Irán confirmó muerte del líder de la organización Basij y también del jefe de seguridad Ali Larijani

image Irán confirmó dos importantes bajas tras ataques aéreos de Israel

La guerra económica

Paralelamente a las armas, drones explosivos y misiles, tiene lugar una batalla comercial.

El paso del estrecho de Ormuz sigue bloqueado para la mayor parte de los barcos en la zona.

image Donald Trump

Trump ha comprobado cómo su plan de involucrar a sus aliados en una misión de escoltas militares para garantizar la seguridad en el tránsito sólo ha encontrado negativas. Mientras tanto, ha estallado el enfado de sectores del movimiento MAGA contra la decisión de Trump de lanzarse a la guerra contra Irán. Trump ha comprobado cómo su plan de involucrar a sus aliados en una misión de escoltas militares para garantizar la seguridad en el tránsito sólo ha encontrado negativas. Mientras tanto, ha estallado el enfado de sectores del movimiento MAGA contra la decisión de Trump de lanzarse a la guerra contra Irán.