"Lo peor aún no llegó": El anticipo de un empresario del norte sobre la crisis

¿La famosa reconversión que nos piden, hacia dónde es? El Estado debería decirnos hacia dónde va el país porque hoy no sabemos ni con quién tenemos que competir ¿La famosa reconversión que nos piden, hacia dónde es? El Estado debería decirnos hacia dónde va el país porque hoy no sabemos ni con quién tenemos que competir

En tanto, también se refirió al mensaje que Javier Milei dio durante su reciente visita al Chaco:

Nos pide que aguantemos, pero ¿para qué? ¿Cuál es la promesa? Cada vez cierran más empresas. Las pocas que quedan viven porque ya no tienen competencia, no es una forma de gobernar para que la industria florezca Nos pide que aguantemos, pero ¿para qué? ¿Cuál es la promesa? Cada vez cierran más empresas. Las pocas que quedan viven porque ya no tienen competencia, no es una forma de gobernar para que la industria florezca

Por último, advirtió que la paralización de la obra pública dejó sin oxígeno a las industrias que dependían de ella e hizo hincapié en las pocas expectativas para el futuro cercano: " No veo ninguna esperanza positiva para el año que viene. No están generando nada que nos permita pensar que esto va a mejorar. Estamos regalando un país que sigue siendo rico pero del que se están llevando todo".

"Un momento súper crítico"

En una entrevista con el diario 'El Tribuno' de Salta, Eduardo Gómez Naar, empresario que está al frente de la UIA, también se mostró alarmado:

Los consumos han caído fuertemente y los precios están deprimidos, en general; estamos en una crisis muy profunda, esperemos que sea político y que después de las elecciones empiece a mejorar el panorama porque estamos preocupados todos, muy preocupados Los consumos han caído fuertemente y los precios están deprimidos, en general; estamos en una crisis muy profunda, esperemos que sea político y que después de las elecciones empiece a mejorar el panorama porque estamos preocupados todos, muy preocupados

"Tenemos agricultura, tenemos minería. Nuestra provincia es rica pero con problemas de la falta de créditos, falta de inversiones, falta de inversiones en infraestructura: no tenemos tren, no tenemos rutas en buen estado, la logística es compleja. Lo que tenemos que hacer, no lo hacemos, y eso es una pena porque el tiempo pasa", subrayó.

Y cerró: "Estamos en un momento súper crítico y todas las empresas están complicadas porque venimos de una recesión profunda. Teníamos esperanza de que se empiece a reactivar y no sucedió, al contrario, hoy estamos viviendo un mayor receso. Encima se cortó bastante la cadena de pagos, las empresas están complicadas y hay mucha gente que está quedando también sin trabajo".

"Lo peor aún no llegó"

Finalmente, desde Chaco, Juan Carlos Serrano, habló de un futuro complejo "porque el Gobierno redobló su apuesta por un modelo económico excluyente, sin señales de modificación". Y una de sus consecuencias más graves es el desempleo. "Hay una pérdida progresiva de puestos de trabajo, que no se da a través de despidos masivos sino de una manera silenciosa y constante. En una semana se van tres o cuatro personas. Si contás 30 semanas así, son más de 250 trabajadores que pierden empleos en blanco, con paritarias, vacaciones pagas y obra social, pero nadie se entera", describió.

En diálogo con 'Radio y Televisión Riojana', remarcó que las industrias no consideran al personal como variable de ajuste, sino como un capital formado y capacitado, difícil de recuperar, "pero llega un punto en que mantener la estructura se vuelve insostenible, lo que obliga a decisiones dolorosas".

"A veces, uno tiene que mirar a la cara a su gente y decirle que no tiene trabajo para darle, no porque hizo algo mal, sino porque el contexto no lo permite", lamentó.

Para concluir, el empresario advirtió que "lo peor aún no llegó".

Anticipan que tras las elecciones de octubre, se espera un agravamiento de la recesión y la inflación.

Y anticipó que de acuerdo con proyecciones económicas que circulan en el sector, tras las elecciones de octubre se espera un agravamiento de la recesión y la inflación. "De cumplirse ese pronóstico, la industria nacional tendrá que enfrentar tiempos aún más complejos", sentenció.

