Karina Milei restringe a la prensa pero Manuel Adorni NS/NC

Así las cosas, los periodistas serán ubicados en “dos palcos” de la primera galería del recinto que suelen ser asignados para las personas invitadas por el oficialismo. “Vamos a poner enchufes”, fue la promesa de una funcionaria de prensa de la Cámara baja.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Carito_Ramos/status/1894566576134709410&partner=&hide_thread=false Estas fotos de Asambleas Legislativas pertenecen a fotoperiodistas de Clarín y AFP. Desde que asumió Javier Milei, los reporteros gráficos perdieron el acceso a la zona baja del recinto de Diputados pic.twitter.com/hmHkcMwYOy — Carolina Ramos (@Carito_Ramos) February 26, 2025

La medida, según La Nación, fue trasmitida como una decisión irrevocable ayer a la tarde en sendas reuniones con representantes del Círculo de Periodistas Parlamentarios (CPP) y la agremiación de reporteros gráficos (Argra).

La entidad que reúne a los periodistas acreditados en el Congreso prepara un pronunciamiento en el que “deplora y rechaza” la actitud de Villarruel y Menem, a quienes les pide que revisen una medida que califican de “inconsulta” y que establece una “traba innecesaria a la tarea de informar sobre uno de los acontecimientos más importantes del año legislativo”.

“Lo más lamentable es que las autoridades de ambas Cámaras hayan tomado esta medida sin ninguna necesidad, ya que la prensa acreditada ha ocupado esos palcos de manera histórica sin que se registrara un incidente que justifique una decisión de estas características”, sostiene el comunicado que el CPP entregará a las autoridades de ambas cámaras y a los jefes de todos los bloques políticos.

Restricciones a la prensa en la Asamblea Legislativa: Manuel Adorni NS/NC

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado este miércoles (26/02) en su conferencia de prensa acerca de esta situación. Pero el portavoz dijo desconocer estas medidas...

"Entiendo que no es así pero todavía estamos haciendo las avanzadas habituales (…) la respuesta no la tengo porque no está terminada la avanzada ni el diseño del 1ero. de marzo, lo que sí está determinado es que va a ser a las 21.00", respondió.

"Todavía no hay más detalles así que a ciencia cierta no puedo responder tu pregunta pero entiendo que no va a haber ningún cambio", agregó. O Manuel Adorni permanece ajeno a las decisiones o estaba mintiendo...

"Igual todo va a estar cubierto por la transmisión oficial", se justificó finalmente el vocero de Javier Milei, aunque todos sabemos que no es lo mismo la transmisión oficial -que muestra (y no muestra) lo que quiere- y el trabajo periodístico de los distintos medios de comunicación.

----------------

Más noticias en Urgente24:

