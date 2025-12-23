Javier Milei oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, tras la reconfiguración de la cúpula de la principal entidad financiera pública del país. La exdiputada nacional reemplazará ahora a Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre, y ocupará el cargo hasta el 1 de enero de 2028, de acuerdo con el período establecido en la Carta Orgánica del banco.
ES OFICIAL
Carolina Píparo retoma vínculos con Javier Milei desde el directorio del Banco Nación
El desembarco de Carolina Píparo en el Banco Nación es una clara señal de la recomposición del vínculo con Javier Milei tras una relación, que tuvo sus idas y vueltas.
La designación quedó formalizada mediante el decreto 907/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que Carolina Píparo asumió funciones el 11 de diciembre.
La decisión fue firmada el 22 de diciembre por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con otras modificaciones en la conducción del Banco Nación.
Nuevo presidente
También fue designado Darío Wasserman como nuevo presidente del Nación a través del decreto 903/2025. Reemplazará a Daniel Tillard, efectivo desde el 17 de diciembre, y consolida la influencia de Karina Milei y su entorno.
La salida de Tillard era esperada desde hacía semanas, sobre todo, por su estrecha relación con el sector del peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y el actual, Martín Llaryora. Otros dirigentes relacionados con esa línea, como Osvaldo Giordano (antes titular de ANSES) y Franco Mogetta (ex secretario de Transporte), habían dejado sus funciones en la administración nacional.
El decreto, firmado por Javier Milei y Caputo y publicado este martes 23 de diciembre, acepta la renuncia de Tillard al frente del Banco Nación y nombra de inmediato a Wasserman como cabeza de la institución para completar el período legal. El mismo instrumento también oficializó la salida de Wasserman como vicepresidente, posición que ocupó desde el inicio de la gestión libertaria:
Las idas y vueltas con Carolina Píparo
Carolina Píparo fue una de las primeras dirigentes de peso en acompañar a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, e incluso, se convirtió en candidata a gobernadora en 2023, con Javier Milei como candidato presidencial.
Tras la victoria de Javier Milei, Píparo fue anunciada como futura titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y llegó incluso a compartir en redes sociales su intención de reunirse con la directora saliente para iniciar la transición. Sin embargo, semanas después el presidente dio marcha atrás con esa designación y nombró a Osvaldo Giordano al frente del organismo previsional, por lo que Píparo nunca llegó a asumir el cargo.
Tras ese episodio la relación política se enfrió y quedó atravesada por diferencias internas en el espacio libertario bonaerense.
Aun así, el desembarco de Carolina Píparo en el Banco Nación sugiere una recomposición del vínculo con el presidente y un regreso a un rol institucional de relevancia.
