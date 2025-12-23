urgente24
DINERO Javier Milei > Carolina Píparo > Banco Nación

ES OFICIAL

Carolina Píparo retoma vínculos con Javier Milei desde el directorio del Banco Nación

El desembarco de Carolina Píparo en el Banco Nación es una clara señal de la recomposición del vínculo con Javier Milei tras una relación, que tuvo sus idas y vueltas.

23 de diciembre de 2025 - 10:40
Carolina Píparo junto a Javier Milei. 

Carolina Píparo junto a Javier Milei. 

Foto Twitter: @CarolinaPiparo

Javier Milei oficializó la designación de Carolina Píparo como nueva directora del Banco de la Nación Argentina, tras la reconfiguración de la cúpula de la principal entidad financiera pública del país. La exdiputada nacional reemplazará ahora a Rodolfo Carvajal, cuya renuncia fue aceptada a partir del 10 de diciembre, y ocupará el cargo hasta el 1 de enero de 2028, de acuerdo con el período establecido en la Carta Orgánica del banco.

La designación quedó formalizada mediante el decreto 907/2025, publicado en el Boletín Oficial, que establece que Carolina Píparo asumió funciones el 11 de diciembre.

La decisión fue firmada el 22 de diciembre por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con otras modificaciones en la conducción del Banco Nación.

Seguir leyendo

aviso_336619

Nuevo presidente

También fue designado Darío Wasserman como nuevo presidente del Nación a través del decreto 903/2025. Reemplazará a Daniel Tillard, efectivo desde el 17 de diciembre, y consolida la influencia de Karina Milei y su entorno.

La salida de Tillard era esperada desde hacía semanas, sobre todo, por su estrecha relación con el sector del peronismo cordobés vinculado al exgobernador Juan Schiaretti y el actual, Martín Llaryora. Otros dirigentes relacionados con esa línea, como Osvaldo Giordano (antes titular de ANSES) y Franco Mogetta (ex secretario de Transporte), habían dejado sus funciones en la administración nacional.

La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia

image

El decreto, firmado por Javier Milei y Caputo y publicado este martes 23 de diciembre, acepta la renuncia de Tillard al frente del Banco Nación y nombra de inmediato a Wasserman como cabeza de la institución para completar el período legal. El mismo instrumento también oficializó la salida de Wasserman como vicepresidente, posición que ocupó desde el inicio de la gestión libertaria:

aviso_336618

Las idas y vueltas con Carolina Píparo

Carolina Píparo fue una de las primeras dirigentes de peso en acompañar a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, e incluso, se convirtió en candidata a gobernadora en 2023, con Javier Milei como candidato presidencial.

Tras la victoria de Javier Milei, Píparo fue anunciada como futura titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y llegó incluso a compartir en redes sociales su intención de reunirse con la directora saliente para iniciar la transición. Sin embargo, semanas después el presidente dio marcha atrás con esa designación y nombró a Osvaldo Giordano al frente del organismo previsional, por lo que Píparo nunca llegó a asumir el cargo.

Tras ese episodio la relación política se enfrió y quedó atravesada por diferencias internas en el espacio libertario bonaerense.

Aun así, el desembarco de Carolina Píparo en el Banco Nación sugiere una recomposición del vínculo con el presidente y un regreso a un rol institucional de relevancia.

Otras noticias de Urgente24

Caos y alerta por un conflicto en una de las cementeras más importantes el país

Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3

El oro a US$ 4.400 la onza y la Argentina no sabe dónde está

Trump anunció una "flota dorada" con cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES