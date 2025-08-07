urgente24
ACTUALIDAD María Eugenia Vidal > PRO > Ricardo López Murphy

HIZO REÍR A LÓPEZ MURPHY

La inesperada reacción de María Eugenia Vidal al comunicado PRO/LLA

María Eugenia Vidal reaccionó de una manera insólita al comunicado en el que PRO y LLA formalizaron alianza en CABA. Su posteo hizo reír a López Murphy.

07 de agosto de 2025 - 14:07
María Eugenia Vidal y una reacción inesperada al comunicado LLA/PRO.

María Eugenia Vidal y una reacción inesperada al comunicado LLA/PRO.

Vidal compartió un 'meme' en su cuenta de X que no necesitó de palabras para dejar en claro su postura frente al acuerdo que el PRO hizo con La Libertad Avanza en CABA: es un video donde se la ve riendo y, de golpe, se pone seria.

Ese meme fue en respuesta del comunicado que publicaron también en redes el PRO y LLA.

Seguir leyendo

image

María Eugenia Vidal ya había rechazado días atrás la alianza: "No voy a ser candidata dentro de un acuerdo del PRO y LLA. Se lo dije a Mauricio hace más de un mes. Tampoco voy a hacer campaña. Pero eso no significa que sea candidata en otra lista o que me vaya del PRO por eso. No me parece ético después de 20 años en el espacio y en el marco de un cierre de listas. Creo en la coherencia y los valores".

En dicho acuerdo, el PRO quedó absorbido por LLA: se usará el color violeta, no habrá referencias al partido de Mauricio Macri y sólo le darían los puestos 5 y 6 en la lista.

María Eugenia Vidal y el recurso del humor en redes

Las redes sociales han cambiado la forma de hacer política y, sobre todo, de hacer campaña: ahora se apunta a lo viralizable para llegar a más usuarios/electores.

Vidal parece haberlo entendido, ya que comenzó a apelar al humor en sus redes, y generando muchas repercusiones. Pero no sólo se trata de humor: se ríe de ella misma. Y eso suele ser bien visto y apreciado.

Hace unas semanas, la diputada había sorprendido en X cuando hizo un "humilde homenaje" al fallecido cantante Ozzy Osbourne, respondiendo con humor a un 'meme' que la comparaba -maliciosamente- con el artista.

Ella publicó una foto suya retocada, lookeada como el cantante, leyenda de heavy metal: anteojos negros y campera de cuero.

Captura de pantalla 2025-08-07 142306

-----------

Otras noticias en Urgente24:

El litio es la nueva clave contra el Alzheimer: ¿Qué descubrieron los científicos?

De no creer: Viviana Canosa reveló el destacado cargo que le ofreció Javier Milei

Fuerte mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva contra Milei y Macri

Metido de lleno en la campaña PBA, Milei usa el "Nunca Más" (y hay polémica)

Exclusivo de Golazo24: se conoció el futuro de Jorge Bermúdez

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES