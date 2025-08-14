Este jueves 14 se estrena en cines Homo Argentum, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat, con Guillermo Francella interpretando todos los papeles. El filme hace un digno intento por retratar al argentino, pero con tanto chiste repetido el humor no logra terminar de pegar, quedando una propuesta que no satisface del todo al espectador.
MUESTRA ALGO INCÓMODO
Guillermo Francella hace todo en 'Homo Argentum', pero ¿el humor está a la altura?
Guillermo Francella vuelve a los cines este jueves con 'Homo Argentum'. Humor argentino en fragmentos, provocador, raro y con algunos momentos que sorprenden.
Vuelve Guillermo Francella pero con humor que ya vimos
La película se arma como un mosaico de 16 microhistorias, muchas con un aire más pensado para TikTok o Instagram que para cine de verdad. Hay un hombre que provoca un accidente y hace como que se distrae, un "arbolito" que le roba a los turistas y un director de cine que ignora a sus propios personajes. Pero la sensación que queda es la de haber visto estas situaciones un millón de veces, con humor mínimo y chistes que no terminan de pegar.
Hay momentos que rozan la chispa (como el guardia que acompaña a una chica toda la noche o un empresario que intenta ayudar a un chico); igual, la mayoría de las historias se sienten incompletas, con remates previsibles y personajes planos. Francella, impecable en caracterización, se multiplica en gestos, acentos y mohines, pero su talento queda limitado a variantes conocidas: el empresario chanta, el humilde que se la da de bueno, la macchietta estilo Alberto Sordi. Se lo reconoce, sí, pero la repetición lo vuelve un guiño más que actuación genuina.
El cine argentino y la comedia que falta
2025 mostró que el humor argentino puede evolucionar: series como Viudas Negras, Menem o División Palermo prueban que se pueden abordar temas sensibles con ironía, sutileza y ambigüedad, sin subestimar al público. Frente a eso, Homo Argentum queda como una sobremesa de anécdotas que un tío borracho contaría sin filtro ni gracia.
Francella, consciente del desafío, recuerda que la idea nació a partir de Los monstruos (1963), de Dino Risi: "Me marcó mucho la película. Era de episodios con mucho humor. Hablaban del gen italiano, que se los veía de cuerpo y alma, con humor, con crítica social, con reflexión. Les dije: ‘Habría que hacer eso con el gen nuestro, el argentino’".
El problema es que la traducción al contexto local queda demasiado literal y sin chispa. El intento de Cohn y Duprat de ofrecer un retrato del "Homo Argentum" funciona solo en fragmentos, dejando la sensación de que el cine argentino aún tiene que redefinir cómo contar su propia historia sin caer en lo obvio. Las virtudes técnicas (vestuario, maquillaje, ubicaciones) son indiscutibles, pero la narrativa y el humor carecen del filo necesario para sostener la película más allá del primer visionado.
En definitiva, Homo Argentum es un espejo deformante del argentino contemporáneo: Francella se luce, el guion lo limita; Cohn y Duprat provocan, pero el ingenio se queda corto. Una película ambiciosa que confirma que la comedia argentina necesita un golpe de microondas urgente.
