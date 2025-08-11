Caso Ian Moche: Javier Milei y la doble vara de la "libertad de expresión"

Javier Milei y los trolls libertarios argumentaron que Ian "viene de una familia ultrakirchnerista", valiéndose de fotos del nene con CFK y Sergio Massa. Aunque también se ha reunido en estos años con otros políticos, como María Eugenia Vidal, pero no lo mencionaron, convenientemente...

Otro punto del escrito del Presidente ante la Justicia argumenta que "tampoco el tweet que contiene un reposteo junto a una opinión crítica puede implicar ni ser interpretado, en este contexto, como una adhesión a las expresiones de la publicación original". Esta justificación resulta un tanto polémica, ya que se da por sentado que si alguien retuitea un mensaje es porque adhiere al mismo, especialmente si el comentario personal no niega ni explicita su desacuerdo con la publicación original.

Las constantes alusiones al derecho a la "libertad de expresión" que invoca Javier Milei para defenderse, además, choca de frente con sus propias actitudes, dado que en meses pasados ha demandado penalmente a varios periodistas por considerarse agraviado. En estos casos, no parece haber tenido en consideración la propia libertad de expresión de los comunicadores ni el derecho a la libertad de prensa.

Denuncia de Ian Moche: El escrito que presentó Javier Milei en la Justicia

Presentación Milei

