Cristina Pérez (LN+ / Rivadavia) aclara pero Eduardo Feinmann (A24 / Mitre) no fue

Pérez es o fue pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, cuyo asiento se lo disputan varios, comenzando por el senador nacional Luis Juez (PRO / Córdoba), según dicen. A Petri lo han cuestionado porque Pérez mencionó corrupción en el Criptogate. Hasta el momento ellos no han informado ruptura ni confirmado la vigencia de la pareja.

En X rápidamente se leyeron posts tales como:

"Feinmann denunció que un ministro puso un auto oficial y custodia gubernamental para trasladar a su esposa al trabajo. Aparentemente el nombre del ministro empieza con Luis y termina con Petri."

"Carpetazo de Feinmann a Petri. Parece que el Ministro Top Gun usaba los autos y la custodia del Ministerio de Defensa para llevar y traer a su mujer Cristina Pérez a los estudios de LN+ y Radio Rivadavia."

Embed "Cristina Pérez"



Porque su colega Eduardo Feinmann la prendió fuego sin mencionarla. pic.twitter.com/YYHdnT5P9k — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 7, 2025

La respuesta

La periodista ex Telefe -aunque en breve volverá con programa semanal, dicen- respondió también desde X:

@Cris_noticias: Ante versiones confusas quiero contarles que el medio de transporte en que asisto a mi trabajo es el taxi. Que lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos. Que no sé manejar, no tengo auto y que tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía. Que tengan un lindo viernes.

Embed Ante versiones confusas quiero contarles que el medio de transporte en que asisto a mi trabajo es el taxi. Que lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos. Que no sé manejar, no tengo auto y que tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía. Que tengan un… — Cristina Perez (@Cris_noticias) March 7, 2025

Ella recibió varios posteos de respaldo:

@CarlosMaslaton: Qué manera de difamar siempre con este tipo de cosas, Cristina. Y te lo digo siendo contrario al gobierno.

@fernandopaz0849: Ya llega un momento que hinchan demasiado las pelotas tirando mierda a todos lados. No puede ser gratis y no tener que hacerse responsable de las consecuencias. Ahora van entendiendo el enojo de Milei por el bombardeo constante. No te merecías vivirlo en carne propia, lo lamento en serio.

@miriam_rabino: Que una mujer trabajando mucho sea autosuficiente, molesta a los que viven de nuestros impuestos.

