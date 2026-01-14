Banco Nación revoluciona los créditos hipotecarios: El giro digital que promete casas en 24 horas

Una de las claves del nuevo esquema es que el análisis ya no depende de cada sucursal, sino de un equipo especializado que acompaña al cliente durante todo el proceso. La única instancia presencial es la firma de la escritura, un detalle no menor para quienes viven lejos de los grandes centros urbanos.

Banco Nación, crédito hipotecario y mercado inmobiliario: ¿Qué rol juegan las inmobiliarias?

La digitalización no apunta solo a los compradores. El sistema también funciona como un canal para inmobiliarias, que pueden publicar propiedades previamente verificadas como aptas para crédito hipotecario. Esto permite cruzar oferta y demanda de forma más directa, con compradores que ya tienen financiamiento aprobado.

Créditos hipotecarios del Banco Nación: Qué pasará con las cuotas en noviembre

Crédito hipotecario Banco Nación: ¿Es realmente accesible para la clase media?

Si bien la digitalización mejora tiempos y transparencia, el acceso al crédito sigue atado a ingresos formales y estabilidad laboral. Para muchos, el anuncio genera expectativa; para otros, es apenas un avance administrativo en un contexto donde los salarios todavía corren de atrás.

Sin embargo, desde la entidad sostienen que el modelo apunta a ser más federal y accesible, reduciendo costos operativos y barreras geográficas.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora

Descartables: Cortaron la Panamericana por despidos, números positivos y el fantasma de la reforma laboral

En TyC Sports confirmaron cuántos refuerzos tendrá Boca este mercado de pases

Textil N°1 cerró por tiempo indefinido su planta de Tucumán y hay casi 200 despidos

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas