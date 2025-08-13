Radio Mitre se mete en la herencia de Jorge Lanata con un reclamo inesperado

El reclamo llega después de que, según el mismo programa, las tres habían logrado un principio de acuerdo para repartir los bienes. Ahora, la entrada de un acreedor importante obliga a recalcular todo y, de paso, reactiva suspicacias. Que la deuda esté vinculada a un departamento en manos de Marcovecchio no es un detalle menor, ya que va a generar desconfianza.

image El vínculo tenso entre Elba Marcovecchio y las hijas de Lanata se complica con la deuda ligada a la propiedad. La situación amenaza con romper acuerdos previos y reabrir conflictos familiares.

En paralelo, Marcovecchio no participó del homenaje a Lanata en los Martín Fierro de Radio, diciendo en DDM (América TV) que la fecha coincidía con compromisos laborales en París. Sus hijas fueron más tajantes en la misma semana: "No hay relación".

En este contexto, la herencia de Lanata es un tablero de ajedrez donde cada movimiento tiene un costo económico y emocional. Y en ese juego, las deudas son piezas que pueden cambiar el final de la partida.

