Cambiar los neumáticos del auto suele ser uno de esos gastos que se postergan hasta que ya no queda alternativa. Precios altos, poco margen para pagar en efectivo y un impacto directo en la seguridad hacen que la decisión se vuelva incómoda. En ese escenario, el Banco Nación lanzó una promoción que promete la posibilidad de comprar neumáticos de primeras marcas en hasta 12 cuotas sin interés.
Neumáticos regalados: Banco Nación los financia en cuotas y sin interés
La combinación de neumáticos, Banco Nación y cuotas sin interés toca una fibra sensible del consumo al ofrecer financiación real y sin letra chica.
La iniciativa, que ya está activa, incluye acuerdos con fabricantes líderes como Pirelli, Goodyear y Bridgestone, y se puede aprovechar pagando con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Nación a través de MODO BNA+, tanto desde la app como con código QR en los comercios adheridos.
Neumáticos: ¿Cómo funciona la propuesta del Banco Nación?
El beneficio está diseñado para que el financiamiento sea simple y automático. Al momento de pagar, el cliente debe elegir MODO BNA+ como medio de pago y seleccionar la tarjeta del Banco Nación. Si la operación cumple con las condiciones, el sistema habilita hasta 12 cuotas sin interés, sin costos ocultos ni recargos posteriores.
La promoción aplica tanto para la compra de una cubierta individual como para juegos completos de neumáticos, algo clave para quienes necesitan renovar el auto entero. También alcanza a accesorios relacionados, siempre que el comercio esté adherido al programa.
¿Por qué los neumáticos son clave para la seguridad del auto?
Los neumáticos no son un gasto estético ni opcional. Son uno de los elementos de seguridad más importantes del vehículo. El desgaste natural reduce la adherencia, alarga la distancia de frenado y aumenta el riesgo en condiciones de lluvia o rutas en mal estado.
Además, tener los neumáticos en condiciones es obligatorio para aprobar la Verificación Técnica Vehicular y para circular con tranquilidad en viajes largos. Postergar el recambio puede salir caro, no solo en términos económicos, sino también en seguridad vial.
Por eso, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés aparece como una solución para quienes necesitan cambiar cubiertas pero no pueden afrontar el monto total de una sola vez.
¿Qué marcas de neumáticos entran en la propuesta del Banco Nación?
La promoción incluye algunas de las marcas más reconocidas del mercado argentino. Pirelli, Goodyear y Bridgestone concentran gran parte de la demanda por su durabilidad, tecnología y respaldo. Acceder a estas firmas con financiación sin interés es uno de los puntos que más llama la atención de la propuesta.
En la ciudad de La Plata, varios locales ya se encuentran adheridos al beneficio. Entre ellos se destacan:
Pirelli, disponible en las dos sucursales de Neumen ubicadas en calle 42 N° 600 y en Diagonal 74 N° 2330. Goodyear, a través de Neumáticos Juan, en la zona de Plaza Rocha. Bridgestone, en Rosmi de avenida 13 y calle 525 bis, y en Neumáticos Olmo, sobre Ruta 36 N° 682.
La red de comercios cubre distintos puntos estratégicos de la ciudad y alrededores, lo que facilita el acceso a la promoción. De todos modos, antes de concretar la compra se recomienda consultar stock, modelos disponibles y confirmar el pago con MODO BNA+, condición indispensable para que se apliquen las cuotas sin interés.
