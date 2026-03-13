Viernes rojo para las acciones, ADRs, bonos y riesgo país

La rueda de este viernes (13/3) muestra un tablero dividido, con las acciones argentinas mayormente en rojo tanto en la plaza local como en Wall Street, mientras los bonos soberanos en dólares exhiben movimientos mixtos y los tipos de cambio financieros se mantienen relativamente estables. En ese marco, el dato que sobresale es que el riesgo país se ubica en 577 puntos, con una suba diaria de 1,6%, aunque todavía por debajo del umbral de 600 puntos, una referencia que el mercado sigue de cerca.
En la Bolsa porteña, la presión vendedora golpea con más fuerza a los papeles bancarios y a varias compañías de peso del panel líder. Grupo Financiero Galicia cae 3,1% y aparece entre las acciones más castigadas de la jornada, mientras BBAR retrocede 6,9%, Supervielle cede 6,7% y Banco Macro baja 3,9%.
Ese movimiento se replica en los ADRs negociados en Nueva York, donde BBVA pierde 6,5%, Macro cae 3,6% y Galicia retrocede 3,5%, en una señal de que la debilidad no responde solo a factores domésticos de corto plazo, sino también a un tono más cauteloso sobre el riesgo argentino.
Los bancos vuelven a quedar en el centro
El castigo sobre el sector financiero no pasa inadvertido porque se trata de uno de los segmentos más sensibles al humor del mercado. Cuando los bancos lideran las bajas, la lectura habitual es que crece la prudencia de los inversores frente al tramo corto del riesgo local. En la plaza local, además de las caídas de BBAR, SUPV, BMA y GGAL, también se observa un retroceso en otros nombres del panel líder, lo que refuerza el sesgo negativo de la rueda.
La foto mensual tampoco ayuda a construir una lectura optimista para el segmento. BBAR acumula una baja de 16,9% en el mes, BMA pierde 11,6%, SUPV retrocede 11,4% y GGAL cede 6,8%. Es decir, la toma de ganancias ya no parece un fenómeno aislado de una sola rueda, sino parte de un ajuste más extendido tras el fuerte recorrido que habían mostrado varias de estas acciones.
YPF resiste y VALO se despega
Dentro del panel líder hay algunas excepciones que moderan el rojo predominante. YPF baja apenas 0,2% en el mercado local y 0,5% a través de su ADR, una merma mucho más acotada que la de otras acciones de referencia. También se destacan algunas subas puntuales como VALO, que avanza 3,7% en Buenos Aires, y TGNO4, que gana 1,5%, consolidando además una mejora de 11,8% en el mes.
Entre los papeles con mejor desempeño mensual también sobresalen TRAN, con una suba de 14,8%, METR con 11,1%, YPFD con 10% y VALO con 18,3%. Esa dispersión deja una señal clara. No hay una salida indiscriminada de acciones argentinas, sino una rotación muy selectiva en la que el mercado castiga algunos sectores y mantiene interés en otros vinculados con energía, transporte o historias corporativas específicas.
Wall Street tampoco da alivio
La rueda en Nueva York acompaña el tono defensivo. Entre los ADRs argentinos predominan las bajas, con descensos marcados en el segmento financiero y un desempeño flojo también en compañías industriales y de consumo. Mercado Libre pierde 1,9%, Loma Negra cae 3,4%, Central Puerto baja 2,5% e IRSA retrocede 2,3%.
Del lado de las pocas excepciones, Transportadora de Gas del Sur sube 0,1%, mientras YPF logra sostenerse con una baja moderada de 0,5%. En términos anuales, sin embargo, todavía aparecen algunos nombres con saldo positivo. Tenaris sube 37,9% en el año, YPF avanza 4,1%, mientras la gran mayoría del resto sigue mostrando terreno negativo en 2026.
Bonos en dólares
En renta fija, los bonos en dólares operan sin una dirección única. Los títulos de legislación local muestran una rueda algo más firme en el tramo corto. AL29D sube 0,4% y AL30D mejora 0,2%, mientras AL35D cae 0,5% y AL41D retrocede 0,9%. En la curva bajo ley extranjera, el comportamiento también es heterogéneo. GD30D baja 1,2%, GD35D pierde 0,5% y GD46D cae 1,4%.
El hecho de que el riesgo país vuelva a mostrar una suba, aunque moderada, refleja justamente esa falta de una compresión más decidida. El mercado no está desarmando por completo la apuesta argentina, pero tampoco encuentra todavía un catalizador suficiente para acelerar una nueva etapa de rally en la deuda soberana.
Dólar calmo
Mientras las acciones corrigen y los bonos no terminan de afirmarse, el frente cambiario ofrece una imagen bastante más ordenada. El dólar mayorista se ubica en $1.402, con una baja mensual de 0,3%, mientras el oficial cotiza en $1.410. En los financieros, el MEP opera en $1.417,12 con una suba diaria de 0,1%, y el CCL se mueve en $1.459,81, también con un alza acotada de 0,2%.
El dólar tarjeta se ubica en $1.833 y el cripto en $1.468,85, también dentro de una zona de relativa estabilidad.
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