En River ya buscan cualquier cosa para repudiar a Juan Cortese

De manera sorpresiva, este tuit llegó a más de 200 mil visualizaciones, superó las 250 respuestas y tuvo más de un centenera de tuits citados.

Algunos cuestionaron la utilización de los términos "dinámica y fibra" y otros tantos, apuntaron al DT del club de Núñez por la formación pensada para jugar en Paraguay.

Continuidad del Millonario de Marcelo Gallardo

Varios jugadores de River llegan lesionados al duelo ante Libertad de Paraguay.

Germán Pezzella o Lucas Martínez Quarta, por ejemplo, no pueden ocupar el lugar del primer marcador central y por eso mismo quien se hará cargo de ese puesto es Sebastián Boselli.

El posible equipo de Marcelo Gallardo es:

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza; Giuliano Galoppo/ Juanfer Quintero/ Santiago Lencina, Miguel Borja y Facundo Colidio

No fue descabellado el análisis realizado por Cortese. Los tres jugadores que son duda, tienen características diferentes.

Lencina es más directo, Quintero le da más juego y quizá puede aportar algún pase gol diferente al resto y Galoppo, le daría mayor fuerza al mediocampo, lo que no carece de sentido teniendo en cuenta que es la ida de los octavos de final de la Libertadores.

El encuentro se llevará a cabo desde las 21:30 horas de Argentina. Se podrá ver por Telefé y Fox Sports y el árbitro del partido, será el brasilero Wilton Sampaio.

La vuelta, será el próximo jueves 21 de agosto, en el mismo horario, pero en el estadio Monumental.

