"Aprendé a robar": El insólito reclamo de Homero Pettinato tras sufrir un robo

La inesperada reacción de Homero Pettinato tras el fin de su programa

No es la primera vez que Homero Pettinato muestra una reacción inoportuna ante una situación delicada.

Es preciso recordar que cuando las autoridades de El Trece decidieron sacar del aire el ciclo que condujo algunos días también tuvo una respuesta que no fue la esperada.

“Levantaron el programa, no sé por qué. Fueron decisiones de ellos, calculo que no funcionó. Yo me siento bien, estoy en un momento de mucho trabajo, este era un trabajo más y obviamente di lo mejor. Pero a veces no encajás, o en la televisión, o con el público de ese momento, o con el formato, o simplemente no lo hiciste bien”, reconoció el actor.

Y agregó polémico: "Yo tengo un gen muy vago adentro, la gente no me cree porque me la paso trabajando, pero cuando me dicen que voy a laburar menos un poco de alegría me da".

De todos modos, luego se sinceró y confesó que no le afectó demasiado porque no le alcanzó como para encariñarse con el formato que le tocó liderar: “A veces son malas noticias si le agarraste mucho cariño al formato, pero esto tuvo dos semanas de aire, es totalmente olvidable".

