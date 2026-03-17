Larijani era considerado el 'hombre fuerte' del régimen, uno de los líderes más influyentes de la República Islámica de Irán.
2 BAJAS RELEVANTES EN LA GUERRA
Irán confirmó muerte del líder de la organización Basij y también del jefe de seguridad Ali Larijani
Irán reconoció el martes 17/3 que Israel mató a Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza voluntaria Basij, y también al consejero de Seguridad Ali Larijani
17 de marzo de 2026 - 20:26
Por su parte, Israel juró "perseguir, encontrar y neutralizar" al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei.
Larijani fue alcanzado por ataques de aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija.
Varias horas antes, los Guardianes de la Revolución confirmaron tambièn la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato militar central de Irán.
La guerra económica
Paralelamente a las armas, drones explosivos y misiles, tiene lugar una batalla comercial.
El paso del estrecho de Ormuz sigue bloqueado para la mayor parte de los barcos en la zona.