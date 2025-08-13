Toti Pasman cuestionó la actualidad de River tras el empate con Independiente 0-0 de este último sábado 09/08 por el partido que correspondió a la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Primera División 2025 y le apuntó al técnico Marcelo Gallardo.
TORNEO CLAUSURA 2025
Toti Pasman expuso a Marcelo Gallardo: "River no arranca y con Demichelis dio 3 vueltas olímpicas"
Juan Carlos Toti Pasman analizó la actualidad de River tras el empate con Independiente 0-0 y explotó contra el técnico Marcelo Gallardo.
“¿River estaba mejor con Martín Demichelis que con Marcelo Gallardo? Porque con el primero dio tres vueltas olímpicas en un año y medio. En cambio, con el Muñeco, se olvidó de lo que es ser campeón”, arrancó el panelista.
La fuerte crítica de Toti Pasman a Marcelo Gallardo
Intensificando sus críticas sobre el técnico millonario, agregó: “Gallardo cumplió un año como director técnico del Millonario en esta segunda etapa y, si sos bueno y contemplás que le ganó los dos Superclásicos a Boca, habiéndole echado a Diego Martínez y Fernando Gago, le ponés un 4. Si no, es un aplazo”.
Sobre el partido frente a Independiente, comentó: “River no arranca. Volvió a decepcionar en Avellaneda. Lo salvó Franco Armani”.
¿Qué fue lo que dijo Toti Pasman sobre Franco Armani?
Incluso, el periodista recordó una de las polémicas del encuentro que involucra al arquero millonario. “Para mí, fue favorecido por el árbitro, que debió echar al arquero por el topetazo que le propinó a Walter Mazzantti cuando lo gambeteaba y se iba al gol”, consideró Pasman.
Por último, pero no menos importante, Toti Pasman desafió al conjunto de Núñez: “A River, después del veranito de Platense, de Instituto de Córdoba y de San Martín de Tucumán, se le viene la hora de la verdad: los mata-mata por la Copa Libertadores, por la Copa Argentina y, más tarde, por la Copa de la Liga. ¿Estará a la altura el equipo del Muñeco o volverá a tropezar como le pasó todo este año?”.
Independiente y River empataron 0-0 en Avellaneda
En un duelo con tres goles anulados por posición adelantada, Independiente y River igualaron por 0 a 0 en el estadio Libertadores de América por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.
Santiago Montiel, Walter Mazzantti y Miguel Borja fueron los autores de los tantos que fueron anulados en el inicio de la segunda etapa. Con este empate, River alcanzó a San Lorenzo en la tabla del Grupo B pero dejó pasar la chance de ser único líder, mientras que Independiente sigue sin poder ganar en el campeonato.
