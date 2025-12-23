Temor en San Lorenzo por lo que pueda pasar con Marcelo Moretti (¿y Chiqui Tapia?)

Matías Lammens , que hasta minutos antes de la votación se consideraba ganador. Sacó 31 votos

Sergio Costantino : quien finalmente comandará la transitoria

Manuel Agote : acompañado en su lista por Sebastián Pareja. Sacó 0 votos

César Francis: logró 2 votos.

Esto determinó que "Chiche" estará a cargo del club de Boedo hasta el 30 de mayo del 2026 y ese día habrán elecciones anticipadas.

Ahora bien, todo esto está sujeto al pedido de Marcelo Moretti de nulidad de la reunión de comisión directiva en la que se terminó confirmando la acefalía institucional.

¿Qué puede pasar con Marcelo Moretti y Chiqui Tapia?

Diferentes medios partidarios coincidieron en que Marcelo Moretti pretendía que Matías Lammens sea quien comande la transitoria en San Lorenzo y hasta algunos llegaron a hablar de una reunión entre ambos.

Mismo de los cuatro candidatos, el que más apoyo recibía por parte de Chiqui Tapia, era el ex ministro del gobierno de Alberto Fernández.

Tapia nunca vio con los mejores ojos a Sergio Costantino por su posición política (pertenece al PRO) y por eso mismo apoyaba a Lammens entre los cuatro que se presentaron ayer 22 de diciembre.

Si ganaba Lammens, todo hacía parecer que los carriles iban a ser los normales y el pedido de anulación de Moretti de la reunión de comisión directiva iba a quedar en la nada.

Con la victoria de Sergio Costantino, crece el temor sobre la posibilidad de que la justicia falle a favor de Marcelo Moretti y se anule la reunión de CD del pasado 16 de diciembre.

Si eso llega a suceder, vuelve todo a foja cero y será él el presidente como si nada hubiese pasado.

En Picado TV, el por el momento ex presidente declaró una vez que finalizó la Asamblea: “Estoy muy tranquilo porque nosotros presentamos la impugnación el jueves pasado la impugnación de Comisión Directiva del martes 16 de diciembre así que estamos esperando el fallo del Juzgado 51 civil, que va a salir en las próximas horas, y va a quedar nula la Asamblea que se dio ayer”, y agregó: “La idea es volver con los dos años que nos quedan de mandato, por el cual fuimos elegidos democráticamente por los socios de San Lorenzo”.

Se vienen horas que seguramente sean movidas en San Lorenzo de Almagro.

