Uno de los futbolistas que más polémica generó en Boca Juniors en el último tiempo es Lucas Blondel. Su escasa participación despertó todo tipo de especulaciones entre los hinchas, y algunos lo vincularon a cuestiones extrafutbolísticas. En este contexto, el lateral derecho estaría cerca de continuar su carrera en un equipo que disputará la Copa Libertadores.
¿QUÉ PASÓ?
Festeja Morena Beltrán y llora Boca Juniors por lo que se dice de Lucas Blondel
Lucas Blondel podría continuar su carrera en otro lugar que no es Boca y festeje Morena Beltrán. ¿Será titular en un equipo que juega Copa Libertadores?
En el Xeneize, el puesto de lateral derecho terminó siendo ocupado por Juan Barinaga, mientras que Luis Advíncula también perdió protagonismo. Todo indica que el ex Tigre continuará su carrera en otro club importante del fútbol argentino.
El futuro de Lucas Blondel: festeja Morena Beltrán
En el último tiempo surgieron muchos rumores en torno a Lucas Blondel y el poco lugar que tuvo en Boca Juniors. Varias de sus no convocatorias fueron adjudicadas a su vínculo con la periodista Morena Beltrán, una situación que en más de una ocasión incomodó a la panelista de ESPN F90.
Todo indica que el futbolista continuará su carrera en otro club del fútbol argentino que disputará la Copa Libertadores. No sería extraño un cambio de aire, especialmente teniendo en cuenta que el próximo año habrá Mundial y Blondel necesita continuidad para mantenerse en la consideración de la selección de Suiza.
El periodista Emiliano Raddi confirmó que está todo avanzado entre Boca y Argentinos Juniors para la cesión del lateral. Solo resta el visto bueno del jugador para que la operación se concrete. Si bien hay otros clubes interesados, Argentinos es el único que ya llegó a un acuerdo con el Xeneize.
En caso de concretarse esto, seguramente Blondel tendría más protagonismo que el que logró en el club de la Ribera, lo que podría abrirle nuevas posibilidades de cara a la cita mundialista de mediados del próximo año.
El jugador y la periodista hablaron sobre Boca
En los últimos días, tanto Morena Beltrán como Lucas Blondel se expresaron públicamente sobre los pocos minutos que el futbolista tuvo en Boca Juniors.
En una entrevista con La Fábrica, que se estrenará este martes 23 de diciembre a las 20 horas, el lateral derecho habló sobre sus ausencias en el conjunto xeneize y el momento que atraviesa. “No jugar es la parte más difícil para un jugador. No sentirse útil”, expresó.
Por su parte, su pareja Morena Beltrán también se refirió a lo que implicó que Blondel sea jugador de Boca y no haya tenido continuidad. “Hasta el día de hoy tenemos la incertidumbre de por qué el cuerpo técnico nunca lo quiso o lo quiso tan poco”, señaló la periodista en Pase Clave.
Además, fue consultada sobre si se siente responsable y si cree que el defensor perdió protagonismo por estar en pareja con una periodista de ESPN. Sin dudarlo, respondió: “Sí lo siento, pero es algo inchequeable, ¿viste? Es incomprobable. Creo que fue Toti Pasman quien dijo que no jugaba por el vínculo que tengo con él”.
De concretarse su pase a Argentinos Juniors, Blondel podría tener mayor continuidad y salir del foco mediático en el que estuvo en el último tiempo.
+ EN GOLAZO 24
Gastón Edul sacudió a todos con lo que dijo sobre Lionel Messi e Inter Miami CF
Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)
Polémica en River Plate por lo que está pasando con Franco Armani