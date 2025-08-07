urgente24
Javier Milei, sin paz: Con derrota aún fresca, estalla nueva 'bomba'

Imagen creada con IA-Grok.
Javier Milei mastica bronca por la derrota en Diputados, preocupado por los 2/3. El día después bajó al barro con provocación, pero estalló otra 'bomba'.

7 de agosto de 2025 - 18:11

Tras una noche oscura, con todas derrotas en la Cámara de Diputados, Javier Milei mastica la bronca y ataca al kirchnerismo, pero hay mucha preocupación en el Gobierno por los 2/3 conseguidos por la oposición en casi todas las votaciones. El día después, el Presidente -tras dedicar varios tuits contra los "kukas mandriles"- bajó al barro para meterse de lleno en la campaña electoral bonaerense, con foto en un terreno baldío de Villa Celina, La Matanza, junto a sus candidatos, incluidos los amarillos vestidos de violeta.

La polarización se daba por descontada, ya que siempre ha sido el eje de la campaña (y de la gestión) de Javier Milei. Por eso no sorprendió que la postal para dar inicio a la nacionalizada campaña bonaerense haya sido contraponerse con el kirchnerismo. Pero hay muchos que consideran que usar el "Nunca Más" -con tipografía que refiere al informe de la Conadep "Nunca Más" sobre la dictadura militar- fue demasiado. La provocación siempre ha sido parte de la estrategia libertaria y su batalla cultural.

Por la tarde, y de manera sorpresiva, el mandatario convocó a una reunión de Gabinete en Casa Rosada (suelen hacerse por la mañana) para analizar los pasos a seguir luego de la dura derrota que sufrió en el Congreso. Por caso, ya anticipó Guillermo Francos que "todo lo que podamos vetar, será vetado".

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

BCRA: Reservas cayeron US$400 millones, y ya se 'fue' 65% del desembolso del FMI

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron por tercera jornada consecutiva, tras subir abruptamente el pasado lunes 04/08 por la llegada de los US$2.000M del FMI. Ese día, Urgente24 anticipaba: a no entusiasmarse tanto, las reservas volverán a caer en los próximos días, dado que el Tesoro deberá abonar unos US$824 millones en concepto de intereses y comisiones al organismo multilateral, lo que representa un 41% del desembolso.

Así las cosas, en las últimas tres ruedas, las reservas se hundieron en US$1.282 millones. Se trata de una baja de 65% del último desembolso del organismo multilateral.

El PRO de San Juan tampoco acuerda con LLA

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan por el PRO, presentó el frente 'Por San Juan', que competirá contra La Libertad Avanza (LLA), el 26/10. Si bien se dijo que hubo conversaciones hasta última hora en la previa al cierre de frentes electorales este 07/08, la decisión final fue priorizar un armado similar al de 2023, con lo que fue Juntos por el Cambio: UCR, Dignidad Ciudadana, PRO, Actuar, y sumar al Partido Bloquista, entre otros.

Tampoco el PRO San Juan va con LLA: Mejor el bisturí que la motosierra

Trolls libertarios empiezan a reaccionar contra Diana Mondino

De a poco, mientras X se llena de videos y menciones a Diana Mondino, los trolls libertarios comenzaron a reaccionar. Obviamente, salieron a defenestrar a la ex canciller. ¿Tuiteará algo Javier Milei?

Encuesta 'Trends': Fuerza Patria y LLA, cabeza a cabeza

La encuesta de Trends, realizada en provincia de Buenos Aires, revela intención de voto favorable a Fuerza Patria para los comicios legislativos bonaerenses. En cambio, en las elecciones nacionales, La Libertad Avanza encabeza, también por poca diferencia.

Captura de pantalla 2025-08-07 185733
Captura de pantalla 2025-08-07 185802

Y un tema que preocupa: el ausentismo en las elecciones.

