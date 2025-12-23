Una de las influencers más seguidas del país deja las redes: "Necesito desconectar"

Una influencer conocida por mostrar cada detalle de su vida online sorprendió a todos al anunciar que deja las redes por tiempo indefinido. La noticia llegó con un mensaje breve y tajante, dejando muchas preguntas sobre su salud mental y los motivos que la llevaron a alejarse del ojo público. ¿Podrá sostener este silencio? Nadie lo sabe todavía.
La protagonista de este retiro no es una influencer cualquiera ni alguien que pase desapercibida en el ecosistema digital argentino. Se trata de Sofía Gonet, conocida como "La Reini", que construyó su lugar a base de mostrarse todo el tiempo: viajes, relaciones, emociones, compras, meriendas, alegrías y crisis. Con más de 900 mil seguidores en Instagram, su vida en las redes era prácticamente una transmisión permanente.
Por eso llamó tanto la atención el mensaje que subió esta madrugada. "Hola a todos, he decidido tomarme un tiempo para sanar, para mí, para enfocarme en mi bienestar", escribió. Y cerró sin vueltas: "Necesito desconectar un tiempo y volveré cuando me sienta lista". Nada más. Sin prometer fechas ni dar explicaciones largas, algo que en su caso siempre había sido la norma.
Según informó Agencia Noticias Argentinas, la decisión llega después de semanas muy pesadas en lo personal y lo mediático. La separación de Homero Pettinato se terminó convirtiendo en una guerra pública, con chats filtrados, acusaciones cruzadas y un nivel de exposición difícil de manejar incluso para alguien acostumbrada al conflicto digital.
"La Reini" expuso conversaciones donde él la trataba de forma violenta, con frases como "gato cascoteado", mientras Pettinato respondió diciendo que sus palabras surgieron dentro de una relación tóxica. El ida y vuelta fue creciendo, alimentado por los streams, los portales, las redes sociales y la lógica del espectáculo permanente, donde siempre se pide un poco más de escándalo.
La presión que la llevó a retirarse: Cuerpo, crítica y cancelación
A ese desgaste emocional se le sumó otro frente para nada menor: el juicio constante sobre el cuerpo. En los Martín Fierro de Streaming, Sofía apareció con un vestido muy jugado y, como suele pasar, el foco se corrió rápido del evento hacia su aspecto físico. Bodyshaming, burlas y comentarios agresivos circularon con total impunidad.
Días después, la influencer hizo un descargo que mostró el nivel de violencia que venía acumulando. "Después de estar siendo cancelada por más de tres días enteros por todo un país, y por todos los medios de comunicación, diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen", dijo en un video publicado en sus redes.
También aclaró un punto clave que había quedado desdibujado en el debate público: "Yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa". Lejos de victimizarse sin más, hizo autocrítica y habló del vínculo que la unió a Pettinato. "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda", explicó, y reconoció que intentó sostener algo que estaba roto desde el inicio.
"Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya", dijo, describiendo una dinámica conocida y bastante común, pero que en su caso se dio bajo una lupa permanente. En ese contexto, el retiro de Sofía Gonet de las redes suena a límite, a la decisión de correrse antes de seguir siendo triturada por una maquinaria que no frena nunca y que rara vez se pregunta cómo está la persona detrás del personaje.
