Caos y alerta por un conflicto en una de las cementeras más importantes el país

image La empresa cementera salió al cruce del gremio y negó despidos masivos.

En ese contexto, el gremio impulsó una medida de fuerza al reclamar la incorporación de más personal del que la compañía consideraba necesario para el área.

Desde Cementos Avellaneda explicaron que, ante ese escenario, se incorporó personal a plazo por un período de prueba, con acuerdo del propio sindicato. Sin embargo, tras evaluar el funcionamiento del sector, la empresa resolvió no continuar con esos contratos, decisión que derivó en la protesta gremial.

La medida impulsada por AOMA se extendió durante 24 horas y afectó de manera parcial el despacho de productos embolsados y de agregados graníticos, lo que generó demoras y reprogramaciones logísticas, aunque la planta ya volvió a operar con normalidad.

En su comunicado, la empresa fue especialmente crítica con la conducción gremial y sostuvo que Santillán "miente y somete a los más de 400 trabajadores de la fábrica y a toda la comunidad a una situación extorsiva que pretende extender en el tiempo".

Conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días hábiles. La resolución dispuso el cese de las medidas de fuerza y ordenó la reincorporación de los seis trabajadores mientras dure el proceso de negociación.

Por ahora, no se alcanzó un acuerdo. Desde AOMA señalaron que la empresa mantiene su postura y que las conversaciones continúan, aunque sin avances concretos.

El conflicto se da además en un momento de menor nivel de actividad para la industria del cemento. De acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, el consumo registró una caída de más del 14% en el último mes en comparación con octubre y acumula una baja interanual cercana al 5%.

De Loma Negra a Cementera Avellaneda

Desde Loma Negra, entienden que la medida de fuerza anunciada no es contra la firma cementera. (Foto: Archivo diario El Popular)

Vale recordar que hace cuatro años, el gremio mantuvo un fuerte enfrentamiento con Loma Negra, que llevó a la mayor cementera del país a apagar los hornos de su planta L'Amalí, debido a la falta de insumos provocada por una disputa con Minerar, su proveedora de piedra caliza.

A fines de 2020, AOMA también había reclamado el encuadramiento gremial de los trabajadores de Minerar dentro del convenio de cemento y no bajo el de cal y piedra. El conflicto se resolvió recién después de varios días de tensión, durante los cuales Loma Negra también debió apagar sus hornos y estuvo cerca de interrumpir sus ventas por falta de stock.

