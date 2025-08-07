CÓRDOBA. Gabriel Bornoroni, el encargado de la filial de La Libertad Avanza en Córdoba, no pudo hacer valer su voluntad principal y se someterá al armado electoral digitado por Karina Milei de cara a octubre. El diputado había impulsado la idea de una lista “pura” para las elecciones legislativas.
NO TAN PUROS
Gabriel Bornoroni se quedó sin "nafta" en Córdoba: Asoma alianza por órden de Karina Milei
Finalmente, no habría predominado la idea de Gabriel Bornoroni de ir con una lista “pura” a las elecciones en Córdoba. Karina Milei manda.
Sin embargo, esa voluntad no habría prosperado por completo. Sobre el cierre de la presentación de alianzas (07/08), desde Casa Rosada habrían impartido la órden de abrir la oportunidad de una alianza con sectores de la oposición tradicional en Córdoba para competir directamente con el Gobierno provincial.
La decisión habría llegado luego de un análisis del escenario electoral que asoma en la provincia mediterránea. Entre eso, la posible candidatura del ex gobernador Juan Schiaretti, quien actualmente lidera el armado de un espacio nacional de centro y forma parte de Grito Federal, la alianza entre provincias que va a competir en octubre y que plantea una opción nueva de cara al 2027.
Para contrarrestar esa posible participación, la idea de Bornoroni habría quedado rezagada. Si bien La Libertad Avanza es el espacio con mejores proyecciones previas en Córdoba, la necesidad de sumar dirigentes con exposición pública habría pesado más que la voluntad de los libertarios locales de ocupar más bancas en Diputados en favor del Gobierno nacional.
Gabriel Bornoroni, a acatar
Dentro del universo de posibles alianzas que podrían cerrarse en las próximas horas se destaca la que empuja Rodrigo de Loredo. El radical se mostró dispuesto a sufrir tensiones internas para disponerse al poder del Gobierno nacional y acompañar el proyecto libertario con tal de renovar su banca en la Cámara baja.
Con un escollo judicial interno por resolver, De Loredo habría aceptado las condiciones que Karina Milei impone en general y se conformaría con acompañar a un cabeza de lista determinado por el universo libertario. Algo que, de concretarse, consolidaría al radical como una referencia de la oposición al cordobesismo con serias aspiraciones de postularse a gobernador de cara al 2027.
Este último proyecto colisionará con las intenciones de Bornoroni, quien también pretende ensayar una candidatura a la gobernación en 2027. Cuestión que queda en segundo plano ante las directivas de la Secretaria de la Presidencia, que es quien comanda los destinos políticos del oficialismo.
Para que se consolide una alianza con el radicalismo cordobés, todavía resta la resolución de la interna que dispuso la Justicia para el 10 de agosto. En ese sentido, De Loredo busca suspender la medida mediante una apelación directa a la Cámara Nacional Electoral.
Otras alianzas
A esa alianza podría añadirse también un sector del PRO de diálogo fluido con Patricia Bullrich. El sector, encabezado por Laura Rodríguez Machado, también trabaja a contrarreloj para intentar integrarse a La Libertad Avanza y poder aspirar a una banca dentro del espacio que se proyecta con mejores opciones de cara a octubre.
Además, Bornoroni podría integrar algunos espacios liberales que hasta aquí habían sido rechazados por la estructura oficial. Uno de ellos es el que lidera la abogada Veronica Sikora, quien durante la Derecha Fest logró un asiento imprevisto cerca del escenario que tuvo a Javier Milei como número principal.
Mientras tanto, también se define el destino del propio Bornoroni. El empresario estacionero todavía tiene resto en Diputados pero podría renunciar para encabezar la lista en octubre, una maniobra similar a la que se reprodujo en otras provincias.
