Javier Milei vs. Jorge Macri: Por CABA, matar o morir en 2025

"(...) El macrismo de la primera hora está en guardia. Milei promete fidelidad y defensa acérrima de quienes juegan bien con él. No importa de dónde vengan. Ni qué hayan hecho en el pasado. ¿Y si son casta? Tampoco. Por ahí anda Daniel Scioli. Si lo dejan, Milei le abriría las puertas de par en par a Diego Santilli. O a Cristian Ritondo, el jefe de la bancada del PRO, que además de tener una larga carrera política acaba de quedar envuelto en una denuncia periodística que informó sobre un entramado de sociedades offshore, departamentos en Estados Unidos, y complejas estructuras financieras que conducen a la abogada Romina Aldana Diago, su esposa. Los departamentos suman US$ 2,6 millones.

Ritondo fue defendido, como nadie, por Milei. Los referentes del PRO, en cambio, hicieron silencio. Ni Mauricio Macri, ni Jorge Macri ni su ex jefa, María Eugenia Vidal, dijeron una palabra en tres semanas. Santiago Caputo, el gurú de campaña mileísta, se ilusiona con sumar dirigentes, por fuera de acuerdos de cúpulas. Un nuevo Cambiemos, podría decirse, aunque la sola denominación les causa escozor. (…)".

"(...) El ex intendente de Vicente López cierra un año plagado de sobresaltos. En particular, el mes último: el pase inconsulto de Diego Kravetz a la SIDE y la fuga de presos en las comisarías porteñas alteraron su fin de año. Lo obligaron a descabezar a la cúpula policial, y el ministro Waldo Wolff tuvo que desarmar parte de su equipo. Es paradójico porque el jefe de Gobierno no termina el 2024 con malas mediciones sobre la gestión local, pero su figura no despierta pasiones. “Es la opción que quedaba para que no nos coma la piña. Jorge no tiene fans, no hay nadie que se ponga una remera de él, como pasaba con Mauricio. Pero tiene buena aprobación de la gestión, por arriba del 50%. Jorge quiere municipalizar a full la elección, pero esta decisión no significa que sí o sí tenga que ir separado de La Libertad Avanza”, explicaron desde Uspallata.

Para el ex Presidente, el ordenamiento de la oferta electoral tiene que tener, sí o sí, un primer entendimiento en la ciudad, el territorio que considera propio y que ahora ve amenazado por Karina Milei. Con la excusa de la autonomía, los Macri avanzaron con el desdoblamiento, para tratar de resguardar la Legislatura. El viernes por la noche, después de horas de operaciones cruzadas, Caputo, el estratega del triángulo de hierro, posteó su opinión en las redes, el universo en el que, desde el anonimato, se siente más a gusto. “No termino de entender cómo suponen que LLA no va a sacar al menos 25% en las elecciones municipales de la Ciudad de Buenos Aires. Salvo que estén suponiendo que no correríamos lo cual sería un error. Pareciera que no quieren acordar lo nacional”, escribió desde la cuenta @MileiEmperador.

Dentro de La Libertad Avanza hay opiniones encontradas. ¿Quién es más intransigente a un acuerdo con Macri? ¿La hermana del Presidente o el consultor? ¿Para qué lado inclinará Milei la balanza?

En paralelo, el ex Presidente habilitó, como adelantó este medio, a que algunos de los diputados por la provincia de Buenos Aires que tienen que renovar sus bancas el año entrante negocien “acuerdos razonables” con el gobierno. Por ejemplo, Alejandro Finocchiaro y Diego Santilli, “El Colorado”, al que puertas adentro del gobierno empezaron a llamar “El Violeta”.

Los Macri meditan sus próximos pasos, asesorados por un entorno que mezcla macrismo puro y resabios de Vicente López, y que recientemente tuvo una nueva incorporación: el catalán Antoni Gutiérrez-Rubi, un especialista en campañas que trabaja en Europa, en algunos países de la región y que colaboró en los últimos años con el Frente Renovador de Sergio Massa. “Ordena desde afuera, transversal a todas las tribus”, resaltó un colaborador del jefe de Gobierno. El catalán ya había sido contactado años atrás por Fernando de Andreis.

Es el mismo consultor que, en el 2017, asesoró a Cristina Kirchner en su candidatura a senadora en la provincia de Buenos Aires, con el sello de Unidad Ciudadana. (…)".

"(...)Lo que se avecina es una guerra sin cuartel entre los libertarios y el macrismo en la ciudad. En la Casa Rosada tienen una visión muy negativa de Jorge Macri y le pronostican “problemas de gobernabilidad”. Quizás preámbulos de una descomposición que ya empezó a expresarse en las últimas semanas. El polémico pase de Diego Kravetz, la posterior difusión de un video en el que el nuevo subsecretario de la SIDE le pega a un joven en la calle, el cruce de acusaciones por la fuga de los detenidos que terminó con el descabezamiento de la policía metropolitana, son derivaciones de una disputa que se avecina compleja y que tiene en el ámbito de la seguridad un territorio muy sensible.

