ROSARIO. Pese a los números favorables para el gobierno de Javier Milei, un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) remarcó que la actividad económica de la región atraviesa un escenario de estancamiento tras una recesión en 2024. Mientras, aumenta el número de personas en situación de calle.
POCA LÓGICA
En medio de la ola libertaria, la actividad económica no se recupera y la pobreza avanza...
Mientras el gobierno de Javier Milei celebra los números, la actividad económica de Rosario continúa estancada y cada vez hay más personas en situación de calle
En ese sentido, el nivel de producción se mantiene sin avances significativos y las perspectivas de acá a fin de año, no son las mejores. Sin embargo, en el departamento Rosario, La Libertad Avanza consiguió el 38,89%, Fuerza Patria el 31,84% y Provincias Unidas el 15,58%, mostrando una competencia más ajustada en el principal distrito electoral de la provincia.
Actividad económica sin señales de recuperación
A partir del investigador, Hernán Lapelle, la ciudad muestra una "situación de flote" desde mediados de 2024. Luego de una caída del 5% en la actividad durante ese año, el primer semestre de 2025 registró una leve recuperación del 0,3%.
Sin embargo, aún se ubica un 3,5% por debajo del mismo período del año anterior.
Sobre dicho marco, el Índice Sintético de Actividad de la Región Rosario (ISARR) confirma que la economía local replica los ciclos nacionales, aunque con mayor intensidad debido a su estructura productiva basada en el sector agroexportador y la industria metalmecánica.
Por su parte, entre los sectores más golpeados figuran los depósitos bancarios, la construcción y la producción automotriz, mientras que la molienda de oleaginosas fue la única actividad con un crecimiento destacado (+62,1%), impulsado por la recuperación tras la sequía de 2023.
La pobreza avanza
Ante este camino sin salida, Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat local, brindó declaraciones al medio Conclusión y aseguró que el municipio viene monitoreando la situación social. En ese sentido, notaron un incremento de personas en situación de calle en un 30% durante el último tiempo.
A raíz de ello, el funcionario remarcó que tuvieron que pedir partidas extras: "Estamos trabajando en lo que tiene que ver con el presupuesto 2026 y con el cierre del año. Y estamos pidiendo un refuerzo de la partida presupuestaria en lo social para nuestra área, especialmente porque obviamente los recursos se sobre ejecutaron este año en función de la demanda que va creciendo, por lo que solicitamos cerca de 3.000 millones para poder llegar a fin de año, ya que se vienen las fiestas, y se incrementa la ayuda social".
Lo que viene
Luego del triunfo de La Libertad Avanza, el economista, Lavih Abraham, dialogó con Radio UNR donde aseguró que ese auxilio externo "fue determinante" en el tramo final de la campaña electoral, ya que permitió estabilizar el valor del dólar y dar una sensación de orden en medio de la fragilidad económica.
El docente de la UNR indicó que "aunque la economía real sigue en recesión y el modelo no es sostenible, el gobierno está utilizando los nuevos dólares para evitar una devaluación inmediata, manteniendo el tipo de cambio fijo".
Como cierre, consideró que "El principal desafío a futuro, y el mayor condicionante para cualquier próximo gobierno, será la creciente deuda externa acumulada".
La recesión y el dólar 'barato' detienen la inflación. De todos modos, el 0% prometido por Milei para la Argentina se encuentra muy lejos.
