Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"

Donald Trump y Scott Bessent'dejan pintado' a Javier Milei, impidiéndole anunciar las " buenas noticias" que tanto necesita dar el Presidente a días de las elecciones legislativas que él mismo planteó como un plebiscito de su gestión y que ahora, encima, condicionarán la ayuda de Estados Unidos, aunque los libertarios recurran a todo tipo de volteretas discursivas para relativizar esa condicionalidad al 26 de octubre.
Un fracaso la licitación del Tesoro: Más de $2 billones en la calle
Con un rollover del 45,7% y $2,1 billones sueltos, el Tesoro enfrenta tasas altas, dudas cambiarias y vencimientos millonarios tras las elecciones.
De los $4,6 billones que tenía para licitar el Tesoro argentino hoy, solo pudo colocar $1,75 billones y recibió ofertas por $2,6 billones, de los casi $4 billones que tenía para colocar.
La nota completa, aquí:
Deja tu comentario