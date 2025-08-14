Aporte importante para el Derecho argentino: En el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue presentada la obra colectiva 'Código Penal de la Nación Argentina. Análisis doctrinal y jurisprudencial', dirigida por la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcela De Langhe; y coordinada por el secretario judicial del Tribunal, Marcelo Lerman.
UN APORTE FEDERAL
Código Penal de la Nación Argentina: Trabajo colectivo para lo que vendrá
Trabajo colectivo sobre el Código Penal de la Nación Argentina, presentado por la jueza Marcela De Langhe y coordinada por Marcelo Lerman.
Durante la jornada (martes 12/08) también se presentó la nueva edición actualizada del 'Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Análisis doctrinal y jurisprudencial', también dirigida por la jueza De Langhe.
Comprometida con la reflexión jurídica, ella afirmó: “La obra nace de un trabajo conjunto trabajado tanto por los integrantes del Poder Judicial como también por docentes y académicos de diferentes jurisdicciones del país. Es un mosaico federal de ideas, experiencias y miradas sobre nuestro Derecho Penal”.
Una bio
El 1er. intento de codificación penal general fue redactado -por encargo del Ejecutivo Nacional-, por Carlos Tejedor, profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien consideró el Código Penal de Baviera de 1813, de Paul Johann Anselm Von Feuerbach.
Luego, el 1er. Código Penal para la Nación (Ley N°1920) fue sancionado por el Congreso sobre la base del proyecto de Carlos Tejedor y entró a regir el 01/02/1887.
En junio de 1890, el Ejecutivo Nacional comisionó a Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo para proyectar la reforma del Código. Sólo obtuvo media sanción en el Legislativo.
Volvió a intentarse, y a fracasar el intento, en 1906.
La reforma llegó en septiembre de 1921, promulgado como Ley 11.179, y que entró a regir a partir el 30/04/1922. No se alteró la estructura original. Incorporó instituciones tales como la libertad condicional y la condenación condicional, las medidas aplicables a los inimputables, menores y reincidentes, así como las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena.
Ocurrieron numerosos proyectos de reformas al Código, tanto parcial como total: 1924, 1926, 1928 y 1932, 1936, 1941, 1951, 1960, 1963, 1979, 1984, 1994. También leyes complementarias y otras modificatorias.
El trabajo de fondo sigue pendiente.
El evento
La publicación fue
- editada por la Librería-Editorial Hammurabi,
- prologada por el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Jesús María Silva Sánchez;
- integrada por 5 tomos y casi 4.000 páginas, con aportes de más de 80 juristas, magistrados, funcionarios judiciales y académicos.
El coordinador del texto, Marcelo Lerman, valoró “el carácter colectivo de la obra que cuenta con más de 90 autores de diferentes universidades y jurisdicciones del país, pero sobre todo con diferentes concepciones teóricas y también con muy diferentes estilos de escritura, lo cual representó un desafío en pos de homogenizar el libro”.
El evento fue iniciado por el decano de la Facultad, Leandro Vergara.
Hubo un panel académico con la participación de los profesores titulares del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, Mary Beloff, Javier De Luca, Maximiliano Rusconi y Eugenio Sarrabayrouse; y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Omar Palermo.
Estuvieron presentes
- el juez de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Pociello Argerich;
- el juez federal en lo Criminal y Correccional, Julián Ercolini;
- el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky;
- el fiscal general Juan Bautista Mahiques;
- el consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Maques;
- el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres;
- la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.
También
- la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Karina Leguizamón;
- los consejeros del Consejo porteño, Martín Converset y Lorena Clienti;
- los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Santiago Otamendi y Luis Lozano;
- la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley;
- la defensora general, Marcela Millán;
- el Procurador General, Martín Ocampo;
- el ministro de Seguridad, Horacio Giménez;
- el presidente de la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Jorge Franza;
- el vicepresidente primero de la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Gonzalo Viña;
- la vicepresidenta segunda de la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Carla Cavaliere;
- la vicepresidenta de la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Elizabeth Marum;
- el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra; y
- las legisladoras porteñas, Aldana Crucitta e Inés Parry.
