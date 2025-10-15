urgente24
Confusión total: Milei quedó 'pintado' y le arruinan las "buenas noticias"

Javier Milei muy necesitado de dar "buenas noticias" pero Trump/Bessent no se lo permiten: la cumbre fracasó y los anuncios/promesas no salen del Gobierno.

15 de octubre de 2025 - 17:20

EN VIVO

Aún reina la confusión en la Rosada y cierto pase de factura interno -Las Fuerzas del Cielo apuntaron contra el canciller Gerardo Werthein por los escasos resultados de la cumbre en la Casa Blanca y por el error de Trump al hablar de reelección presidencial y los "4 años de trabajo increíble" de Javier Milei que aún no llegó a los 2 años de gobierno- mientras intentan hacer control de daños.

Desde que comenzaron las negociaciones con Estados Unidos para el rescate, la Rosada ha demostrado una muy defectuosa comunicación de los sucesos, manteniéndose al margen y generando más dudas que certezas. Ya son muchos los que piden una conferencia de prensa con explicaciones. ¿O es que ni el propio Gobierno sabe qué está negociando?

Con su anuncio de hoy, el titular del Tesoro de USA intentó llevar calma a los mercados, que arrancaron la jornada con gran volatilidad. Logró que bonos y ADRS reboten (y sus amigos multimillonarios deben estar descorchando), pero el dólar volvió a subir pese a la compra de pesos. Y otra duda recurrente: ¿en cuántas ruedas intervendrá Bessent para frenar la corrida cambiaria argentina?

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Un fracaso la licitación del Tesoro: Más de $2 billones en la calle

Con un rollover del 45,7% y $2,1 billones sueltos, el Tesoro enfrenta tasas altas, dudas cambiarias y vencimientos millonarios tras las elecciones.

De los $4,6 billones que tenía para licitar el Tesoro argentino hoy, solo pudo colocar $1,75 billones y recibió ofertas por $2,6 billones, de los casi $4 billones que tenía para colocar.

La nota completa, aquí:

Fuerte fracaso de la licitación del Tesoro: Quedan más de $2 billones en la calle

Milei: "No hay dudas de que mientras yo sea Presidente, el apoyo de USA va a seguir"

"Se hizo una interpretación muy maliciosa, nada que me sorprenda menos de los periodistas maliciosos, que el propio Trump lo aclaró, él manifiesta un apoyo total y absoluto a mí. No hay dudas de que mientras yo se presidente, el apoyo va a seguir".

"No es cierto" que Trump haya dicho que el apoyo depende de las elecciones, afirmó Milei, aunque el presidente de USA sí dijo eso en la conferencia de prensa, en reiteradas oportunidades. El libertario dice que en el posteo Trump aclaró.

Cabe destacar que el posteo al que se refería sí menciona las "elecciones de medio término": "¡Excelente reunión la de hoy con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país. Espero que el pueblo argentino comprenda su excelente labor y que apoye su trabajo durante las próximas elecciones de medio término, para que podamos seguir ayudándolo a alcanzar el increíble potencial de Argentina. Javier Milei cuenta con mi total apoyo. No los defraudará. ¡Hagamos que Argentina vuelva a ser grande!"

"No son rescates", aseguró Milei sobre la ayuda de USA. "Este dinero que ingresa es para pagar deuda".

También dijo que "no es cierto" que Trump le haya pedido abandonar a China.

Consultado "a cambió de qué es esto", Milei dijo que "acá hay una cuestión estratégica de geopolítica, y USA considera que el mayor aliado en la región es Argentina".

milei en a24
Furia en USA: "Trump le está dando a este completo imbécil US$40.000 millones de los contribuyentes estadounidenses"

"Donald Trump le está dando a este completo imbécil $40 MIL MILLONES de dólares del dinero de los contribuyentes estadounidenses", escribió el reconocido escritor estadounidense Don Winslow en X.

"Estamos rescatando a Argentina mientras toda la industria agrícola estadounidense colapsa y se recortan los programas contra el cáncer".

Javier Milei dice que la reunión con Trump fue "histórica"

En A24, con Eduardo Feinmann, Javier Milei aseguró que la reunión con Trump fue "histórica". "Para él la Argentina es un aliado".

El Presidente vuelve a dar una entrevista a una periodista amigo para explicar los anuncios/promesas de Scott Bessent.

"A medida que se van cerrando las cosas se van conociendo", aseguró, admitiendo que la comunicación de los acuerdos corre por cuenta de USA.

Culpó a la oposición por "provocar un descalabro", sin autocrítica por las medidas económicas financieras. "El descalabro lo provoca la oposición sancionando más de 40 leyes con el objetivo de destruir lo que hemos construido con mucho esfuerzo".

milei-feinmann
Según Milei, la gente gasta menos en fideos, ahorra y se compra casas...

Antonio Aracre, quien fue asesor de Alberto Fernández y ahora lo es de Javier Milei, milita como pocos el relato libertario. Pero, a veces, dicen, se pasa tres pueblos... Peor el Presidente, que comparte sus análisis.

"Cuando la inflación era 200% salías a quemar pesos al supermercado todos los días. Atún, aceite o fideos. Daba igual. Con menos del 30% tu consumo se vuelve más racional y una parte mayor de tus ingresos se ahorra. Por eso patentamientos y escrituras vuelan", escribió en X Aracre y retuiteó Javier Milei.

