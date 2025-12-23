Una de las influencers más seguidas del país deja las redes: "Necesito desconectar"

image

La presión que la llevó a retirarse: Cuerpo, crítica y cancelación

A ese desgaste emocional se le sumó otro frente para nada menor: el juicio constante sobre el cuerpo. En los Martín Fierro de Streaming, Sofía apareció con un vestido muy jugado y, como suele pasar, el foco se corrió rápido del evento hacia su aspecto físico. Bodyshaming, burlas y comentarios agresivos circularon con total impunidad.

Días después, la influencer hizo un descargo que mostró el nivel de violencia que venía acumulando. "Después de estar siendo cancelada por más de tres días enteros por todo un país, y por todos los medios de comunicación, diciendo que soy violenta, que soy psicópata, que debería estar internada o presa. Recibiendo millones de mensajes de que ojalá me maten, ojalá me caguen a piñas, ojalá me internen", dijo en un video publicado en sus redes.

image El constante escrutinio sobre su cuerpo y las críticas públicas aumentaron su desgaste emocional. Gonet reconoció sus errores, expuso la dinámica tóxica de su relación y priorizó su salud mental.

También aclaró un punto clave que había quedado desdibujado en el debate público: "Yo jamás hablé de violencia de género y mi fin nunca fue ensuciar una causa tan importante como esa". Lejos de victimizarse sin más, hizo autocrítica y habló del vínculo que la unió a Pettinato. "Me enamoré de una persona que tenía problemas con las sustancias y que necesita ayuda", explicó, y reconoció que intentó sostener algo que estaba roto desde el inicio.

"Saqué el foco de mi vida para intentar solucionar la suya", dijo, describiendo una dinámica conocida y bastante común, pero que en su caso se dio bajo una lupa permanente. En ese contexto, el retiro de Sofía Gonet de las redes suena a límite, a la decisión de correrse antes de seguir siendo triturada por una maquinaria que no frena nunca y que rara vez se pregunta cómo está la persona detrás del personaje.

