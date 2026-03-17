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2 BAJAS RELEVANTES EN LA GUERRA

Irán confirmó muerte del líder de la organización Basij y también del jefe de seguridad Ali Larijani

Irán reconoció el martes 17/3 que Israel mató a Gholam Reza Soleimani, jefe de la fuerza voluntaria Basij, y también al consejero de Seguridad Ali Larijani

17 de marzo de 2026 - 20:26
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Larijani era considerado el 'hombre fuerte' del régimen, uno de los líderes más influyentes de la República Islámica de Irán.

Por su parte, Israel juró "perseguir, encontrar y neutralizar" al nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei.

Larijani fue alcanzado por ataques de aviones de combate estadounidenses e israelíes en la casa de su hija.

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La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán fue confirmada el martes 17 de marzo en su cuenta de X, después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo en Teherán. La muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán fue confirmada el martes 17 de marzo en su cuenta de X, después de que Israel anunciara haberlo matado en un bombardeo en Teherán.

Varias horas antes, los Guardianes de la Revolución confirmaron tambièn la muerte de Gholamreza Soleimani, jefe de la milicia Basij, el aparato militar central de Irán.

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La guerra económica

Paralelamente a las armas, drones explosivos y misiles, tiene lugar una batalla comercial.

El paso del estrecho de Ormuz sigue bloqueado para la mayor parte de los barcos en la zona.

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Donald Trump

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Trump ha comprobado cómo su plan de involucrar a sus aliados en una misión de escoltas militares para garantizar la seguridad en el tránsito sólo ha encontrado negativas. Mientras tanto, ha estallado el enfado de sectores del movimiento MAGA contra la decisión de Trump de lanzarse a la guerra contra Irán. Trump ha comprobado cómo su plan de involucrar a sus aliados en una misión de escoltas militares para garantizar la seguridad en el tránsito sólo ha encontrado negativas. Mientras tanto, ha estallado el enfado de sectores del movimiento MAGA contra la decisión de Trump de lanzarse a la guerra contra Irán.

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