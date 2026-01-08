Gallardo confirmó quién será el nuevo arquero titular de River tras la lesión de Armani

Recientemente Santiago Beltrán fue citado por Lionel Scaloni para ser sparring en la Selección Argentina, lo que demuestra que incluso desde el predio de AFA le ven condiciones para ser importante a futuro. Gallardo considera que Armani a más tardar en un mes y medio podrá atajar nuevamente, por lo que ahora mismo prefiere darle partidos al juvenil que viene entrenando en San Martín de Los Andes y que empezará a mostrar de qué está hecho el próximo domingo en el primer amistoso de River contra Millonarios de Colombia.

Más en GOLAZO 24

Tras las ofertas de River y Panathinaikos, confirmaron dónde jugará Santino Andino: "Todo acordado"

River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca

River y San Lorenzo en shock por lo último sobre Jhohan Romaña: "Está decidido"

Mira de reojo Morena Beltrán: Este podría ser el futuro de Lucas Blondel