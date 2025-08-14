Guillermo Francella hace todo en 'Homo Argentum', pero ¿el humor está a la altura?

image La ambición de retratar al argentino falla frente a series contemporáneas más ingeniosas. Virtudes técnicas existen, pero narrativa y humor carecen de filo, dejando la sensación de oportunidad desperdiciada.

El problema es que la traducción al contexto local queda demasiado literal y sin chispa. El intento de Cohn y Duprat de ofrecer un retrato del "Homo Argentum" funciona solo en fragmentos, dejando la sensación de que el cine argentino aún tiene que redefinir cómo contar su propia historia sin caer en lo obvio. Las virtudes técnicas (vestuario, maquillaje, ubicaciones) son indiscutibles, pero la narrativa y el humor carecen del filo necesario para sostener la película más allá del primer visionado.

En definitiva, Homo Argentum es un espejo deformante del argentino contemporáneo: Francella se luce, el guion lo limita; Cohn y Duprat provocan, pero el ingenio se queda corto. Una película ambiciosa que confirma que la comedia argentina necesita un golpe de microondas urgente.

