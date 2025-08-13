A ocho meses de la muerte de Jorge Lanata, Radio Mitre sorprendió con un reclamo millonario en plena sucesión. Mientras Elba Marcovecchio y las hijas del periodista negociaban la división de bienes, apareció una deuda que complica los números, y que aparte amenaza con reabrir diferencias que parecían haber quedado atrás.
ALERTA POR TERREMOTO
Radio Mitre se mete en la herencia de Jorge Lanata con un reclamo inesperado
Radio Mitre le reclama una importante suma a la familia de Jorge Lanata por un viejo préstamo, complicando todavía más el reparto de bienes entre sus herederas.
Los bienes de Jorge Lanata y el reclamo que complica todo
Cuando Lanata murió el 30 de diciembre de 2024, empezó el trámite para repartir un patrimonio importante: el departamento del Palacio Estrugamou, valuado en unos US$ 2,5 millones; la casa en Punta del Este, tasada en cerca de US$ 2,9 millones; y obras de arte repartidas entre ambas propiedades. Todo eso debía dividirse entre sus hijas, Bárbara y Lola, y su viuda, Elba Marcovecchio.
Hasta ahí, lo esperable en cualquier sucesión de alto perfil. Pero en Argentina, la herencia no empieza ni termina con los bienes: primero hay que despejar las deudas. Y ahí apareció Radio Mitre con un reclamo de US$ 300.000, presentado con documentación formal por el abogado de la emisora, Carlos María del Campillo, según mostró Luis Bremer en el programa A la tarde (América TV).
El antecedente es de 2022, cuando Lanata le pidió a la radio un préstamo de US$ 600.000 para una operación inmobiliaria. Según tres testigos citados por Bremer, el dinero fue para comprar el departamento del Estrugamou, que quedó a nombre de Marcovecchio antes del matrimonio. El periodista devolvió la mitad y la otra quedó pendiente. En términos sucesorios, eso implica que antes de repartir un dólar, la deuda se descuenta del total.
Un reclamo que expone las tensiones entre viuda e hijas
El problema es que el préstamo, y sobre todo su destino, toca fibras sensibles en una relación que ya venía siendo frágil. En televisión, Bremer sostuvo: "Acá comienza un nuevo conflicto que puede dividir de nuevo a la viuda y a las hijas".
El reclamo llega después de que, según el mismo programa, las tres habían logrado un principio de acuerdo para repartir los bienes. Ahora, la entrada de un acreedor importante obliga a recalcular todo y, de paso, reactiva suspicacias. Que la deuda esté vinculada a un departamento en manos de Marcovecchio no es un detalle menor, ya que va a generar desconfianza.
En paralelo, Marcovecchio no participó del homenaje a Lanata en los Martín Fierro de Radio, diciendo en DDM (América TV) que la fecha coincidía con compromisos laborales en París. Sus hijas fueron más tajantes en la misma semana: "No hay relación".
En este contexto, la herencia de Lanata es un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene un costo económico y emocional. Y en ese juego, las deudas son piezas que pueden cambiar el final de la partida.
---------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 5 capítulos ideal para maratonear
$LIBRA vuelve, pese a Milei: La oposición intenta reactivar la Comisión
Con Garbarino, "en veremos", otra reconocida cadena de electrodomésticos cerró todos sus locales
El mensaje del Banco Provincia que prendió todas las alarmas
Riquelme vuelve a 'patear el tablero' y 'limpió' a Milton Giménez