Rodrigo de Loredo va a hasta el límite judicial para acoplarse a Karina Milei

Rodrigo De Loredo 2P.jpg Rodrigo de Loredo empuja su reelección.

Rodrigo de Loredo, contrarreloj

Para evitar cumplir con lo dispuesto, De Loredo empujó un congreso interno con el que justificaría haber determinado el rumbo electoral de la sede cordobesa de la UCR sin haber pasado por las urnas. En ese acto, considerado informal por algunos sectores partidarios, el diputado mostró el apoyo mayoritario de los radicales cordobeses.

Ahora bien, esa maniobra no habría sido suficiente para convencer a Vaca Narvaja, quien ratificó sobre el inicio del jueves (07/08) la necesidad de que la UCR se someta a una interna. Todo ello bajo la amenaza de la intervención de la Junta Electoral radical y lo que eso implica.

En el mapa de De Loredo, el siguiente paso y con tan solo horas para agotarse el término de inscripción de alianzas, sería recurrir a la Cámara Nacional Electoral. Solo allí se podría revocar las disposiciones de Vaca Narvaja y dar luz verde a la postura del diputado para sellar un acuerdo con La Libertad Avanza.

La celeridad de una posible resolución de la CNE sería la principal cuestión de trabajo en el equipo de De Loredo. Mientras el sector del radicalismo opositor asegura que el diputado “no tiene chance” de saltar lo comandado por el juez, el oficialismo confía en que se podrá sellar el acuerdo antes de la medianoche de hoy.

1200-1706569220240129703.jpg Rodrigo de Loredo, jefe del bloque radical en Diputados. Foto: NA

Las condiciones que ya no son

Durante las conversaciones previas, De Loredo intentó empujar algunas condiciones para que la UCR no quede como acoplado a la locomotora de La Libertad Avanza en Córdoba. La intención del diputado era encabezar la lista, postergando a otros candidatos libertarios que venían reclamando “pureza”.

Con el apremiante contexto burocrático encima, De Loredo estaría dispuesto a ceder por completo esos requisitos, aceptando incluso un tercer lugar en la boleta violeta con tal de reingresar al Congreso en diciembre próximo.

