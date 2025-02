""Pullaro se quiere perpetuar como gobernador pero no queremos un Gildo Insfrán en Santa Fe".

“Particularmente, me canso haciendo pedidos de informes preguntando dónde va la plata de los santafesinos porque Pullaro usa el dinero público para darle a los medios ya que quiere ser elegido convencional y reformar la Constitución provincial”.

image.png Amalia Granata con los tapones de punta contra Maximiliano Pullaro

La relación con el presidente Milei

"Cuando asumió, le hice una crítica a Javier (quien me pidió que fuera su candidata a gobernadora en Santa Fe). Se ve que no le gustó porque no me habló más. Le dije que en la campaña èl dijo que era diferente pero después puso en su gabinete a Daniel Scioli o Guillermo Francos quienes estuvieron con todos los gobiernos anteriores".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1894798386831798421&partner=&hide_thread=false Amalia Granata estaba contando por qué Viviana Canosa se enojó con Javier Milei y pasaron cosas pic.twitter.com/3lb8s7rLgo — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) February 26, 2025

Finalmente, criticó al entorno que rodea al Jefe de Estado de Argentina:

Si te gustan focas aplaudidora, eso no es sano. Con Viviana Canosa pasó lo mismo. Como ella le dijo que había puesto candidatos de Sergio Massa en sus listas le cortó el teléfono. Hay que recordar que Canosa lo ayudó mucho cuando a él no lo conocía casi nadie. Si te gustan focas aplaudidora, eso no es sano. Con Viviana Canosa pasó lo mismo. Como ella le dijo que había puesto candidatos de Sergio Massa en sus listas le cortó el teléfono. Hay que recordar que Canosa lo ayudó mucho cuando a él no lo conocía casi nadie.