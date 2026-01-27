El acceso a la vivienda propia fue, durante años, una puerta casi cerrada para los trabajadores independientes. Monotributistas, freelancers y cuentapropistas quedaron históricamente relegados del sistema financiero formal cuando se trataba de créditos a largo plazo. Sin embargo, el Banco Nación decidió cambiar las reglas y lanzó una línea de créditos hipotecarios pensada específicamente para este sector.
MÁS ACCESIBLES
Banco Nación revoluciona los créditos hipotecarios y ahora son aptos para monotributistas
La decisión del Banco Nación de incorporar a los monotributistas, consigue ampliar el universo de potenciales compradores.
La novedad se trata de créditos hipotecarios que pueden solicitarse de forma 100% digital, con montos elevados y tasas diferenciales para quienes ya operan con la entidad. La propuesta del Banco Nación apunta directo a uno de los reclamos más repetidos de los monotributistas.
Banco Nación y créditos hipotecarios: Por qué ahora incluyen a los monotributistas
Desde el Banco Nación explican que esta línea busca aggiornar el sistema crediticio a la nueva realidad laboral. Hoy, una porción enorme de la economía funciona bajo esquemas independientes, sin recibo de sueldo tradicional pero con ingresos constantes y comprobables. La exclusión de este universo ya no era sostenible.
Con esta decisión, el banco público intenta ampliar su base de clientes y, al mismo tiempo, responder a una demanda social, que es la posibilidad de acceder a una casa propia sin depender de un empleo en relación de dependencia.
Créditos hipotecarios del Banco Nación: Montos que sorprenden a los monotributistas
Uno de los puntos que más llamó la atención es el monto máximo al que se puede acceder. El tope actual ronda las 260.000 UVAs, una cifra que, al valor actual de la unidad, equivale a más de 450 millones de pesos. Traducido a dólares, el crédito puede alcanzar aproximadamente los 315.000 dólares, dependiendo de la cotización.
Este nivel de financiamiento posiciona a los créditos hipotecarios del Banco Nación entre los más altos del sistema, incluso comparados con propuestas orientadas a trabajadores en blanco. Para muchos monotributistas, esto abre la posibilidad de pensar no solo en un departamento chico, sino también en una vivienda familiar o incluso en construcción.
Banco Nación y tasas: Qué beneficio tienen los monotributistas clientes
Otro punto clave está en la tasa de interés. El Banco Nación estableció una Tasa Nominal Anual fija del 6% para quienes ya son clientes de la entidad. Para quienes no tienen vínculo previo con el banco, la tasa asciende al 12% anual.
Esta diferencia funciona como un incentivo claro para bancarizarse y operar dentro del sistema del Nación, algo que la entidad viene impulsando con fuerza en los últimos años.
Requisitos del Banco Nación: Qué piden para los créditos hipotecarios a monotributistas
Más allá del anuncio rimbombante, los requisitos son un punto central. Para acceder a estos créditos hipotecarios, el Banco Nación exige al menos dos años de antigüedad en el régimen de monotributo. Además, se deben presentar los últimos seis comprobantes de pago y la constancia de inscripción vigente.
En cuanto a los ingresos, el solicitante debe acreditar un monto mensual equivalente o superior a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para quienes no llegan solos a ese piso, el banco permite sumar un co-titular, como cónyuge o conviviente, e incluso incorporar codeudores directos.
La edad también juega un rol, ya que la cancelación total del crédito no puede superar los 85 años del titular, una condición que amplía bastante el rango etario respecto a otras líneas tradicionales.
Créditos hipotecarios Banco Nación: Cómo es el trámite online para monotributistas
Otro aspecto que marca un quiebre es la digitalización completa del proceso. A través de la plataforma “+Hogares con BNA”, los monotributistas pueden realizar la precalificación sin pisar una sucursal. El sistema permite simular cuotas, cargar documentación y enviar la solicitud desde cualquier dispositivo.
Según informaron desde el banco, en un plazo estimado de 72 horas se obtiene una respuesta preliminar con el monto al que se podría acceder. Este paso no garantiza la aprobación final, pero funciona como un filtro rápido para saber si el crédito es viable.
