El patrón de Mendoza se plantó: Daniel Vila y el dato de Villa que nadie recordaba

"Daniel y yo tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra de quedarme estos últimos seis meses en el club. Es el momento justo", apuró Villa al presidente leproso.

Y el presidente leproso entendió que era momento de bajar el martillo. En medio del tironeo, que parece no tener fin cercano -al menos por el momento-, Vila dejó las cosas claras.

Vila, sobre Sebastián Villa: "El jugador juega donde quiere Independiente Rivadavia"

Según informó Flavio Azzaro en su canal de streaming, Azz, el mandamás de Independiente Rivadavia no lo dejará irse tan fácil.

"Tiene contrato hasta diciembre de 2027. Hubo mucha confusión con este tema. Hay muchos que pensábamos una cosa y después empezamos a informarnos de otra. No tiene contrato hasta 2026, esto me lo confirmó el presidente", dijo Azzaro.

"El presidente de Independiente Rivadavia me dijo: 'El contrato de Villa es hasta diciembre de 2027. El jugador juega donde quiere Independiente Rivadavia. Yo, por esa plata, a River no lo vendo'".

¿Cómo continuará la novela?

