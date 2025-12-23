Obviando Mauricio Macri / Susana Malcorra, Pablo Quirno lanzó Rafael Grossi a la ONU

Quirno creó una Unidad especial de Coordinación para el proselitismo global necesario.

Un problema central: ni Trump ni Milei respaldan ni respetan mucho a la ONU. En el caso específico de Israel, la han condenado.

Grossi es hasta ahora el único candidato al cargo.

Él ha tenido contacto directo con el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenzky, el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jimping.

Pero conseguir los votos es algo diferente.

También dicen que el Reino Unido, “no tiene ninguna línea roja con Grossi”.

Cuando uno lee el diario La Nación parecería que Grossi ya casi es secretario general de la ONU. Pero el multimedios de los Saguir hizo algo similar con Malcorra….

Un tema para seguir con precaución.

Susana Malcorra y Mauricio Macri Susana Malcorra y Mauricio Macri.

