Mira de reojo Morena Beltrán: Este podría ser el futuro de Lucas Blondel

El periodista de Radio La Red Matías Martínez aseguró: "Lucas Blondel aparece en el radar de Independiente tras la salida de Federico Vera. Es el principal deseo de Gustavo Quinteros.".

Con la salida de Vera, que terminó siendo el lateral titular del Rojo, queda un hueco que tranquilamente el lateral de la Selección de Suiza podría cubrir.

image

Otro de los clubes en donde sonó Blondel son Argentinos Juniors y el clásico rival del Rojo, Racing Club.

Según Transfermarkt, el contrato del futbolista con el club de la Ribera es hasta diciembre de 2027, por lo que habría que ver si, en caso de que salga, lo hace a préstamo o hay una venta.

Boca e Independiente

Hasta el momento, Boca Juniors no incorporó ningún refuerzo aunque todo hace indicar que lo de Alexis Cuello y Marino Hinestroza está avanzado y podría cerrarse en las próximas horas.

En cuanto a Independiente, Ignacio Malcorra es el primer refuerzo del equipo de Gustavo Quinteros y habrá que ver si hay avances significativos por Blondel.

El Xeneize jugará Copa Libertadores desde fase de grupos en 2026 mientras que el Rojo no logró clasificar a ninguna competencia internacional debido a un mal segundo semestre.

image

Ya se conocen días y horarios de los primeros partidos del Torneo Apertura y tanto el club de la Ribera como el de Avellaneda ya saben cuándo y con quién jugarán.

Las primeras tres fechas de Boca

Fecha 1: Domingo 25 de enero, 18.30 hs — Boca vs. Deportivo Riestra

Fecha 2: Miércoles 28 de enero, 22.15 hs — Estudiantes vs. Boca

Fecha 3: Domingo 1° de febrero, 19.15 hs — Boca vs. Newell’s

Las primeras tres fechas de Independiente

Fecha 1: Viernes 23 de enero, 20.00 hs — Independiente vs. Estudiantes

Fecha 2: Martes 27 de enero, 22.15 hs — Newell’s vs. Independiente

Fecha 3: Sábado 31 de enero, 19.45 hs — Independiente vs. Vélez

+ EN GOLAZO 24

Tiembla Guillermo Barros Schelotto: River va con todo por una figura de Vélez

Fuerte sacudón: AFA tomó una decisión que golpea directamente a TyC Sports

Finalmente Boca se decidió a sacudir el mercado de pases: "Va a ser refuerzo"

River y San Lorenzo en shock por lo último sobre Jhohan Romaña: "Está decidido"