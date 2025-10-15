Polémica por una declaración de Virginia Gallardo sobre la pobreza: "Perdón no haberlo aclarado"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1978129700124778849&partner=&hide_thread=false Virginia Gallardo: “Había 56 millones de pobres”. pic.twitter.com/GaNbz9UhDA — Real Time (@RealTimeRating) October 14, 2025

La aclaración de Gallardo: “Hablaba de porcentajes”

Horas después de que el fragmento se viralizara, Gallardo salió a aclarar lo ocurrido en su cuenta de X.

“Hablaba de porcentajes. Perdón por no haberlo aclarado”, escribió citando el video de su entrevista.

Lejos de calmar las críticas, su respuesta sumó nuevos comentarios, entre quienes la acusaron de improvisar y quienes la defendieron por haberse disculpado. Poco después, volvió a publicar un segundo mensaje:

“No sean tan obvios, trolls. ¡Gracias!”.

La ex bailarina se mostró serena en medio del revuelo y continuó con su agenda de campaña en Corrientes, donde se la vio junto a funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza, el espacio que lidera el presidente Javier Milei.

De la televisión al Congreso: el perfil político de la candidata libertaria

Oriunda de Corrientes, Virginia Gallardo (39) estudió para ser contadora pública -pero no terminó-, modelo, actriz y bailarina. Su salto a la fama fue en 2007, cuando participó del Bailando por un Sueño. Luego pasó por varios programas de televisión y paneles, pero desde hace algunos años muestra un marcado interés por la economía y la política.

Según contó ella misma, comenzó a acercarse a Javier Milei cuando él todavía no era candidato presidencial:

“Me parecía un tipo que sabía. Le propuse tomar clases porque tenía ganas de retomar mis estudios, y accedió. Nos juntábamos todas las mañanas”, relató.

Hoy, ya como candidata, Gallardo se define como una “defensora de la libertad, del mérito y del trabajo”. En su campaña busca reforzar el mensaje del oficialismo: consolidar las reformas impulsadas por el Gobierno y llevar el modelo libertario al Congreso.

El episodio volvió a exponer el riesgo de los lapsus y errores comunicacionales en plena campaña, en un contexto donde las redes sociales amplifican cada palabra. Aun así, Gallardo insistió en seguir adelante: “No soy política de carrera, pero estoy dando lo mejor que puedo”, dijo en su última aparición.

Mientras tanto, su frase —ya corregida y explicada— sigue girando en el debate público, como un recordatorio de que, en tiempos de campaña, una declaración errada puede tener más impacto que una propuesta.

