Gabriel Bornoroni se quedó sin "nafta" en Córdoba: Asoma alianza por órden de Karina Milei

Con un escollo judicial interno por resolver, De Loredo habría aceptado las condiciones que Karina Milei impone en general y se conformaría con acompañar a un cabeza de lista determinado por el universo libertario. Algo que, de concretarse, consolidaría al radical como una referencia de la oposición al cordobesismo con serias aspiraciones de postularse a gobernador de cara al 2027.

Este último proyecto colisionará con las intenciones de Bornoroni, quien también pretende ensayar una candidatura a la gobernación en 2027. Cuestión que queda en segundo plano ante las directivas de la Secretaria de la Presidencia, que es quien comanda los destinos políticos del oficialismo.

Para que se consolide una alianza con el radicalismo cordobés, todavía resta la resolución de la interna que dispuso la Justicia para el 10 de agosto. En ese sentido, De Loredo busca suspender la medida mediante una apelación directa a la Cámara Nacional Electoral.

Gabriel Bornoroni 4P.jpg Gabriel Bornoroni en Diputados.

Otras alianzas

A esa alianza podría añadirse también un sector del PRO de diálogo fluido con Patricia Bullrich. El sector, encabezado por Laura Rodríguez Machado, también trabaja a contrarreloj para intentar integrarse a La Libertad Avanza y poder aspirar a una banca dentro del espacio que se proyecta con mejores opciones de cara a octubre.

Además, Bornoroni podría integrar algunos espacios liberales que hasta aquí habían sido rechazados por la estructura oficial. Uno de ellos es el que lidera la abogada Veronica Sikora, quien durante la Derecha Fest logró un asiento imprevisto cerca del escenario que tuvo a Javier Milei como número principal.

Mientras tanto, también se define el destino del propio Bornoroni. El empresario estacionero todavía tiene resto en Diputados pero podría renunciar para encabezar la lista en octubre, una maniobra similar a la que se reprodujo en otras provincias.

Otras noticias de Urgente24

Día de San Cayetano: CGT, CTA y otros varios marcharán a Plaza de Mayo

"No importan tanto los colores o la denominación, hace mucho que no usamos el nombre del PRO"

El Estado se expande en Vaca Muerta: YPF confirmó los US$500 millones que le paga a TotalEnergies

Chile confirma que suspende la importación de carne argentina por seguridad sanitaria