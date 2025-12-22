"Mágica" baja de pobreza en Argentina; Polino millonario; estupor por spot de Fuerza Aérea

1-Marcelo Longobardi sorprendido por la "caída" de 10 puntos en la pobreza
Según cifras oficiales del Ministerio de Capital Humano, ahora sería pobre del 27% de la población.
Pettovello anunció una "mágica" baja de pobreza; Marcelo Polino dijo ser millonario; estupor por spot navideño de la Fuerza Aérea con Papa Noel y los F16.
El dato fue suministrado por el equipo de Sandra Pettovello, pero no coincide con otros indicadores socioeconómicos que muestran una realidad muy distinta.
Por ejemplo: el crecimiento está frenado, el cierre de empresas es constante y ya se perdieron más de 200.000 empleos en blanco en Argentina durante la era Milei.
El conductor aseguró que fue expuesto y quedó en peligro, aunque en distintas entrevistas contó que compra propiedades en Miami por unos 400.000 dólares.
Ahora, Evelyn Von Brocke y Pilar Smith apelaron la desafectación y prometen sacar trapos al sol que podrían desatar un gran escándalo.
El conjunto vocal nació en Montevideo y genera fuerte rechazo por sus letras y su estética.
Se presentan con pasamontañas y, según sus críticos, en sus temas glorifican el consumo de drogas e incluso desalientan el uso de preservativos entre los jóvenes.
La insólita publicación audiovisual, creada con inteligencia artificial, muestra cómo los clásicos renos fueron reemplazados por aviones de cuarta generación.
Papá Noel es símbolo de paz y armonía, por lo que llamó la atención verlo asociado a máquinas voladoras diseñadas para la destrucción y la guerra.