La diputada del PRO, María Eugenia Vidal, que no se sumó a la alianza con LLA, reaccionó de manera inesperada al comunicado de ambos espacios confirmando el acuerdo en Ciudad de Buenos Aires. Su increíble respuesta en X, en tono humorístico, hizo reír a Ricardo López Murphy.
HIZO REÍR A LÓPEZ MURPHY
La inesperada reacción de María Eugenia Vidal al comunicado PRO/LLA
María Eugenia Vidal reaccionó de una manera insólita al comunicado en el que PRO y LLA formalizaron alianza en CABA. Su posteo hizo reír a López Murphy.
Vidal compartió un 'meme' en su cuenta de X que no necesitó de palabras para dejar en claro su postura frente al acuerdo que el PRO hizo con La Libertad Avanza en CABA: es un video donde se la ve riendo y, de golpe, se pone seria.
Ese meme fue en respuesta del comunicado que publicaron también en redes el PRO y LLA.
Ricardo López Murphy, que finalmente será candidato en CABA por Republicanos Unidos-por fuera del PRO y la UCR, mucho más de LLA- reaccionó al posteo de María Eugenia Vidal con dos emojis de carcajadas.
María Eugenia Vidal ya había rechazado días atrás la alianza: "No voy a ser candidata dentro de un acuerdo del PRO y LLA. Se lo dije a Mauricio hace más de un mes. Tampoco voy a hacer campaña. Pero eso no significa que sea candidata en otra lista o que me vaya del PRO por eso. No me parece ético después de 20 años en el espacio y en el marco de un cierre de listas. Creo en la coherencia y los valores".
En dicho acuerdo, el PRO quedó absorbido por LLA: se usará el color violeta, no habrá referencias al partido de Mauricio Macri y sólo le darían los puestos 5 y 6 en la lista.
María Eugenia Vidal y el recurso del humor en redes
Las redes sociales han cambiado la forma de hacer política y, sobre todo, de hacer campaña: ahora se apunta a lo viralizable para llegar a más usuarios/electores.
Vidal parece haberlo entendido, ya que comenzó a apelar al humor en sus redes, y generando muchas repercusiones. Pero no sólo se trata de humor: se ríe de ella misma. Y eso suele ser bien visto y apreciado.
Hace unas semanas, la diputada había sorprendido en X cuando hizo un "humilde homenaje" al fallecido cantante Ozzy Osbourne, respondiendo con humor a un 'meme' que la comparaba -maliciosamente- con el artista.
Ella publicó una foto suya retocada, lookeada como el cantante, leyenda de heavy metal: anteojos negros y campera de cuero.
