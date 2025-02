López Murphy, quien no investiga la obra social militar, moderado contra CSJN por decreto

Tiempos de sorprendente moderación los de Ricardo López Murphy (Encuentro Federal / CABA), no parece un diputado nacional en campaña por su reelección. ¿Acaso él está transmitiendo que en diciembre se marcha a su casa? No se trata solamente de que como presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara Baja no promovió una investigación de las graves irregularidades que ocurren con la obra social de los militares -abandono que desencantó a los uniformados tanto activos como en retiro, en particular porque él se ufana de haber sido ministro de Defensa- sino que la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es muy grave para la seguridad jurídica de los argentinos.