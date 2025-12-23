Susana Malcorra fue canciller argentina porque era la gran apuesta de Mauricio Macri a secretaria general de Naciones Unidas (ONU), lo que le daría una trascendencia global. Malcorra no consiguió los apoyo necesarios porque no fue ni candidata de los No Desarrollados ni de USA. Ahora Javier Milei impulsa a Rafael Grossi.
UNA APUESTA DE JAVIER MILEI
Obviando Mauricio Macri / Susana Malcorra, Pablo Quirno lanzó Rafael Grossi a la ONU
Susana Malcorra fue la apuesta de Mauricio Macri a secretaria general de la ONU, y perdió. Ahora Pablo Quirno lanzó la de Javier Milei: Rafael Grossi.
El canciller Pablo Quirno se encargó del lanzamiento de Grossi, para algunos con demasiada anticipación. El objetivo es conseguir las adhesiones necesarias pero aquí un gran debate: ¿gana o pierde Grossi como candidato apoyado por Donald Trump? Para la mayoría, perdería. Pero la política exterior de Milei es de acompañamiento total a Trump.
Entonces, Quirno es muy buen candidato pero debe encontrar su perfil que no pasa por un alineamiento estricto con USA ni una foto con Trump o Marco Rubio.
¿Habrá aprendido algo la Cancillería argentina luego del fracaso de Malcorra?
El canciller Quirno presentó oficialmente la candidatura de Rafael Mariano Grossi, actual Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), al cargo de secretario general de las Naciones Unidas (ONU) para el período 2027–2031.
Quirno creó una Unidad especial de Coordinación para el proselitismo global necesario.
Un problema central: ni Trump ni Milei respaldan ni respetan mucho a la ONU. En el caso específico de Israel, la han condenado.
Grossi es hasta ahora el único candidato al cargo.
Él ha tenido contacto directo con el ruso Vladimir Putin y el ucraniano Volodimir Zelenzky, el estadounidense Donald Trump y el chino Xi Jimping.
Pero conseguir los votos es algo diferente.
También dicen que el Reino Unido, “no tiene ninguna línea roja con Grossi”.
Cuando uno lee el diario La Nación parecería que Grossi ya casi es secretario general de la ONU. Pero el multimedios de los Saguir hizo algo similar con Malcorra….
Un tema para seguir con precaución.
--------------------------------------------------------------------------------
