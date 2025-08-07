La inesperada reacción de María Eugenia Vidal al comunicado PRO/LLA

En dicho acuerdo, el PRO quedó absorbido por LLA: se usará el color violeta, no habrá referencias al partido de Mauricio Macri y sólo le darían los puestos 5 y 6 en la lista.

María Eugenia Vidal y el recurso del humor en redes

Las redes sociales han cambiado la forma de hacer política y, sobre todo, de hacer campaña: ahora se apunta a lo viralizable para llegar a más usuarios/electores.

Vidal parece haberlo entendido, ya que comenzó a apelar al humor en sus redes, y generando muchas repercusiones. Pero no sólo se trata de humor: se ríe de ella misma. Y eso suele ser bien visto y apreciado.

Hace unas semanas, la diputada había sorprendido en X cuando hizo un "humilde homenaje" al fallecido cantante Ozzy Osbourne, respondiendo con humor a un 'meme' que la comparaba -maliciosamente- con el artista.

Ella publicó una foto suya retocada, lookeada como el cantante, leyenda de heavy metal: anteojos negros y campera de cuero.

Captura de pantalla 2025-08-07 142306

