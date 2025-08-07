Javier Milei, sin paz: Con derrota aún fresca, estalla nueva 'bomba'

Tras una noche oscura, con todas derrotas en la Cámara de Diputados, Javier Milei mastica la bronca y ataca al kirchnerismo, pero hay mucha preocupación en el Gobierno por los 2/3 conseguidos por la oposición en casi todas las votaciones. El día después, el Presidente -tras dedicar varios tuits contra los "kukas mandriles"- bajó al barro para meterse de lleno en la campaña electoral bonaerense, con foto en un terreno baldío de Villa Celina, La Matanza, junto a sus candidatos, incluidos los amarillos vestidos de violeta.
BCRA: Reservas cayeron US$400 millones, y ya se 'fue' 65% del desembolso del FMI
Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron por tercera jornada consecutiva, tras subir abruptamente el pasado lunes 04/08 por la llegada de los US$2.000M del FMI. Ese día, Urgente24 anticipaba: a no entusiasmarse tanto, las reservas volverán a caer en los próximos días, dado que el Tesoro deberá abonar unos US$824 millones en concepto de intereses y comisiones al organismo multilateral, lo que representa un 41% del desembolso.
Así las cosas, en las últimas tres ruedas, las reservas se hundieron en US$1.282 millones. Se trata de una baja de 65% del último desembolso del organismo multilateral.
