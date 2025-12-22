"Mágica" baja de pobreza en Argentina; Polino millonario; estupor por spot de Fuerza Aérea

Embed - Escándalo en APTRA: expulsión, fortuna y amenaza de revelaciones

3-Rechazo a canciones de Los Tussiwarrios, grupo de trap uruguayo

El conjunto vocal nació en Montevideo y genera fuerte rechazo por sus letras y su estética.

Se presentan con pasamontañas y, según sus críticos, en sus temas glorifican el consumo de drogas e incluso desalientan el uso de preservativos entre los jóvenes.

Son señalados como "los hijos de la generación del cannabis", surgida en el paisito tras la liberalización de las drogas blandas, un contexto que reavivó el debate cultural y social.

Embed - Polémica en Uruguay: los Tussiwarrios y un mensaje que alarma

4-La Fuerza Aérea armó spot navideño con Papá Noel y los F-16

La insólita publicación audiovisual, creada con inteligencia artificial, muestra cómo los clásicos renos fueron reemplazados por aviones de cuarta generación.

Papá Noel es símbolo de paz y armonía, por lo que llamó la atención verlo asociado a máquinas voladoras diseñadas para la destrucción y la guerra.