Republicanos frenan al impulso bélico de Donald Trump

Ninguno de los republicanos que votaron en contraposición con la Casa Blanca el jueves dijo que tenía intención de darle un rechazo personal a Trump. Pero varios dijeron que estaban decididos a afirmar una autoridad del Congreso que muchos en el Capitolio temen que se haya marchitado en el último año.

El senador Todd Young de Indiana insistió en que "cualquier futuro compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso."

Luego sumó

Una campaña prolongada en Venezuela que involucre al ejército estadounidense, aunque no sea intencionada, sería lo opuesto al objetivo del presidente Trump de acabar con los enredos extranjeros Una campaña prolongada en Venezuela que involucre al ejército estadounidense, aunque no sea intencionada, sería lo opuesto al objetivo del presidente Trump de acabar con los enredos extranjeros El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo a los periodistas:

Los republicanos deben ponerse las pilas en cuanto a su liderazgo, el partido se había distraído gravemente de abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre el costo de vida Los republicanos deben ponerse las pilas en cuanto a su liderazgo, el partido se había distraído gravemente de abordar las preocupaciones de los estadounidenses sobre el costo de vida

Tras la votación sobre los poderes de guerra, el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, la calificó como "un paso crítico" para la cámara al "reafirmar su autoridad constitucional" y resistir a un presidente imperioso. Aun así, había señales de que la influencia de Trump sobre el Partido Republicano no se había erosionado por completo.

El senador Josh Hawley al votar para limitar los poderes de guerra de Trump, minimizó la ruptura y reiteró en varias ocasiones que apoya al presidente.

"No me ofendo en absoluto", dijo sobre la sugerencia de Trump que no debería ser reelegido. "Creo que el presidente es genial. Me encanta el presidente. … Entiendo que está molesto."

Y en una demostración especialmente contundente de la influencia continua de Trump sobre el Partido Republicano de la Cámara, la mayoría de los republicanos en la cámara votaron con él para mantener su veto a dos proyectos de ley que habían permitido aprobarse por unanimidad solo unas semanas antes.

barack-obama-donald-trump-jmmy-carter-funeral-010925-1-93c472d776ce476a859832cb90a6cca0.jpg Barack Obama y Donald Trump entre sonrisas, en otros momentos, a pesar de las diferencias por los programas de salud

Mientras tanto, la Cámara aprobó una ley para reactivar y ampliar los créditos fiscales de ObamaCare caducados en una votación bipartidista que está aumentando las esperanzas de los republicanos centristas de un acuerdo bipartidista para reactivar los créditos fiscales.

La medida, que proporcionaría una prórroga de tres años a las subvenciones reforzadas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) que originalmente se aprobaron en respuesta a la COVID-19, ahora se dirige al Senado, que rechazó la misma propuesta el mes pasado en una votación mayormente partidista.

