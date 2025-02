Desplante de gobernadores a Javier Milei: Quiénes van, quiénes no e indecisos

Los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan, ex JxC) Gustavo Sáenz (Salta), tienen previsto participar de un foro minero en Canadá, adonde también se sumará el jujeño y radical Carlos Sadir. Estos 3 mandatarios provinciales, entonces, no estarían para escuchar el discurso de Javier Milei en el Congreso.

En tanto, Hugo Passalacqua, de Misiones, también cercano a la administración libertaria, no estará en el Congreso porque se recupera de una intervención.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, también anticipó que tiene una actividad en su provincia, por lo que no asistiría, mientras que Ignacio Torres (Chubut) aún tampoco confirmó su presencia.

El radical santiagueño Gerardo Zamora podría privilegiar la agenda local; y cerca del chaqueño Leandro Zdero tampoco confirman su presencia.

De los radicales que ya se sabe no asistirán, se encuentra el mendocino Alfredo Cornejo, quien encabezará la bendición de los frutos, el primer acto de la Vendimia, y por ello enviará a la vicegobernadora Hebe Casado. También el correntino Gustavo Valdés, que no viajará a la Capital ya que permanecerá en su provincia para inaugurar las sesiones locales.

El chaqueño Leandro Zdero no ha confirmado aún su presencia en la Asamblea Legislativa.

Los que sí confirmaron su presencia, hasta el momento, son Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Poggi (San Luis) y Martín Llaryora (Córdoba).

La gran incógnita es qué hará el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien viene enfrentándose públicamente con el Gobierno Nacional (Urgente24 ya ha escrito que existe una pelea fuerte dadas las intenciones de Javier Milei de hacer pie en CABA; territorio PRO por excelencia), aunque lo más probable es que asista al evento.

Asamblea Legislativa: Los legisladores que no asistirán

Los primeros en avisar que no estarán en la apertura de sesiones ordinarias fueron los senadores de Unión por la Patria. “Ya decidimos no escuchar al presidente”, confirmó en declaraciones radiales el jefe del interbloque, José Mayans.

“Primero, porque las veces que se refiere a nosotros, nos trata muy mal. Segundo, miente. Y, bueno, obviamente, ya sabemos lo que ha pasado en un año de Gobierno”, agregó el formoseño.

Por su parte, el bloque de UP que conduce Germán Martínez en Diputados todavía no fijó una decisión, pero habría una mayoría dispuesta a imitar a los senadores de su espacio.

Por Encuentro Federal, la bancada que preside Miguel Pichetto, asistirá al menos la mitad de sus miembros, según parlamentario.com.

En tanto, desde Democracia para Siempre, los radicales díscolos, solamente participarán el presidente y la vicepresidenta del bloque, Pablo Juliano y Marcela Coli, respectivamente.

El Frente de Izquierda todavía no definió qué hará.

Otro de los que anticipó que no escuchará a Milei es el senador y presidente de la UCR Nacional, Martín Lousteau. “El sábado no voy a ir a la apertura de sesiones, no voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el presidente porque no lo avalo para nada”, dijo en referencia a las designaciones de jueces de la Corte por decreto. Y añadió: “Ya fui dos veces y lo que hacen es montar un mecanismo de barras en los balcones, de no dejar que entre el periodismo, de agresión permanente y de utilización de las cámaras como les plazca; eso ya lo hacía el kirchnerismo y lo viví varias veces”.

Luego, Lousteau cuestionó los "atropellos del Gobierno" por las restricciones que impuso Karina Milei para la prensa, tal como informó Urgente24.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GugaLusto/status/1894911533328580625&partner=&hide_thread=false Siguen los atropellos del gobierno. Ahora restringe el acceso de periodistas a la Asamblea Legislativa, limitando el derecho a informar y ser informados. La democracia necesita libertad de prensa, no censura ni autoritarismo. pic.twitter.com/W4MYJPGJrc — Martín Lousteau (@GugaLusto) February 27, 2025

