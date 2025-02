Compra de Telefónica: El detrás de la operación de Telecom

La reacción oficial contrasta con declaraciones del libertario a favor de la creación de monopolios. Cabe recordar que en junio del 2024, en el 10º Latam Economic Forum, aseguró que "Los monopolios no son malos" y amplió: "Es más, les diría que los monopolios pueden ser maravillosos si son como consecuencia de que quedó uno. Y si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están, no con el que está. Porque el que está, está arreglándole problemas a la gente".