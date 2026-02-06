Neumáticos regalados: Banco Nación los financia en cuotas y sin interés

Además, tener los neumáticos en condiciones es obligatorio para aprobar la Verificación Técnica Vehicular y para circular con tranquilidad en viajes largos. Postergar el recambio puede salir caro, no solo en términos económicos, sino también en seguridad vial.

Por eso, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés aparece como una solución para quienes necesitan cambiar cubiertas pero no pueden afrontar el monto total de una sola vez.

¿Qué marcas de neumáticos entran en la propuesta del Banco Nación?

La promoción incluye algunas de las marcas más reconocidas del mercado argentino. Pirelli, Goodyear y Bridgestone concentran gran parte de la demanda por su durabilidad, tecnología y respaldo. Acceder a estas firmas con financiación sin interés es uno de los puntos que más llama la atención de la propuesta.

En la ciudad de La Plata, varios locales ya se encuentran adheridos al beneficio. Entre ellos se destacan:

Pirelli, disponible en las dos sucursales de Neumen ubicadas en calle 42 N° 600 y en Diagonal 74 N° 2330. Goodyear, a través de Neumáticos Juan, en la zona de Plaza Rocha. Bridgestone, en Rosmi de avenida 13 y calle 525 bis, y en Neumáticos Olmo, sobre Ruta 36 N° 682.

La red de comercios cubre distintos puntos estratégicos de la ciudad y alrededores, lo que facilita el acceso a la promoción. De todos modos, antes de concretar la compra se recomienda consultar stock, modelos disponibles y confirmar el pago con MODO BNA+, condición indispensable para que se apliquen las cuotas sin interés.

