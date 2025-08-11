Javier Milei presentó un escrito en la causa iniciada por Ian Moche para que borre un tuit "agraviante". Argumentó que su posteo criticaba la labor periodística de Paulino Rodrigues y que se encuentra amparado por la "libertad de expresión". También negó que su cuenta de X (Twitter) sea "institucional" (especial interés en esto por el caso $LIBRA).
HAZ LO QUE YO DIGO...
Caso Ian Moche: Javier Milei y la doble vara de la "libertad de expresión"
Javier Milei presentó un escrito en la causa iniciada por Ian Moche, invocando su "libertad de expresión", cuando él ha demandado a periodistas.
Recordemos que el juez Alberto Recondo, a pedido del fiscal Oscar Gutiérrez Eguía, había resuelto que la cuenta de Milei en X, desde la que emite mensajes y opiniones, debe ser considerada como una cuenta institucional, ya que representa al jefe de Estado en ejercicio de sus funciones. Esto despertó interés en la oposición, que reclama se considere de la misma manera en el caso de la presunta criptoestafa $LIBRA. Por ejemplo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro sostuvo que dicha resolución “desarma la principal excusa que Milei intenta usar para desligarse de las consecuencias de sus expresiones públicas”.
“El presidente no puede pretender dividir su responsabilidad entre un Milei privado y un Milei institucional. Va a tener que hacerse cargo de sus actos, desde incumplimientos de sus deberes hasta la promoción de negocios incompatibles con su cargo, como ocurrió con $LIBRA”, opinó Ferraro cuando se conoció la resolución del juez Recondo.
En el escrito presentado por la defensa de Javier Milei en el marco de la denuncia de Moche se plantea: "Niego en particular que la cuenta de la red social 'X' @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del PEN", así como que "el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo".
Ian Moche, el niño de 12 años que difunde contenido para concientizar sobre el trastorno del espectro autista -que él padece-, había iniciado la acción judicial contra Javier Milei para que elimine una publicación en su cuenta oficial de X. También, pidió que se abstenga de realizar publicaciones similares en las redes sociales.
Javier Milei y los trolls libertarios argumentaron que Ian "viene de una familia ultrakirchnerista", valiéndose de fotos del nene con CFK y Sergio Massa. Aunque también se ha reunido en estos años con otros políticos, como María Eugenia Vidal, pero no lo mencionaron, convenientemente...
Otro punto del escrito del Presidente ante la Justicia argumenta que "tampoco el tweet que contiene un reposteo junto a una opinión crítica puede implicar ni ser interpretado, en este contexto, como una adhesión a las expresiones de la publicación original". Esta justificación resulta un tanto polémica, ya que se da por sentado que si alguien retuitea un mensaje es porque adhiere al mismo, especialmente si el comentario personal no niega ni explicita su desacuerdo con la publicación original.
Las constantes alusiones al derecho a la "libertad de expresión" que invoca Javier Milei para defenderse, además, choca de frente con sus propias actitudes, dado que en meses pasados ha demandado penalmente a varios periodistas por considerarse agraviado. En estos casos, no parece haber tenido en consideración la propia libertad de expresión de los comunicadores ni el derecho a la libertad de prensa.
Denuncia de Ian Moche: El escrito que presentó Javier Milei en la Justicia
