Carolina Píparo retoma vínculos con Javier Milei desde el directorio del Banco Nación

La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia La conducción libertaria aplicó así una política de recambio dirigida a alinear el Banco Nación con su orientación estratégica y fortalecer al círculo político de confianza, encabezado por la secretaria General de la Presidencia

image

El decreto, firmado por Javier Milei y Caputo y publicado este martes 23 de diciembre, acepta la renuncia de Tillard al frente del Banco Nación y nombra de inmediato a Wasserman como cabeza de la institución para completar el período legal. El mismo instrumento también oficializó la salida de Wasserman como vicepresidente, posición que ocupó desde el inicio de la gestión libertaria:

aviso_336618

Las idas y vueltas con Carolina Píparo

Carolina Píparo fue una de las primeras dirigentes de peso en acompañar a La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, e incluso, se convirtió en candidata a gobernadora en 2023, con Javier Milei como candidato presidencial.

Tras la victoria de Javier Milei, Píparo fue anunciada como futura titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y llegó incluso a compartir en redes sociales su intención de reunirse con la directora saliente para iniciar la transición. Sin embargo, semanas después el presidente dio marcha atrás con esa designación y nombró a Osvaldo Giordano al frente del organismo previsional, por lo que Píparo nunca llegó a asumir el cargo.

Tras ese episodio la relación política se enfrió y quedó atravesada por diferencias internas en el espacio libertario bonaerense.

Aun así, el desembarco de Carolina Píparo en el Banco Nación sugiere una recomposición del vínculo con el presidente y un regreso a un rol institucional de relevancia.

Otras noticias de Urgente24

Caos y alerta por un conflicto en una de las cementeras más importantes el país

Con el PRO, la UCR y 1 LLA, Mayra Mendoza le ganó a Juan Grabois por 2/3

El oro a US$ 4.400 la onza y la Argentina no sabe dónde está

Trump anunció una "flota dorada" con cañones electromagnéticos y láseres de energía dirigida