Toti Pasman expuso a Marcelo Gallardo: "River no arranca y con Demichelis dio 3 vueltas olímpicas"

Por último, pero no menos importante, Toti Pasman desafió al conjunto de Núñez: “A River, después del veranito de Platense, de Instituto de Córdoba y de San Martín de Tucumán, se le viene la hora de la verdad: los mata-mata por la Copa Libertadores, por la Copa Argentina y, más tarde, por la Copa de la Liga. ¿Estará a la altura el equipo del Muñeco o volverá a tropezar como le pasó todo este año?”.

Independiente y River empataron 0-0 en Avellaneda

En un duelo con tres goles anulados por posición adelantada, Independiente y River igualaron por 0 a 0 en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Santiago Montiel, Walter Mazzantti y Miguel Borja fueron los autores de los tantos que fueron anulados en el inicio de la segunda etapa. Con este empate, River alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B pero dejó pasar la chance de ser único líder, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el campeonato.