La gestión porteña en la materia está bajo estado de shock, al punto de que fue el único tema que llegaron a conversar con cierta fluidez Jorge Macri y Patricia Bullrich. La excusa fue la llegada de Ezequiel Daglio (cercano a la ministra) como N°2 de Waldo Wolf; el motivo de fondo fue cómo evitar que se produzca un desborde que termine perjudicando a ambas gestiones. También la reestructuración del gabinete porteño sigue generando ruido, con foco especial en el tormentoso corrimiento de Néstor Grindetti, quien pasó de ser jefe de Gabinete a no tener ni oficina para el cargo que le inventaron.

Jorge Macri percibe que su gestión está en un momento delicado y que necesita revitalizarla para tener chances electorales. Pero lo novedoso es que dio un paso nítido en el sentido de proyectarse como una fuerza autónoma el año próximo, el primer gesto claro de preparativo para competir contra los libertarios. Se transformó en el referente del ala rebelde dentro del partido, al cual ahora se acopló su primo después de varias tensiones intrafamiliares. Ayer Jorge Macri lo dijo en forma explícita: “No me gusta que me inviten a ser parte con un condicionante absoluto”.

Milei ve cada vez más lejos la posibilidad de un entendimiento con la cúpula de Pro y prioriza su vinculación con los sectores internos más dialoguistas. “A pesar de los deseos del Presidente, ellos van a hacer que nos lleven a lugares distintos. Nosotros nos entendemos muy bien con los gobernadores y con los bloques legislativos”, provocan en su entorno, dando a entender que aspiran a una convergencia con el macrismo sin los Macri.

Hay dos miradas para proyectar la evolución de esta relación descompuesta. Los acuerdistas piensan que la foto de hoy expresa las tensiones propias de los posicionamientos de dos fuerzas distintas, pero que al final del camino su objetivo común de derrotar al kirchnerismo los va a terminar por unir, en línea con lo que demanda su electorado.

Los más puristas, en cambio, sostienen que es muy difícil una construcción común cuando se habla en dos idiomas distintos.

Para Pro, esas diferencias significan institucionalidad y republicanismo, un activo cultivado por Macri para demostrar que sin su apoyo la confianza internacional y de los mercados hacia el Gobierno podría desplomarse. Esto, traducido al lenguaje libertario quiere decir detallismo en las formas para ocultar tibieza en el fondo.

LLA se autopercibe como una fuerza “rompesistema” que busca quebrar el status quo y los intereses del macrismo. Bajo esta óptica, es mucho más importante mantener una identidad definida y diferenciada que una alianza que los desperfile. (…)".

Unión por la Patria

"(...) También la decisión mostró el posible marco de alianzas que puede construir Jorge Macri para el año que viene. Se sabe que Horacio Rodríguez Larreta construyó su hegemonía en la Ciudad a fuerza de fagocitar a cada sector opositor. Ahora hay que ver qué construcción decide hacer Jorge Macri. Los radicales, por lo pronto, suenan como posibles aliados: sin un acuerdo con el PRO, el partido centenario la tiene dificil en la Ciudad, sobre todo si se tiene en cuenta que entre el PRO y LLA puede comerse casi todo el electorado afín al radicalismo. Por eso, no debería ser sorpresa que el jefe de la UCR porteña, Martín Ocampo, haya acompañado la decisión: "Es bueno para la autonomía de la Ciudad", dijo el ex ministro de Justicia de Larreta.

Lo mismo corre para la Coalición Cívica, de Elisa Carrió, que apoyó la medida tomada por Jorge Macri. No solo respaldaron el desdoblamiento, sino la suspensión de las PASO. En cambio, Graciela Ocaña cuestionó esto último, lo cual pone en serias dudas que puedan reunir los 40 votos para que las primarias no se hagan.

En Unión por la Patria parecieron tomarse con mayor calma la decisión de Jorge Macri. Hay una explicación lógica: el arrastre o no de las figuras nacionales en lo que es el electorado porteño no parece perjudicarlos tanto como a los libertarios. Si se votan juntas o separadas, siempre hay un porcentaje del electorado (oscila entre un 20% y un 30%) que va a ir a buscar una alternativa que no sea de derecha o ultraderecha. En ese sentido, la construcción opositora a ambos de Unión por la Patria se hará en un escenario o en otro. Otra cosa es que definan los candidatos, algo para lo que todavía falta.

Esto no quiere decir que no hayan criticado la decisión. La legisladora Claudia Neira destacó que "el desdoblamiento de las elecciones y la suspensión de las PASO en la Ciudad muestran a un Jefe de Gobierno que no entiende los problemas de los porteños ni tiene idea de cómo solucionarlos. Jorge Macri desdobla las elecciones con la excusa de discutir los problemas de los porteños, pero por hacerlo mal y tarde, ambas campañas (la local y la nacional) se van a superponer: así, la discusión sobre la Ciudad queda igual de absorbida por los temas nacionales".

Es decir, en este caso la crítica es por no haber separado más las dos elecciones. Son contrastes de una decisión que dejó a todo el mundo ajustando el GPS político (…)".

