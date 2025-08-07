Javier Milei, sin paz: Con derrota aún fresca, estalla nueva 'bomba'

Live Blog Post

Industria cayó en junio ("pedo de buzo", ¿dónde?); construcción repuntó 0,9%

Según informó el INdEC, la producción industrial cayó 1,2% en junio. Frente al mismo mes de 2024, muestra un alza de 9,3%, ya que el umbral de la producción estaba muy bajo producto de la recesión.

Como es habitual, en el Gobierno sólo hablan de la comparación interanual y ni mú sobre la caída mensual. Todos los meses es la misma historia: comunican en redes los números favorables y ocultan los desfavorables.

En tanto, la construcción rebotó en junio y se expandió casi un 1%, de acuerdo al Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) elaborado por el INdEC.

En junio, el ISAC registró una variación desestacionalizada del 0,9% y una interanual del 13,9% según el más reciente informe de Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción.

Sin embargo, las ventas de los despachos de cemento cayeron 2,4% mensual desestacionalizado (eliminando los factores transitorios o coyunturales) y 2,8% interanual, según el cálculo del director de Outlier, Gabriel Caamaño a partir del informe de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland. El dato refleja el congelamiento de la obra pública y coincide con la visión de la cámara del sector de que la construcción "no repunta".