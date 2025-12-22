urgente24
RESUMEN AUDIOVISUAL 22/12

"Mágica" baja de pobreza en Argentina; Polino millonario; estupor por spot de Fuerza Aérea

Pettovello anunció una "mágica" baja de pobreza; Marcelo Polino dijo ser millonario; estupor por spot navideño de la Fuerza Aérea con Papa Noel y los F16.

22 de diciembre de 2025 - 18:52
Pobreza en Argentina

1-Marcelo Longobardi sorprendido por la "caída" de 10 puntos en la pobreza

Según cifras oficiales del Ministerio de Capital Humano, ahora sería pobre del 27% de la población.

El dato fue suministrado por el equipo de Sandra Pettovello, pero no coincide con otros indicadores socioeconómicos que muestran una realidad muy distinta.

Por ejemplo: el crecimiento está frenado, el cierre de empresas es constante y ya se perdieron más de 200.000 empleos en blanco en Argentina durante la era Milei.

Embed - Pobreza en baja, ¿realidad o relato oficial?

2-Conductoras de tv separadas de APTRA tras referirse a la fortuna de Polino.

El conductor aseguró que fue expuesto y quedó en peligro, aunque en distintas entrevistas contó que compra propiedades en Miami por unos 400.000 dólares.

Ahora, Evelyn Von Brocke y Pilar Smith apelaron la desafectación y prometen sacar trapos al sol que podrían desatar un gran escándalo.

Embed - Escándalo en APTRA: expulsión, fortuna y amenaza de revelaciones

3-Rechazo a canciones de Los Tussiwarrios, grupo de trap uruguayo

El conjunto vocal nació en Montevideo y genera fuerte rechazo por sus letras y su estética.

Se presentan con pasamontañas y, según sus críticos, en sus temas glorifican el consumo de drogas e incluso desalientan el uso de preservativos entre los jóvenes.

Son señalados como “los hijos de la generación del cannabis”, surgida en el paisito tras la liberalización de las drogas blandas, un contexto que reavivó el debate cultural y social. Son señalados como “los hijos de la generación del cannabis”, surgida en el paisito tras la liberalización de las drogas blandas, un contexto que reavivó el debate cultural y social.

Embed - Polémica en Uruguay: los Tussiwarrios y un mensaje que alarma

4-La Fuerza Aérea armó spot navideño con Papá Noel y los F-16

La insólita publicación audiovisual, creada con inteligencia artificial, muestra cómo los clásicos renos fueron reemplazados por aviones de cuarta generación.

Papá Noel es símbolo de paz y armonía, por lo que llamó la atención verlo asociado a máquinas voladoras diseñadas para la destrucción y la guerra.

Embed - Papá Noel y los F-16: el spot navideño que generó polémica

