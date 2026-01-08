Thiago Almada se lució vs Real Madrid pero jugó poco, Simeone blanco de críticas

Los 21 millones de Almada que no juegan en este Colchonero

"Es un crimen que en el Atlético de Madrid actual Thiago Almada no tenga mayor peso y más minutos", se lamentaba David Guzmán, ex entrenador y analista español.

La exclamación fue a partir del cotejo de esta tarde, pero en realidad es un corolario de lo que ha sucedido desde la llegada del ex Vélez al Atlético de Madrid.

Existen en España muchas críticas hacia el Cholo Simeone por el poco rodaje le ha dado al jugador de la Selección Argentina, habida cuenta de los nada menos que 21 millones de euros por el 50% del pase que pagó a Textor Group -empresa dueña de Botafogo, club de donde provino en julio de 2025-.

Thiago Almada es nuevo refuerzo del Atlético de Madrid Almada llegó al Colchonero por 21 millones

A pesar de que le dio mucho protagonismo en los primeros partidos, luego de una lesión muscular de Almada el entrenador le quitó rodaje. Desde octubre, los números del volante fueron muy escass y su tiempo en cancha sucedió a cuenta gotas: 27 minutos, 8', 22', 29', 0', 0', 28', 62' -aquí fue titular por primera vez después de tiempo-, 31', 82' -nuevamente titular-, 13', 0'.

¿Por qué Simeone usa tan poco a Thiago Almada?

Hasta llegar a los pocos minutos de esta tarde vs. Real Madrid. El reproche a Simeone es la poca consideración de un futbolista de la jerarquía de Almada y todo lo que le puede aportar a un equipo que carece de cuota creativa. Dadas las formaciones que eligió el DT hasta ahora en la temporada, está claro que ha priorizado un estilo más rápido, de transiciones, pragmático, resolutivo.

Al Cholo le acachan construir su equipo en base a la velocidad de algunos jugadores por sobre la creatividad que le puede dar Almada y las asociaciones con diversos compañeros. Y, que hasta ahora, el Atlético de Madrid no ha dado muestras de crecimiento colectivo. Ahí es cuando la figura de Almada crece por sí misma, en contraste con las falencias que presenta el ATM. ¿Por qué Simeone usa tan poco a Thiago Almada?, es la pregunta que corre hoy en día.

Tal es así que el futbolista empezó a barajar posibilidades de salida en este mercado de pases. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el jugador necesita minutos. "A puñetazos tendrían que estar los grandes equipos del mundo por Almada, si es verdad que Simeone no lo quiere", escribe el analista español Javier Roldán.

La creatividad de Thiago colisiona con el estilo del Cholo. Por ahora, al menos, parece una elección de segundo plano para el DT.