Captura de pantalla 2025-08-07 185831
Arde X tras las 'bombas' de Diana Mondino: De $LIBRA a los perros de Milei

Muchísimas repercusiones en X (ex Twitter) por las declaraciones 'bomba' de la ex canciller Diana Mondino: no sólo lo de $LIBRA, sino también lo de los perros de Milei.

Objetivo, Tercera sección: Tras Milei, Axel Kicillof también en La Matanza

La Tercera sección electoral será escenario de una de las batallas electorales más importantes - por cantidad de bancas en juego- en PBA. Hoy Javier Milei fue junto a los candidatos libertarios (incluidos los amarillos ahora vestidos de violeta) a sacarse una foto en un terreno baldío de Villa Celina (La Matanza).

Axel Kicillof hace lo propio: se mostró con los principales candidatos en la lista de diputados provinciales de Fuerza Patria en la Tercera sección electoral. Junto a la vicegobernadora y primera postulante, Verónica Magario; el diputado provincial, Facundo Tignanelli y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, tercera en la nómina, inauguraron las obras de ampliación de la Escuela Secundaria Técnica N°1, en Presidente Perón.

Luego, entregó patrulleros en Ezeiza, también parte de la Tercera. Y finaliza la jornada en La Matanza. Según se informó oficialmente, la parada allí es para presentar otro edificio escolar, recorrer obras de pavimento y entregar escrituras a familias matanceras.

Rechazan prisión preventiva para el ex marido de Julieta Prandi: Dramático testimonio de Emanuel Ortega

Mientras siguen pasando los testigos en el juicio por la denuncia de Julieta Prandi contra su ex marido, Claudio Contardi, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia psicológica y amenazas, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana rechazó este jueves el pedido de prisión preventiva contra el empresario.

En la misma resolución, los jueces dispusieron imponerle al imputado una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

Hoy declaró el cantante Emanuel Ortega, actual pareja de Prandi, y fue desgarrador su testimonio: "Yo me encontré con una persona rota, en todo sentido. Ultrajada, vulnerada, violada en todos los aspectos. Tuve que mostrarle de a poco quién era yo para que bajara la guardia. Tenía fantasmas terror no se lo vi en los ojos de nadie jamás. Esta persona necesita que le llegue su día de Justicia".

"Es un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras. Pai umbanda, cosas por demás oscuras. Vi animales decapitados en la casa, yo. No me lo contó nadie", aseguró Ortega sobre Contardi.

ortega prandi
Emanuel Ortega, actual pareja de Julieta Prandi, declar&oacute; en el juicio.

Emanuel Ortega, actual pareja de Julieta Prandi, declaró en el juicio.

Caputo y Bausili, otra vez en Carajo

El ministro de Economía Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili vuelven al streaming Carajo, para una entrevista en el programa 'Las 3 anclas'. Hace exactamente una semana habían ido al mismo programa.

Industria cayó en junio ("pedo de buzo", ¿dónde?); construcción repuntó 0,9%

Según informó el INdEC, la producción industrial cayó 1,2% en junio. Frente al mismo mes de 2024, muestra un alza de 9,3%, ya que el umbral de la producción estaba muy bajo producto de la recesión.

Como es habitual, en el Gobierno sólo hablan de la comparación interanual y ni mú sobre la caída mensual. Todos los meses es la misma historia: comunican en redes los números favorables y ocultan los desfavorables.

image

En tanto, la construcción rebotó en junio y se expandió casi un 1%, de acuerdo al Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) elaborado por el INdEC.

En junio, el ISAC registró una variación desestacionalizada del 0,9% y una interanual del 13,9% según el más reciente informe de Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción.

Sin embargo, las ventas de los despachos de cemento cayeron 2,4% mensual desestacionalizado (eliminando los factores transitorios o coyunturales) y 2,8% interanual, según el cálculo del director de Outlier, Gabriel Caamaño a partir del informe de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. El dato refleja el congelamiento de la obra pública y coincide con la visión de la cámara del sector de que la construcción "no repunta".

CONSPIRACIONES