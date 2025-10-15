La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes, Virginia Gallardo, se convirtió en tendencia tras un comentario polémico y muy confuso sobre la pobreza en Argentina, lo que desató una ola de burlas y cuestionamientos en redes sociales.
Polémica por una declaración de Virginia Gallardo sobre la pobreza: "Perdón no haberlo aclarado"
Virginia Gallardo quedó en el centro de la polémica por un dato erróneo sobre la pobreza. Debido a las criticas, la libertaria salió a aclarar.
Durante una entrevista radial, la ex vedette afirmó —visiblemente emocionada— que en Argentina hay más pobres que población, un dato equivocado que rápidamente fue viralizado y convertido en blanco de memes y críticas.
“Hay 35 millones y antes había 56”, dijo Gallardo al intentar describir la situación social del país. Acto seguido agregó: “Esa es la política que yo hago. No me vengan a correr con la geografía”.
Virginia Gallardo blanco de los trolls
Las redes no tardaron en reaccionar: las cifras no solo eran inexactas, sino imposibles. Según el Censo 2022, Argentina tiene 46 millones de habitantes, por lo que la candidata fue acusada de desinformar.
Twitter, TikTok y hasta grupos de WhatsApp se llenaron de fragmentos del video, donde Gallardo aparecía al borde de las lágrimas. Entre críticas, ironías y memes, su nombre escaló rápidamente entre las principales tendencias.
La aclaración de Gallardo: “Hablaba de porcentajes”
Horas después de que el fragmento se viralizara, Gallardo salió a aclarar lo ocurrido en su cuenta de X.
“Hablaba de porcentajes. Perdón por no haberlo aclarado”, escribió citando el video de su entrevista.
Lejos de calmar las críticas, su respuesta sumó nuevos comentarios, entre quienes la acusaron de improvisar y quienes la defendieron por haberse disculpado. Poco después, volvió a publicar un segundo mensaje:
“No sean tan obvios, trolls. ¡Gracias!”.
La ex bailarina se mostró serena en medio del revuelo y continuó con su agenda de campaña en Corrientes, donde se la vio junto a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei.
De la televisión al Congreso: el perfil político de la candidata libertaria
Oriunda de Corrientes, Virginia Gallardo (39) estudió para ser contadora pública -pero no terminó-, modelo, actriz y bailarina. Su salto a la fama fue en 2007, cuando participó del Bailando por un Sueño. Luego pasó por varios programas de televisión y paneles, pero desde hace algunos años muestra un marcado interés por la economía y la política.
Según contó ella misma, comenzó a acercarse a Javier Milei cuando él todavía no era candidato presidencial:
“Me parecía un tipo que sabía. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar mis estudios, y accedió. Nos juntábamos todas las mañanas”, relató.
Hoy, ya como candidata, Gallardo se define como una “defensora de la libertad, del mérito y del trabajo”. En su campaña busca reforzar el mensaje del oficialismo: consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno y llevar el modelo libertario al Congreso.
El episodio volvió a exponer el riesgo de los lapsus y errores comunicacionales en plena campaña, en un contexto donde las redes sociales amplifican cada palabra. Aun así, Gallardo insistió en seguir adelante: “No soy política de carrera, pero estoy dando lo mejor que puedo”, dijo en su última aparición.
Mientras tanto, su frase —ya corregida y explicada— sigue girando en el debate público, como un recordatorio de que, en tiempos de campaña, una declaración errada puede tener más impacto que una propuesta.
