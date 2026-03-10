Bomba para el campo: Banco Nación lanza préstamos en dólares al 0%

¿Qué tasa tendrán los préstamos del Banco Nación en pesos para el agro?

Además del crédito en dólares, el Banco Nación también presentará una línea de préstamos en pesos destinada al agro, con condiciones especiales para financiar inversiones productivas.

En este caso, la tasa anunciada será del 19% anual con un plazo de cinco años para la compra de maquinaria agrícola.

Sin embargo, habrá una situación particular en la provincia de Santa Fe. Allí el gobierno provincial aportará un subsidio equivalente a tres puntos porcentuales, lo que permitirá que la tasa efectiva para los productores santafesinos quede en 16% anual.

Esta línea estará vigente inicialmente hasta el 15 de abril. Luego, según anticiparon desde el banco, la tasa subiría tres puntos si el programa continúa hasta el 15 de mayo.

¿Qué otros préstamos ofrecerá el Banco Nación para el agro y las pymes?

Durante el encuentro con empresas del sector también se adelantaron otras herramientas de financiamiento que la entidad lanzará durante Expoagro.

El gerente general del banco, Gastón Álvarez, explicó que habrá otras líneas destinadas a maquinaria usada y capital de trabajo, además de financiamiento para transporte.

Entre las opciones que se presentarán figuran:

Préstamos en pesos al 24% para compra de maquinaria usada , con un plazo de hasta cuatro años;

, con un plazo de hasta cuatro años; Créditos en dólares al 4% para maquinaria usada , también con plazo de cuatro años;

, también con plazo de cuatro años; Financiamiento para capital de trabajo al 35% en pesos , a 12 meses, con un tope de 65 millones por empresa gestionado a través de plataforma digital;

, a 12 meses, con un tope de 65 millones por empresa gestionado a través de plataforma digital; Créditos para camiones, utilitarios y remolques, con tasa fija del 21% para pymes y del 23% para grandes empresas.

En este último caso, el monto máximo por empresa también llegará a 2.000 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses.

En la reunión previa a Expoagro participaron ejecutivos de varias compañías vinculadas a la maquinaria y a la producción agroindustrial, entre ellas firmas como La Sibila, Crucianelli, Corven, AFA, Ombú, Metalfor y Apache.

Los empresarios coincidieron en que la línea anunciada por el Banco Nación podría tener un impacto significativo en la inversión del sector, especialmente si se mantiene durante los próximos meses.

El contexto internacional también juega un papel relevante. El conflicto global y las tensiones geopolíticas han generado expectativas de suba en algunos precios agrícolas, lo que mejora el panorama de ingresos para los productores.

