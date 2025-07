Inflación, aranceles y Nvidia marcaron la jornada en Wall Street

No se quedó atrás la noticia de que Nvidia volvería a vender chips H20 a China, marcando un nuevo récord en sus acciones. Hoy, 15/07, tocó los US$ 172.26, lo que significó una suba de 4,99%, aunque a lo largo del día se acomodó en US$ 170.70.

Petróleo y Oro

Tanto el precio de futuros del petróleo como del oro bajaron por segunda jornada consecutiva. En el caso del oro se presenta una disminución en la demanda, lo que generó una baja del 0,7% del precio, que quedó en US$ 3.329,80 la onza. En el petróleo, el mercado se comenzó a concentrar en el exceso de oferta, luego del aumento de producción anunciado por la OPEP+.

“'Tras el debilitamiento del mercado petrolero durante el verano, prevemos que el mercado petrolero recupere un superávit considerable', afirman analistas de Morgan Stanley en un informe. Si bien se han registrado aumentos sustanciales en los inventarios mundiales de crudo y productos derivados, 'solo alrededor del 10 % de este se ha depositado en las reservas comerciales de la OCDE, lo cual es crucial para la formación de precios', afirman. 'Los países no pertenecientes a la OCDE han aumentado significativamente sus reservas de petróleo, especialmente China'", publicó Barron’s.

El Brent bajó un 0,7%, a 68,71 dólares por barril. El WTI cayó un 0,7%, a 66,52 dólares.

Efectos en los mercados

El Nasdaq cerró con una suba 0,18%, impulsado por las acciones tecnológicas. Mientras tanto, el S&P 500 tuvo una caída de 0,4% y el Dow Jones, cayó 1%. Algunos analistas plantean que la caída podría haber sido mayor sin las acciones tecnológicas contraponiendo fuerzas, principalmente porque el índice de inflación refleja que aumente la expectativa de más inflación en los próximos meses.

En el resto del mundo, los índices que más crecieron fueron: el índice ruso RTS un 2,12%, el chino Hang Seng subió 1,6% luego de que se supiera un aumento del PBI mayor al esperado y de la noticia de que podría conseguir los chips de Nvidia para su producción en el rubro tecnológico. El tercer lugar del podio lo ocupó el MOEX, con una suba de 1,58%.

El índice que mas cayó fue el estadounidense Russell 2000, con una pérdida de 1,92%, el BIST 100 de Estambul tuvo una caída de 1,28% y el español IBEX 35 lo hizo por 1,15%, liderando las caídas en las bolsas europeas luego de que se conociese el índice de inflación de Estados Unidos.

Mercados del miércoles 16/07

Al momento de publicación de esta nota, Nikkei 225 abrió la jornada del miércoles 16/07 en alza, con un aumento del 0,10%, el S&P/ASX 200 de Australia abrió con una caída de 0,91%.

KOSPI de Corea del Sur también abrió con una caída. En este caso del 0,65%, mientras que el índice de Morgan Stanley, MSCI World se encuentra con una pequeña baja del 0,03%.