Sebastián Villa es, definitivamente, la novela del verano en este mercado de pases. Lo es por lo que representa el futbolista, por que quien lo desea es River -o Marcelo Gallardo, más bien-, por su pasado en Boca, por lo extenso de las negociaciones y por los actores que están involucrados.
El patrón de Mendoza se plantó: Daniel Vila y el dato de Villa que nadie recordaba
En medio de la novela del verano entre Sebastián Villa y River, el presidente de Independiente Rivadavia endureció su postura.
Uno de esos actores es, lógicamente, Daniel Vila. Un hombre con fuerte peso en la industria mediática -dueño de Grupo América-, dueño de Telefé y accionista de Edenor. Además de ser, claro, el presidente de Independiente Rivadavia -y su principal financista-.
El mendocino, actor importante con injerencia en la Justicia, le pudo garantizar a Sebastián Villa una protección por las investigaciones judiciales que pesaban sobre el futbolista. Lo 'apadrinó', y el colombiano le devolvió el favor con goles. Fue uno de los mejores del plantel campeón de la Copa Argentina y llevó a la Lepra a su primer torneo como club de Primera División.
Quizás nadie se lo esperaba, pero Sebastián Villa pasó a estar muy motivado por jugar en River. No fueron rumores. El propio futbolista declaró hace poco: " He hablado con mi representante y me gustaría jugar en River. Esperemos que con el presidente de Independiente Rivadavia se pongan de acuerdo las partes".
Sorpresivo. Tanto como que Gallardo lo quiere a toda costa. Stéfano Di Carlo, mandatario del Millonario, arrimó propuestas, pero para Daniel Vila era demasiado poco. Los números que esperan por el ex Boca no bajan de los 12 millones de dólares.
"Daniel y yo tenemos una excelente relación y llegamos a un acuerdo que yo me voy a ir del club en este mercado. Salimos campeones, el equipo entró en Copa Libertadores y yo cumplí mi palabra de quedarme estos últimos seis meses en el club. Es el momento justo", apuró Villa al presidente leproso.
Y el presidente leproso entendió que era momento de bajar el martillo. En medio del tironeo, que parece no tener fin cercano -al menos por el momento-, Vila dejó las cosas claras.
Vila, sobre Sebastián Villa: "El jugador juega donde quiere Independiente Rivadavia"
Según informó Flavio Azzaro en su canal de streaming, Azz, el mandamás de Independiente Rivadavia no lo dejará irse tan fácil.
"Tiene contrato hasta diciembre de 2027. Hubo mucha confusión con este tema. Hay muchos que pensábamos una cosa y después empezamos a informarnos de otra. No tiene contrato hasta 2026, esto me lo confirmó el presidente", dijo Azzaro.
"El presidente de Independiente Rivadavia me dijo: 'El contrato de Villa es hasta diciembre de 2027. El jugador juega donde quiere Independiente Rivadavia. Yo, por esa plata, a River no lo vendo'".
¿Cómo continuará la novela?
