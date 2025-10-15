Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"

Live Blog Post

Milei: "No hay dudas de que mientras yo sea Presidente, el apoyo de USA va a seguir"

"Se hizo una interpretación muy maliciosa, nada que me sorprenda menos de los periodistas maliciosos, que el propio Trump lo aclaró, él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. No hay dudas de que mientras yo se presidente, el apoyo va a seguir".

"No es cierto" que Trump haya dicho que el apoyo depende de las elecciones, afirmó Milei, aunque el presidente de USA sí dijo eso en la conferencia de prensa, en reiteradas oportunidades. El libertario dice que en el posteo Trump aclaró.

Cabe destacar que el posteo al que se refería sí menciona las "elecciones de medio término": "¡Excelente reunión la de hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que apoye su trabajo durante las próximas elecciones de medio término, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!"

"No son rescates", aseguró Milei sobre la ayuda de USA. "Este dinero que ingresa es para pagar deuda".

También dijo que "no es cierto" que Trump le haya pedido abandonar a China.

Consultado "a cambió de qué es esto", Milei dijo que "acá hay una cuestión estratégica de geopolítica, y USA considera que el mayor aliado en la región es Argentina".