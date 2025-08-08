Tras luz verde de YPF, volverá a operar histórica refinería del país

SANTA FE. YPF aprobó la creación de Santa Fe Bio, una nueva empresa encargada de llevar adelante el proyecto de la biorrefinería en San Lorenzo. Se busca reconvertir la histórica refinería de la ciudad inactiva desde 2018, para la producción de combustible de aviación sustentable (SAF), un biocombustible que se está consolidando como una opción cada vez más relevante en la aviación global.
Esta iniciativa es el resultado de una alianza estratégica entre YPF y la firma Essential Energy que, bajo el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aportará los recursos necesarios para la reconversión.
Al respecto, el CEO de Essential Energy, Federico Pucciarello (empresario rosarino), explicó que luego de varios meses de negociación con YPF, ambas compañías llegaron a un acuerdo para asociarse al 50% en un proceso de "revamping" o reconversión de la refinería de San Lorenzo en una moderna biorrefinería.
Si bien la sociedad es de 50/50 con YPF, el control, operación y mantenimiento de la biorrefinería estará en manos de Essential Energy.
En ese marco, el empresario adelantó que YPF realizará el anuncio oficial en la Bolsa de Nueva York en los próximos días.
Inactiva desde 2018
La planta está paralizada desde 2018 y promete transformarse en un polo estratégico de energía limpia y desarrollo industrial, gracias a su ubicación privilegiada sobre la Hidrovía, lo que le permitirá jugar un rol fundamental en la logística de exportación.
Este impulso no solo representa un avance hacia una transición energética más limpia, sino que también abre una oportunidad para dinamizar la economía regional.
Sin ir más lejos, en noviembre de 2024, el diputado provincial, Joaquín Blanco (Partido Socialista), presentó un proyecto de ley para la reconversión de la Refinería San Lorenzo en una planta de biojet. El mismo recibió el respaldo de la Cámara de Diputados de Santa Fe, que aprobó una ley para permitir la colaboración entre YPF y el gobierno provincial en la promoción de esta iniciativa.
Qué es el SAF (o biojet)
El SAF, también conocido como biojet, es un combustible alternativo que se produce a partir de materias primas no derivadas del petróleo y que reduce significativamente las emisiones de gases contaminantes del transporte aéreo.
Aunque su participación en el mercado aún es pequeña, con solo el 0,1% del total de combustibles utilizados en la aviación, su producción se ha triplicado en los últimos años, y se espera que siga aumentando a medida que países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea implementan políticas para su inclusión en la mezcla obligatoria de combustibles.
El plan santafesino pretende replicar los modelos exitosos de refinerías en California y otras partes del mundo que ya están aplicando sus instalaciones para la producción de SAF, lo que posiciona a la Provincia como un posible líder en la producción de biocombustibles para la aviación.
Refinería histórica de San Lorenzo
La Refinería San Lorenzo tiene una larga y compleja historia. Fundada en 1938 por YPF, fue privatizada en 1993 y pasó por diversas manos, incluidas las de Pérez Companc, Repsol, Petrobras y Oil Combustibles.
En 2018, YPF, en sociedad con Dapsa, adquirió la planta por 85 millones de dólares, pero desde entonces no volvió a funcionar. Actualmente, YPF es la titular exclusiva de las instalaciones de la refinería, que incluyen la destilería, la planta de despacho de combustible, el parque de tanques y el puerto sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay, un complejo de gran envergadura.
