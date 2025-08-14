Código Penal de la Nación Argentina: Trabajo colectivo para lo que vendrá

Luego, el 1er. Código Penal para la Nación (Ley N°1920) fue sancionado por el Congreso sobre la base del proyecto de Carlos Tejedor y entró a regir el 01/02/1887.

En junio de 1890, el Ejecutivo Nacional comisionó a Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola y José Nicolás Matienzo para proyectar la reforma del Código. Sólo obtuvo media sanción en el Legislativo.

Volvió a intentarse, y a fracasar el intento, en 1906.

La reforma llegó en septiembre de 1921, promulgado como Ley 11.179, y que entró a regir a partir el 30/04/1922. No se alteró la estructura original. Incorporó instituciones tales como la libertad condicional y la condenación condicional, las medidas aplicables a los inimputables, menores y reincidentes, así como las circunstancias atenuantes y agravantes de la pena.

Ocurrieron numerosos proyectos de reformas al Código, tanto parcial como total: 1924, 1926, 1928 y 1932, 1936, 1941, 1951, 1960, 1963, 1979, 1984, 1994. También leyes complementarias y otras modificatorias.

El trabajo de fondo sigue pendiente.

hoffman3 Ricardo Gil Lavedra, Marcela Millan, Mariano LLorens, Marcela De Langhe, Martin Ocampo y Carolina Stanley.

El evento

La publicación fue

editada por la Librería-Editorial Hammurabi ,

, prologada por el catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Jesús María Silva Sánchez ;

; integrada por 5 tomos y casi 4.000 páginas, con aportes de más de 80 juristas, magistrados, funcionarios judiciales y académicos.

El coordinador del texto, Marcelo Lerman, valoró “el carácter colectivo de la obra que cuenta con más de 90 autores de diferentes universidades y jurisdicciones del país, pero sobre todo con diferentes concepciones teóricas y también con muy diferentes estilos de escritura, lo cual representó un desafío en pos de homogenizar el libro”.

El evento fue iniciado por el decano de la Facultad, Leandro Vergara.

Hubo un panel académico con la participación de los profesores titulares del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UBA, Mary Beloff, Javier De Luca, Maximiliano Rusconi y Eugenio Sarrabayrouse; y el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, Omar Palermo.

Estuvieron presentes

el juez de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Rodolfo Pociello Argerich ;

; el juez federal en lo Criminal y Correccional, Julián Ercolini ;

; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky ;

; el fiscal general Juan Bautista Mahiques ;

; el consejero del Consejo de la Magistratura de la Nación, Alberto Maques ;

; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Sergio Torres ;

; la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

hoffman4 Javier De Luca, Mary Beloff, Eugenio Sarrabayrouse, Omar Palermo, Marcela De Langhe, Maximiliano Rusconi y Marcelo Lerman.

También

la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Karina Leguizamón ;

; los consejeros del Consejo porteño, Martín Converset y Lorena Clienti ;

; los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la CABA, Santiago Otamendi y Luis Lozano ;

; la Asesora General Tutelar, Carolina Stanley ;

; la defensora general, Marcela Millán ;

; el Procurador General, Martín Ocampo ;

; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez ;

; el presidente de la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Jorge Franza ;

; el vicepresidente primero de la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Gonzalo Viña ;

; la vicepresidenta segunda de la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Carla Cavaliere ;

; la vicepresidenta de la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, Elizabeth Marum ;

; el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra ; y

; y las legisladoras porteñas, Aldana Crucitta e Inés Parry.

