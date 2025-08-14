Día decisivo para River Plate este jueves 14 de agosto ya que jugará la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay. Una duda de Marcelo Gallardo generó un tuit de Juan Cortese que algunos hinchas del Millonario repudiaron.
¿QUÉ PASÓ AHORA?
En River ya buscan cualquier cosa para repudiar a Juan Cortese
El vínculo de los periodistas partidarios de los clubes y sus hinchas, en algunos casos es extraño. ¿Qué pasó con los de River y Juan Cortese?
Tras un inicio de segundo semestre algo irregular (con momentos buenos y otros no tanto), el club de Núñez busca seguir avanzando en su principal objetivo del 2025.
Los hinchas de River y Juan Cortese
Juan Cortese es uno de los cronistas históricos de River Plate. Trabaja para TyC Sports y, así como cuenta con el apoyo de algunos, también hay quienes buscan motivos para criticarlo.
En esta ocasión, el periodista habló sobre el posible equipo de Marcelo Gallardo para enfrentar a Libertad en Paraguay, y su tuit generó más repercusión de la que sugería el contenido original.
De manera sorpresiva, este tuit llegó a más de 200 mil visualizaciones, superó las 250 respuestas y tuvo más de un centenera de tuits citados.
Algunos cuestionaron la utilización de los términos "dinámica y fibra" y otros tantos, apuntaron al DT del club de Núñez por la formación pensada para jugar en Paraguay.
Continuidad del Millonario de Marcelo Gallardo
Varios jugadores de River llegan lesionados al duelo ante Libertad de Paraguay.
Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, por ejemplo, no pueden ocupar el lugar del primer marcador central y por eso mismo quien se hará cargo de ese puesto es Sebastián Boselli.
El posible equipo de Marcelo Gallardo es:
Franco Armani, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Giuliano Galoppo/ Juanfer Quintero/ Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio
No fue descabellado el análisis realizado por Cortese. Los tres jugadores que son duda, tienen características diferentes.
Lencina es más directo, Quintero le da más juego y quizá puede aportar algún pase gol diferente al resto y Galoppo, le daría mayor fuerza al mediocampo, lo que no carece de sentido teniendo en cuenta que es la ida de los octavos de final de la Libertadores.
El encuentro se llevará a cabo desde las 21:30 horas de Argentina. Se podrá ver por Telefé y Fox Sports y el árbitro del partido, será el brasilero Wilton Sampaio.
La vuelta, será el próximo jueves 21 de agosto, en el mismo horario, pero en el estadio Monumental.
