Guillermo Francella se defendió tras sus polémicos dichos sobre el cine

"No comulgo con películas que le dan la espalda al público", agregó posteriormente y sumó con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".

Guillermo Francella lamentó que el público “no vaya al cine”

Hace algunos días Guillermo Francella se hizo presente Vorterix para participar del programa California secreta también se refirió a la baja de público que se registran en los cines a raíz del auge de las plataformas digitales con Netflix a la cabeza desde hace algunos años.

Si bien el artista indicó que "el advenimiento de las plataformas ha sido maravilloso" debido a que la globalización permite que los artistas locales sean conocidos en el mundo, manifestó que la película “Homo Argentum” es "para ver en el cine".

"Viste que la gente no está yendo tanto al cine. Yo creo que es una posibilidad de una vuelta al cine a reirse en la sala, a carcajear", señaló.

De ese modo, en aquella ocasión intentó promover el hecho de que las personas vuelvan a ocupar una butaca en las salas cinematográficas que hay en el país.

