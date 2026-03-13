Viernes rojo para las acciones, ADRs, bonos y riesgo país

image

YPF resiste y VALO se despega

Dentro del panel líder hay algunas excepciones que moderan el rojo predominante. YPF baja apenas 0,2% en el mercado local y 0,5% a través de su ADR, una merma mucho más acotada que la de otras acciones de referencia. También se destacan algunas subas puntuales como VALO, que avanza 3,7% en Buenos Aires, y TGNO4, que gana 1,5%, consolidando además una mejora de 11,8% en el mes.

image

Entre los papeles con mejor desempeño mensual también sobresalen TRAN, con una suba de 14,8%, METR con 11,1%, YPFD con 10% y VALO con 18,3%. Esa dispersión deja una señal clara. No hay una salida indiscriminada de acciones argentinas, sino una rotación muy selectiva en la que el mercado castiga algunos sectores y mantiene interés en otros vinculados con energía, transporte o historias corporativas específicas.

Wall Street tampoco da alivio

La rueda en Nueva York acompaña el tono defensivo. Entre los ADRs argentinos predominan las bajas, con descensos marcados en el segmento financiero y un desempeño flojo también en compañías industriales y de consumo. Mercado Libre pierde 1,9%, Loma Negra cae 3,4%, Central Puerto baja 2,5% e IRSA retrocede 2,3%.

Del lado de las pocas excepciones, Transportadora de Gas del Sur sube 0,1%, mientras YPF logra sostenerse con una baja moderada de 0,5%. En términos anuales, sin embargo, todavía aparecen algunos nombres con saldo positivo. Tenaris sube 37,9% en el año, YPF avanza 4,1%, mientras la gran mayoría del resto sigue mostrando terreno negativo en 2026.

image

Bonos en dólares

En renta fija, los bonos en dólares operan sin una dirección única. Los títulos de legislación local muestran una rueda algo más firme en el tramo corto. AL29D sube 0,4% y AL30D mejora 0,2%, mientras AL35D cae 0,5% y AL41D retrocede 0,9%. En la curva bajo ley extranjera, el comportamiento también es heterogéneo. GD30D baja 1,2%, GD35D pierde 0,5% y GD46D cae 1,4%.

Más allá del resultado dispar de la jornada, la lectura de fondo sigue siendo que los bonos no logran despejar del todo la volatilidad. Más allá del resultado dispar de la jornada, la lectura de fondo sigue siendo que los bonos no logran despejar del todo la volatilidad.

image

El hecho de que el riesgo país vuelva a mostrar una suba, aunque moderada, refleja justamente esa falta de una compresión más decidida. El mercado no está desarmando por completo la apuesta argentina, pero tampoco encuentra todavía un catalizador suficiente para acelerar una nueva etapa de rally en la deuda soberana.

image

Dólar calmo

Mientras las acciones corrigen y los bonos no terminan de afirmarse, el frente cambiario ofrece una imagen bastante más ordenada. El dólar mayorista se ubica en $1.402, con una baja mensual de 0,3%, mientras el oficial cotiza en $1.410. En los financieros, el MEP opera en $1.417,12 con una suba diaria de 0,1%, y el CCL se mueve en $1.459,81, también con un alza acotada de 0,2%.

image

La brecha sigue, por lo tanto, sin mostrar un salto brusco, aun en una rueda en la que los activos argentinos se negocian con cautela La brecha sigue, por lo tanto, sin mostrar un salto brusco, aun en una rueda en la que los activos argentinos se negocian con cautela

El dólar tarjeta se ubica en $1.833 y el cripto en $1.468,85, también dentro de una zona de relativa estabilidad.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei no lo logra y los dólares de los argentinos siguen acumulándose bajo el colchón

Trabajadores de discapacidad realizan un paro nacional: "La situación es desoladora"

Encuesta: Por 1ra vez, Milei es más culpable que Alberto por la economía

$LIBRA: hubo 5 llamadas entre Mauricio Novelli y Milei antes del tuit del presidente el 14/2/25