Captura de pantalla 2025-10-15 163852

Las respuestas no se hicieron esperar.

image
image
image
image
Gordo Dan (Daniel Parisini) contra Mauricio Macri: "Basta de viejos demócratas"

Mientras LLA afianza vínculo electoral con Mauricio Macri -incluidas dos reuniones en una semana con Javier Milei- Daniel Parisini/Gordo Dan, líder de las Fuerzas del Cielo que comanda Santiago Caputo, salió con los tapones de punta, ante versiones que indican que el líder del PRO podría ir como canciller después de las elecciones legislativas.

"Vi que andaban diciendo 'Macri canciller'. No señores, basta de viejos demócratas, basta de viejos que no ganaron las elecciones, que no representan la ideología del Gobierno. Estoy genuinamente hinchado las pelotas con esto", lanzó.

Bloomberg: Aumento de tasas en la Argentina "está teniendo un fuerte costo para la economía"

Escribe Patrick Gillespie en la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, sobre el anuncio de Bessent de hoy, cómo impactó en activos argentinos y destaca que la alta tasa de caución tiene fuerte costo para la economía. Un fragmento de la nota:

"Las declaraciones de Bessent fueron un alivio temporal para los activos argentinos. Los ministros de Milei insisten en que cuenta con el apoyo de EE.UU. hasta el final de su mandato en 2027, aunque Trump ha hecho poco para aclarar qué ocurrirá después de las legislativas.

(...) Aun así, el alivio no fue generalizado. Las tasas de interés a corto plazo en pesos se dispararon por segundo día consecutivo: la tasa de caución a un día alcanzó 160%, frente a 115% en la sesión previa. Ese aumento está teniendo un fuerte costo para la economía.

El aumento de las tasas ha provocado una contracción del crédito comercial, una desaceleración del crédito al consumo —en particular, el financiamiento con tarjeta de crédito— e, indirectamente, un aumento de los indicadores de morosidad, según explicó en un correo electrónico Federico Filippini, jefe de investigación y estrategia de AdCap Financial Group en Buenos Aires. Destaca que esto está lastrando la actividad económica".

Provincias Unidas, con críticas al kirchnerismo y a LLA: "El plan de futuro es federal o no será nada"

Acto de los gobernadores de Provincias Unidas en Obras Sanitarias, donde lanzaron críticas por igual al kirchnerismo y a La Libertad Avanza

Martín Llaryora: "este espacio les va a demostrar que la Argentina tiene futuro".

"Todos gestionamos, todos tenemos superávit pero con la gente adentro".

"El plan de futuro es federal o no será nada"

Maximiliano Pullaro: "somos diferentes dirigentes, de diferentes espacios y localidades, que pretendemos construir una alternativa para sacar la Argentina adelante".

"No queremos que la Argentina vuelva atrás, no queremos que vuelva el kirchnerismo" que ya fracasó, dijo, "pero tampoco este Gobierno que se quedó enredado en el mundo financiero en lugar de apostar al desarrollo".

Calificó al kirchnerismo como "populismo de izquierda" y a LLA como "populismo de centro derecha"

Gobernadores de Provincias Unidas lanzan campaña en territorio porteño: Acto en Obras

Provincias Unidas lanza su campaña en territorio porteño, en apoyo a su versión local Ciudadanos Unidos, que lleva a Martín Lousteau y Graciela Ocaña como candidatos a diputado y senadora por la Ciudad.

En el acto en Obras Sanitarias están presentes 5 de los seis gobernadores que conforman el frente federal: Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Martín Llaryora, de Córdoba, Carlos Sadir, de Jujuy, Gustavo Valdés, de Corrientes, e Ignacio Torres, de Chubut.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que forma parte del frente, no asistió.

image

También asisten otros referentes de peso que integran la coalición, como Juan Schiaretti, postulante en la elección de Córdoba, Florencio Randazzo, candidato en la provincia de Buenos Aires, Margarita Stolbizer, del GEN, y el tándem de Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros.

BCRA: Las reservas cayeron más de US$500 millones en 2 días

Las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron hoy US$164 millones que, sumados a los US$349 millones que bajaron ayer, se trata de una pérdida de US$513 millones en 2 jornadas.

Fuentes oficiales destacaron a Ámbito.com que se pagaron US$225 millones repartidos entre el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

US$40.000 M: Más enojo con Bessent en USA por "sostener la corrupta presidencia de Milei"

"Aparentemente los US$ 20.000 millones de nuestros contribuyentes no bastaron para rescatar a la Argentina. Ahora quiere que los bancos de EE.UU. desvíen OTROS US$ 20.000 M de los préstamos a empresas, agricultores y familias estadounidenses para sostener la corrupta presidencia de Milei y la economía en crisis", lanzó Elizabeth Warren, senadora demócrata de USA.

Industria en crisis: 9 meses de uso de capacidad instalada debajo del 60%

El uso de capacidad instalada por parte de la industria manufacturera volvió a ubicarse por debajo del 60% en agosto. Pese a una leve mejora mensual en la producción, el sector sigue siendo uno de los más afectados desde que Javier Milei es presidente.

El INDEC informó que la utilización de capacidad instalada fue del 59,4% en agosto. De este modo, la cifra acumuló nueve meses detrás del 60%.

Dólar para arriba, pese a Scott Bessent

El economista Christian Buteler y su análisis de lo ocurrido con el dólar hoy:

Captura de pantalla 2025-10-15 171224
US$40.000 millones de USA: Otra tapa déjà vu de Clarín

Scott Bessent anunció que el salvataje de USA a Javier Milei podría llegar a US$40.000 millones, ya que al swap de US$20.000 millones que están negociando podrían sumarse otros US$20.000 millones de "bancos privados y fondos soberanos".

Tal como había ocurrido la primera vez que habló del swap, otra tapa de archivo de Clarín es leída como un déjà vu.

