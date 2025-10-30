En medio de la ola libertaria, la actividad económica no se recupera y la pobreza avanza...

Por su parte, entre los sectores más golpeados figuran los depósitos bancarios, la construcción y la producción automotriz, mientras que la molienda de oleaginosas fue la única actividad con un crecimiento destacado (+62,1%), impulsado por la recuperación tras la sequía de 2023.

La pobreza avanza

Ante este camino sin salida, Nicolás Gianelloni, secretario de Desarrollo Humano y Hábitat local, brindó declaraciones al medio Conclusión y aseguró que el municipio viene monitoreando la situación social. En ese sentido, notaron un incremento de personas en situación de calle en un 30% durante el último tiempo.

"Nosotros lo notamos por la cantidad de denuncias que nos hacen los vecinos, que nos cuentan que hay gente durmiendo en la calle, en las plazas, en parques y también en los refugios. Tuvimos los refugios casi un 90% llenos durante todo el invierno, por eso tomamos la decisión de continuar con los refugios abiertos durante la temporada no invernal".

A raíz de ello, el funcionario remarcó que tuvieron que pedir partidas extras: "Estamos trabajando en lo que tiene que ver con el presupuesto 2026 y con el cierre del año. Y estamos pidiendo un refuerzo de la partida presupuestaria en lo social para nuestra área, especialmente porque obviamente los recursos se sobre ejecutaron este año en función de la demanda que va creciendo, por lo que solicitamos cerca de 3.000 millones para poder llegar a fin de año, ya que se vienen las fiestas, y se incrementa la ayuda social".

Lo que viene

Luego del triunfo de La Libertad Avanza, el economista, Lavih Abraham, dialogó con Radio UNR donde aseguró que ese auxilio externo "fue determinante" en el tramo final de la campaña electoral, ya que permitió estabilizar el valor del dólar y dar una sensación de orden en medio de la fragilidad económica.

"Más allá de que la gente la está pasando mal, se instaló la idea de que se va en un camino de mejora. Desde lo económico me parece clave mirar eso: el valor del dólar, una tranquilidad y una inflación que si bien sigue en ascenso, el gobierno logró ganar la batalla por esa narrativa".

El docente de la UNR indicó que "aunque la economía real sigue en recesión y el modelo no es sostenible, el gobierno está utilizando los nuevos dólares para evitar una devaluación inmediata, manteniendo el tipo de cambio fijo".

Como cierre, consideró que "El principal desafío a futuro, y el mayor condicionante para cualquier próximo gobierno, será la creciente deuda externa acumulada".

La recesión y el dólar 'barato' detienen la inflación. De todos modos, el 0% prometido por Milei para la Argentina se encuentra muy lejos.

