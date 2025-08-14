Despidos y suspensiones: Martín Rappallini (UIA), un tibio contra el Gobierno

"No solo es ordenar la macro y ya está, sino hacer reformas fundamentales para darle viabilidad a todos los sectores. El problema es que se abre la economía, esta bien competir con el mundo, pero los transables, los que compiten, autos, acero, aluminio, cerámica, tenemos que vender a precio internacional. El resto no transable puede transferirlo a precio, por eso un bife en la Recova vale el doble que en París", sostuvo.

Y finalmente, pidió iguales condiciones:

Hay que nivelar la cancha, empezar a generar las condiciones. No se puede ordenar la macro y no ordenar la micro, hay que hacer un proceso. No nos sobran empresas, tenemos poco empleo privado y pocas empresas Hay que nivelar la cancha, empezar a generar las condiciones. No se puede ordenar la macro y no ordenar la micro, hay que hacer un proceso. No nos sobran empresas, tenemos poco empleo privado y pocas empresas

