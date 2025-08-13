En la mañana del jueves (07/08) Guillermo Francellaestuvo como invitado en el canal de streaming OLGA de cara al estreno de su nueva película “Homo Argentum”, en la que además de protagonizar hara 16 personajes bajo la dirección de la dupla Gastón Duprat y Mariano Cohon.
"TERGIVERSAN EXPROFESO"
Guillermo Francella se defendió tras sus polémicos dichos sobre el cine
El actor Guillermo Francella apuntó contra las producciones independientes que no llenan las salas del país y se molestó cuando le preguntaron al respecto.
Si bien durante la extensa entrevista el destacado artista habló de varios temas, lo que más repercusión generó sobre todo en las redes sociales fue una declaración en la que apuntó contra las películas independientes que tal vez no logran conseguir la convocatoria de una película de Hollywoodo con mayor presupuesto en el cine.
"No comulgo con películas que le dan la espalda al público", agregó posteriormente y sumó con seriedad para aclarar la repercusión generada: "A mí no me gusta verlas. Es como quién es del team salado o del team dulce".
Guillermo Francella lamentó que el público “no vaya al cine”
Hace algunos días Guillermo Francella se hizo presente Vorterix para participar del programa California secreta también se refirió a la baja de público que se registran en los cines a raíz del auge de las plataformas digitales con Netflix a la cabeza desde hace algunos años.
Si bien el artista indicó que "el advenimiento de las plataformas ha sido maravilloso" debido a que la globalización permite que los artistas locales sean conocidos en el mundo, manifestó que la película “Homo Argentum” es "para ver en el cine".
"Viste que la gente no está yendo tanto al cine. Yo creo que es una posibilidad de una vuelta al cine a reirse en la sala, a carcajear", señaló.
De ese modo, en aquella ocasión intentó promover el hecho de que las personas vuelvan a ocupar una butaca en las salas cinematográficas que hay en el país.
-----------------------------
