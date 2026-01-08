Mira de reojo Morena Beltrán: Este podría ser el futuro de Lucas Blondel

Pese a la salida de Luis Advíncula de Boca Juniors, todo indica que Lucas Blondel no tendría garantizado un lugar en el equipo. El lateral derecho, recientemente comprometido con Morena Beltrán, analiza la posibilidad de continuar su carrera en otro club grande del fútbol argentino.
La consolidación de Juan Barinaga como el lateral derecho titular del Xeneize empuja a Blondel a evaluar un cambio de aire de cara al Mundial 2026, con el objetivo de sumar continuidad y mantenerse en el radar de la Selección de Suiza.
Mucho se ha hablado de Lucas Blondel en Boca Juniors y los rumores han estado a la orden del día.
Lo cierto es que hoy por hoy el número 4 titular del Xeneize es el ex Belgrano Juan Barinaga y de atrás parecen correr Marcelo Weingadt (quien volvió de Inter Miami CF) y el juvenil Dylan Gorosito.
Por eso mismo el ex Tigre buscaría otro destino y podría seguir su carrera en otro de los clubes grandes del fútbol argentino.
El periodista de Radio La Red Matías Martínez aseguró: "Lucas Blondel aparece en el radar de Independiente tras la salida de Federico Vera. Es el principal deseo de Gustavo Quinteros.".
Con la salida de Vera, que terminó siendo el lateral titular del Rojo, queda un hueco que tranquilamente el lateral de la Selección de Suiza podría cubrir.
Otro de los clubes en donde sonó Blondel son Argentinos Juniors y el clásico rival del Rojo, Racing Club.
Según Transfermarkt, el contrato del futbolista con el club de la Ribera es hasta diciembre de 2027, por lo que habría que ver si, en caso de que salga, lo hace a préstamo o hay una venta.
Boca e Independiente
Hasta el momento, Boca Juniors no incorporó ningún refuerzo aunque todo hace indicar que lo de Alexis Cuello y Marino Hinestroza está avanzado y podría cerrarse en las próximas horas.
En cuanto a Independiente, Ignacio Malcorra es el primer refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros y habrá que ver si hay avances significativos por Blondel.
El Xeneize jugará Copa Libertadores desde fase de grupos en 2026 mientras que el Rojo no logró clasificar a ninguna competencia internacional debido a un mal segundo semestre.
Ya se conocen días y horarios de los primeros partidos del Torneo Apertura y tanto el club de la Ribera como el de Avellaneda ya saben cuándo y con quién jugarán.
Las primeras tres fechas de Boca
- Fecha 1: Domingo 25 de enero, 18.30 hs — Boca vs. Deportivo Riestra
- Fecha 2: Miércoles 28 de enero, 22.15 hs — Estudiantes vs. Boca
- Fecha 3: Domingo 1° de febrero, 19.15 hs — Boca vs. Newell’s
Las primeras tres fechas de Independiente
- Fecha 1: Viernes 23 de enero, 20.00 hs — Independiente vs. Estudiantes
- Fecha 2: Martes 27 de enero, 22.15 hs — Newell’s vs. Independiente
- Fecha 3: Sábado 31 de enero, 19.45 hs — Independiente vs. Vélez
