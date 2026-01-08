River está realizando una muy buena pretemporada en San Martín de Los Andes aunque en los últimos días ya llegó la primera mala noticia con lo que fue la lesión de Franco Armani. A causa de esta situación Marcelo Gallardo ya eligió a su nuevo arquero titular en una decisión que no termina de convencer del todo a los hinchas.
NO TIENE DUDAS
Gallardo confirmó quién será el nuevo arquero titular de River tras la lesión de Armani
Marcelo Gallardo, tras la lesión de Armani y la salida de Ledesma, definió quién defenderá el arco de River.
Durante los últimos días el arco de River empezó a sufrir cambios. Jeremías Ledesma dijo basta y pidió su salida luego de haber estado un año y medio en el Millonario donde solamente completó 7 partidos oficiales. Ante la chance de marcharse a sumar minutos de calidad en Rosario Central no lo dudó un minuto y es por eso que se cerró su salida justo en el momento en el que se confirmó la lesión de Armani.
El Pulpo sufrió un desgarro en el gemelo de la pierna derecha, lo que le demandará de mínima un mes de recuperación y es por eso que se perderá el debut oficial de River en el Torneo Clausura pautado para el próximo 24 de enero. Al mismo tiempo Ezequiel Centurión, arquero suplente, se está recuperando de una fractura en su mano izquierda y tampoco está disposición.
Se barajó la posibilidad de que River va ya a la carga por un arquero de primer nivel y empezaron a sonar nombres como Facundo Cambeses, hombre de Racing, y Walter Benítez que no está sumando minutos en el Crystal Palace de Inglaterra. Sin embargo, Marcelo Gallardo sorprendió a todos y ya definió quién será el titular de River con la baja de Armani.
Gallardo apuesta por Santiago Beltrán en River
Por estas horas el cuerpo técnico de River tiene plena confianza en Santiago Beltrán, arquero formado en las inferiores del Millonario que hace tiempo se viene destacando en la Reserva. Con 21 años es considerado hoy en día el proyecto de arquero más importante que tiene el club y lo ven con la madurez suficiente para tomar la posta ahora que Armani no puede estar.
Recientemente Santiago Beltrán fue citado por Lionel Scaloni para ser sparring en la Selección Argentina, lo que demuestra que incluso desde el predio de AFA le ven condiciones para ser importante a futuro. Gallardo considera que Armani a más tardar en un mes y medio podrá atajar nuevamente, por lo que ahora mismo prefiere darle partidos al juvenil que viene entrenando en San Martín de Los Andes y que empezará a mostrar de qué está hecho el próximo domingo en el primer amistoso de River contra Millonarios de Colombia.
Más en GOLAZO 24
Tras las ofertas de River y Panathinaikos, confirmaron dónde jugará Santino Andino: "Todo acordado"
River se movió rápido y tumbó la llegada de un refuerzo a Boca
River y San Lorenzo en shock por lo último sobre Jhohan Romaña: "Está decidido"
Mira de reojo Morena Beltrán: Este podría ser el futuro de Lucas Blondel