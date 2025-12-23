Festeja Morena Beltrán y llora Boca Juniors por lo que se dice de Lucas Blondel

image

En caso de concretarse esto, seguramente Blondel tendría más protagonismo que el que logró en el club de la Ribera, lo que podría abrirle nuevas posibilidades de cara a la cita mundialista de mediados del próximo año.

El jugador y la periodista hablaron sobre Boca

En los últimos días, tanto Morena Beltrán como Lucas Blondel se expresaron públicamente sobre los pocos minutos que el futbolista tuvo en Boca Juniors.

En una entrevista con La Fábrica, que se estrenará este martes 23 de diciembre a las 20 horas, el lateral derecho habló sobre sus ausencias en el conjunto xeneize y el momento que atraviesa. “No jugar es la parte más difícil para un jugador. No sentirse útil”, expresó.

Por su parte, su pareja Morena Beltrán también se refirió a lo que implicó que Blondel sea jugador de Boca y no haya tenido continuidad. “Hasta el día de hoy tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”, señaló la periodista en Pase Clave.

Además, fue consultada sobre si se siente responsable y si cree que el defensor perdió protagonismo por estar en pareja con una periodista de ESPN. Sin dudarlo, respondió: “Sí lo siento, pero es algo inchequeable, ¿viste? Es incomprobable. Creo que fue Toti Pasman quien dijo que no jugaba por el vínculo que tengo con él”.

image

De concretarse su pase a Argentinos Juniors, Blondel podría tener mayor continuidad y salir del foco mediático en el que estuvo en el último tiempo.

+ EN GOLAZO 24

Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Lionel Messi e Inter Miami CF

Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)

Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani