contraposición con la Casa Blanca el jueves dijo que tenía intención de darle un rechazo personal a Trump. Pero varios dijeron que estaban decididos a afirmar una autoridad del Congreso que muchos en el Capitolio temen que se haya marchitado en el último año.
El senador Todd Young de Indiana insistió en que "cualquier futuro compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso."
Luego sumó
El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas:
Tras la votación sobre los poderes de guerra, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, la calificó como "un paso crítico" para la cámara al "reafirmar su autoridad constitucional" y resistir a un presidente imperioso. Aun así, había señales de que la influencia de Trump sobre el Partido Republicano no se había erosionado por completo.
El senador Josh Hawley al votar para limitar los poderes de guerra de Trump, minimizó la ruptura y reiteró en varias ocasiones que apoya al presidente.
"No me ofendo en absoluto", dijo sobre la sugerencia de Trump que no debería ser reelegido. "Creo que el presidente es genial. Me encanta el presidente. … Entiendo que está molesto."
Y en una demostración especialmente contundente de la influencia continua de Trump sobre el Partido Republicano de la Cámara, la mayoría de los republicanos en la cámara votaron con él para mantener su veto a dos proyectos de ley que habían permitido aprobarse por unanimidad solo unas semanas antes.
Mientras tanto, la Cámara aprobó una ley para reactivar y ampliar los créditos fiscales de ObamaCare caducados en una votación bipartidista que está aumentando las esperanzas de los republicanos centristas de un acuerdo bipartidista para reactivar los créditos fiscales.
La medida, que proporcionaría una prórroga de tres años a las subvenciones reforzadas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que originalmente se aprobaron en respuesta a la COVID-19, ahora se dirige al Senado, que rechazó la misma propuesta el mes pasado en una votación mayormente partidista.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos ideal para arrancar el año
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
Israel en shock: Detalles de la muerte prematura del juez que investigaba a Netanyahu
Por declaración de su custodio, más comprometido Matías Yofe (el de Elisa Carrió)
Desmienten a Romina Gaetani: La grave acusación que podría cambiarlo todo