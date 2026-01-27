Banco Nación revoluciona los créditos hipotecarios y ahora son aptos para monotributistas

Este nivel de financiamiento posiciona a los créditos hipotecarios del Banco Nación entre los más altos del sistema, incluso comparados con propuestas orientadas a trabajadores en blanco. Para muchos monotributistas, esto abre la posibilidad de pensar no solo en un departamento chico, sino también en una vivienda familiar o incluso en construcción.

Banco Nación y tasas: Qué beneficio tienen los monotributistas clientes

Otro punto clave está en la tasa de interés. El Banco Nación estableció una Tasa Nominal Anual fija del 6% para quienes ya son clientes de la entidad. Para quienes no tienen vínculo previo con el banco, la tasa asciende al 12% anual.

Esta diferencia funciona como un incentivo claro para bancarizarse y operar dentro del sistema del Nación, algo que la entidad viene impulsando con fuerza en los últimos años.

Requisitos del Banco Nación: Qué piden para los créditos hipotecarios a monotributistas

Más allá del anuncio rimbombante, los requisitos son un punto central. Para acceder a estos créditos hipotecarios, el Banco Nación exige al menos dos años de antigüedad en el régimen de monotributo. Además, se deben presentar los últimos seis comprobantes de pago y la constancia de inscripción vigente.

En cuanto a los ingresos, el solicitante debe acreditar un monto mensual equivalente o superior a cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Para quienes no llegan solos a ese piso, el banco permite sumar un co-titular, como cónyuge o conviviente, e incluso incorporar codeudores directos.

La edad también juega un rol, ya que la cancelación total del crédito no puede superar los 85 años del titular, una condición que amplía bastante el rango etario respecto a otras líneas tradicionales.

Banco Nación revoluciona los créditos hipotecarios: El giro digital que promete casas en 24 horas

Créditos hipotecarios Banco Nación: Cómo es el trámite online para monotributistas

Otro aspecto que marca un quiebre es la digitalización completa del proceso. A través de la plataforma “+Hogares con BNA”, los monotributistas pueden realizar la precalificación sin pisar una sucursal. El sistema permite simular cuotas, cargar documentación y enviar la solicitud desde cualquier dispositivo.

Según informaron desde el banco, en un plazo estimado de 72 horas se obtiene una respuesta preliminar con el monto al que se podría acceder. Este paso no garantiza la aprobación final, pero funciona como un filtro rápido para saber si el crédito es viable.

