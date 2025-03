Ariel Lijo espera al Senado, que prepara sesión y complicaría a García-Mansilla

image.png Ariel Lijo: mal en la Corte y nebuloso futuro en el Senado.

Para evitar los dos tercios al no haber dictamen, UP debería firmar el pliego de García-Mansilla, no es necesario que le presta aval sino que puede hacerlo “en disidencia”.

Los números de Ariel Lijo y García-Mansilla en el Senado

Si bien José Mayans, presidente del bloque de UP, aseguró tiempo atrás tener más de 25 votos para rechazar los pliegos de los jueces si eran nombrados por decreto al afirmar que sus 33 senadores votarían en contra, hay dudas sobre aquellos que firmaron el pliego del magistrado en la comisión de Acuerdos.

De los 33 que dijo Mayans tener podrían ser algunos menos. En los pasillos del Senado estiman ese número en 20 como máximo.

Pero todavía quedan varios legisladores que votarían en contra de Lijo, especialmente en el radicalismo como son los casos de Pablo Blanco, Carolina Losada y de otros espacios como Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Angeli, Francisco Paoltroni y Alejandra Vigo.

Con el rechazo de la Corte, Lijo ahora esperará que su pliego se apruebe en el Senado, algo que no ocurrió desde mayo de 2024.

En ese contexto, se reaviva el debate sobre García-Mansilla, especialmente porque durante la defensa de su pliego en el Senado había afirmado ante los senadores que no aceptaría integrar la Corte Suprema por decreto. Luego, está su posición contra el aborto, un tema que resulta transversal a los partidos políticos y bloques legislativos que le suma votos en contra, no solo del kirchnerismo que lo impulsó.

Hay otra cuestión en el caso Lijo, el Senado puede darle aval pero sigue en cuestión la licencia al cargo que ocupa, por lo cual la Corte no le tomó juramento. Es esperable que Lijo renuncie en ese caso al tener asegurado el cargo en la Corte, algo que no tenía asegurado al estar nombrado solo en comisión. Pero hay más…

¿Vacío legal?

Las designaciones de Lijo y García-Mansilla en comisión que hizo Milei por decreto estarán vigentes hasta el 30 de noviembre próximo, cuando finaliza el año legislativo según dispone la Constitución Nacional, siempre y cuando el Senado no trate los pliegos, de lo contrario quedarían firmes en sus cargos.

Aquí el problema lo tiene La Libertad Avanza, como evidenció desde mayo de 2024 cuando envió los pliegos al Senado: no tienen los dos tercios de los miembros de la cámara alta para nombrarlos y por eso no avanza el debate en el recinto, donde la votación resultaría negativa según los sondeos hasta el momento.

Claro que tampoco avanzó la oposición para rechazarlos donde solo necesitan 25 votos…

De todos modos, hay más dudas. La Constitución Nacional no aclara el trámite legal en los casos de nombramientos de jueces en comisión si el Senado los aprueba o rechaza. Algunos constitucionalistas aseguran que el Congreso debe de tratar los pliegos solamente y otros que deben tratarse tanto los pliegos como el decreto que los instaló en la Corte en comisión. Por último, en el caso de García-Mansilla que ya juró, otros especialistas creen que solo queda el trámite de juicio político para removerlo de la Corte al haber sido integrado ya al tribunal.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza) advirtió el 3/3 en radio Rivadavia qué si se rechazan los pliegos de Lijo y García Mansilla "no deberían seguir en la función" y que en su lugar "habrá que nombrar nuevos pliegos".

--------------

Más noticias en Urgente24:

No esperen cambios ya...Recién el sábado bajará la temperatura

"Karina es la cajera: los hermanos Milei son dos marginales"

Científicos descubieron dos objetos "imposibles de existir" en el espacio profundo, ¿extraterrestres?

Envidia de Javier Milei: US$ 5 millones por cenar con Donald Trump en Mar-a-Lago