Palantir es una burbuja exitosa pero un resfrío sería neumonía

Nadie puede acusar a Palantir, una empresa de análisis de datos y la acción más prometedora de 2025, de un crecimiento nada espectacular. Informó ingresos de US$ 1.000 millones para el 2do. trimestre de este año, un 48% más que para el 2do. trimestre de 2024 y el cuádruple de la cifra del mismo período de 2020.

Los de Silicon Valley buscan empresas que satisfagan la "Regla del 40", lo que significa que la suma de su margen operativo y el crecimiento interanual de las ventas, ambos expresados en puntos porcentuales, sea superior a 40. La puntuación de Palantir en esa medida es de 94 (...) solo Nvidia, con su casi monopolio en la fabricación de chips avanzados, obtiene una puntuación más alta.

Peter Thiel, fundador de PayPal Peter Thiel.

La burbuja de Thiel

(…) El problema es que el valor de mercado de Palantir ya se ha disparado hasta los US$ 430.000 millones, más de 600 veces las ganancias del año pasado y casi el triple del múltiplo equivalente de Cisco (o, incluso, de Nvidia) en su punto máximo. Las empresas de software suelen preferir expresar su valoración en términos de ventas subyacentes, lo que sitúa el múltiplo de Palantir en torno a 120. A modo de comparación, en 2005, el año anterior a que el Oxford English Dictionary añadiera el verbo «Google», la relación precio-ventas de Google alcanzó un máximo de 22.

No hace falta ir muy lejos para explicar por qué Adam Parker, de Trivariate Research, una firma de inversión, publicó una nota titulada "¿Podría Palantir ser la mejor idea para posiciones cortas?". (…)

¿Qué se necesitaría entonces para que valga la pena comprar acciones de Palantir? La empresa ayuda a todos, desde espías hasta cadenas de comida rápida, a analizar mejor sus datos y, por lo tanto, a optimizar sus operaciones. (…) La ventaja competitiva de Palantir no solo reside en su software y sus ingeniosos ingenieros, sino también en una autorización de seguridad de alto nivel que le permite procesar información clasificada de las agencias de defensa e inteligencia estadounidenses. Esto le proporciona una ventaja competitiva para defenderse de la competencia.

Sin duda, lo necesitará. (...) Palantir necesita multiplicar sus ingresos por 5,6, mucho más que el impresionante progreso que ha logrado en los últimos 5 años. Lograr esto durante los próximos 5 años requeriría una tasa de crecimiento anual superior al 40%.

Un crecimiento sostenido de los ingresos de esa magnitud o superior es posible, incluso a la escala de Palantir: Google (ahora Alphabet), Meta y Nvidia lo han logrado. (…) Lo destacable de Palantir es que necesita crecer a este ritmo para que los accionistas tengan buenas posibilidades de alcanzar el punto de equilibrio. No hay margen para un competidor emergente, un escándalo que genere desconfianza en los clientes ni siquiera una simple desaceleración. (…)".

----------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear

$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión

Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales

El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas

Riquelme vuelve a 'patear el tablero' y 'limpió' a Milton Giménez