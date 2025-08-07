Cómo ahorrar en dólares sin descoser los bolsillos y llegar a fin de mes

Por otro lado, el ahorro es un concepto más activo y estratégico. Se trata de realizar acciones para que el capital, ajustado por inflación, conserve su poder de compra con el paso del tiempo. Es decir, que los 100 dólares de hoy permitan comprar los mismos bienes y servicios dentro de 10 años, sin haber añadido dinero extra al capital inicial. Por ejemplo, si la inflación en dólares durante ese período fue del 20%, el objetivo del ahorro sería contar con 120 dólares al final de ese ciclo, sin haber sumado un solo peso del bolsillo.

¿Cómo el ahorro en dólares puede ganarle a la inflación?

La tercera pata de este tridente de conceptos es la inversión. Si el atesoramiento es pasivo y el ahorro es conservador, la inversión es la acción que busca activamente aumentar el poder de consumo futuro. Consiste en llevar a cabo acciones con el potencial de generar un rendimiento que no solo supere a la inflación, sino que también genere una ganancia extra. Un ejemplo de esto sería la adquisición de bonos o activos que paguen por encima del índice inflacionario, o bien la compra y venta de bienes que permitan un crecimiento real del capital. En Argentina, con un contexto tan volátil, el ahorro en dólares con un rendimiento mínimo ya es considerado una inversión por muchos.

Ahorro en dólares con bajo riesgo: Las mejores estrategias del mercado

Una vez que se comprende la diferencia entre atesorar y ahorrar, el siguiente paso es saber cómo llevar a cabo una estrategia de ahorro efectiva en dólares y con el menor riesgo posible. La buena noticia es que el mercado cambiario argentino cuenta con varias alternativas.

Una de las formas más simples y seguras es colocar los fondos en cuentas remuneradas, que son cuentas bancarias que ofrecen un rendimiento por el simple hecho de conservar los fondos en ellas. Esta es una excelente opción para quienes buscan mantener la liquidez y obtener una renta sin asumir grandes riesgos.

Suben las tasas de interés de los plazos fijos en dólares: Cuánto ganás con cada banco

Por ejemplo, la cuenta remunerada en dólares de IOL Invertironline ofrece una TNA del 2% sin las variaciones propias del mercado. La billetera virtual Prex también tiene un rendimiento anual del 2%, pero establece como condición que el saldo en dólares debe generar al menos 0,01 USD por día, lo que implica que los usuarios con un monto menor no verán ningún rendimiento en ese día específico.

Otra opción son los fondos comunes de inversión money market en dólares. Estos se caracterizan por invertir en una cartera diversificada de activos, como las mencionadas cuentas remuneradas o las cauciones. Su objetivo es otorgar un rendimiento diario estable, minimizando el riesgo y la volatilidad. Un ejemplo de esto es el fondo de Balanz, que genera un rendimiento estimado del 1% anual.

¿Por qué las cauciones bursátiles son un gran ahorro en dólares?

Una tercera alternativa, para quienes buscan un ahorro con un poco más de flexibilidad, son las cauciones bursátiles. Conocidas como "plazos fijos de la bolsa", este instrumento permite prestar dinero en el mercado de valores a cambio de un interés pactado. La diferencia con un plazo fijo tradicional es que, en este caso, se le presta el dinero a otros inversores y no a un banco. Si bien las tasas suelen ser inferiores a un plazo fijo, cuentan con la flexibilidad de no tener un vencimiento a 30 o 90 días, ya que los plazos más comunes de operación van de 1 a 7 días, pero se puede hacer hasta 120 días.

Se trata de una inversión muy conservadora porque las personas que reciben los fondos tienen que dejar activos en garantía por un valor superior al de la caución. De esta forma, si el tomador no paga, o la garantía cae de precio y no adiciona nueva garantía, los activos se liquidan y el colocador recibe nuevamente su dinero.

El camino para un ahorro seguro: La importancia de los dólares en blanco

Para invertir en este tipo de activos, la clave es tener los dólares en el banco y que procedan de operaciones en blanco. La forma de adquirirlos puede ser a través de los bancos (dólar oficial), con la compra y venta de activos bursátiles (dólar MEP) o mediante la compra y venta de criptomonedas, siempre y cuando el saldo final quede en dólar y no en dólar cripto.

