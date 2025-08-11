En la actualidad Homero Pettinato ha estado en la agenda mediática ya sea por su separación de la influencer Sofía Gonet como también así por Reacción en cadena, el programa de entretenimientos que fue levantado a tan solo dos semanas de estar al aire por El Trece.
DE NO CREER
"Aprendé a robar": El insólito reclamo de Homero Pettinato tras sufrir un robo
Homero Pettinato tuvo una llamativa reacción cuando notó que le habían roto una de las ventanillas de su auto para robarle una estufa de bajo consumo.
Sin embargo, en esta ocasión el humorista generó repercusión desde las redes sociales luego de compartir un video en el que mostró que había sido víctima de la inseguridad luego de que le rompiera una de las ventanillas traseras de su auto para finalmente robarle una estufa de bajo consumo.
Sin embargo, lo más llamativo fue el video que grabó el conductor después de darse cuenta de lo que había pasado. Es que indignado mostró lo que tenía dentro del vehículo como una campera, anteojos de sol, una consola portátil y un perfume y expresó: "Amigo, aprendé a robar. Me pone mal".
Asimismo, por otro lado, un detalle que no pasó por alto de los cibernautas fue la patente del rodado que filmó al hacer el descargo y hubo quien aprovechó para consultar si poseía infracciones y arrojó que tiene 28 infracciones y una deuda de casi $3.500.000.
La inesperada reacción de Homero Pettinato tras el fin de su programa
No es la primera vez que Homero Pettinato muestra una reacción inoportuna ante una situación delicada.
Es preciso recordar que cuando las autoridades de El Trece decidieron sacar del aire el ciclo que condujo algunos días también tuvo una respuesta que no fue la esperada.
“Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor. Pero a veces no encajás, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien”, reconoció el actor.
Y agregó polémico: "Yo tengo un gen muy vago adentro, la gente no me cree porque me la paso trabajando, pero cuando me dicen que voy a laburar menos un poco de alegría me da".
De todos modos, luego se sinceró y confesó que no le afectó demasiado porque no le alcanzó como para encariñarse con el formato que le tocó liderar: “A veces son malas noticias si le agarraste mucho cariño al formato, pero esto tuvo dos semanas de aire, es totalmente olvidable".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
El outlet de Buenos Aires que anunció que es furor y extiende su cierre
Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
Banco Nación destroza a la competencia con esta bomba
El estremecedor relato de Emanuel Ortega sobre Julieta Prandi: "Era como acercarse a un perrito"