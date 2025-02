Juan Marconi, periodista exvice de Independiente, contra Romaña por "andar en patas"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dataref_ar/status/1894095652956618800&partner=&hide_thread=false Juan Marconi sobre la salida descalzo de Jhohan Romaña en Huracán vs. San Lorenzo:



“Me parece un gran jugador y seguramente sea una buena persona, pero este tema de caminar en el pasto está buenísimo de local. ¿Ir de visitante descalzo en un clásico? No digo que esté… pic.twitter.com/KriWLua2qy — dataref (@dataref_ar) February 24, 2025

Juan Marconi renunció a Independiente en 2014 y la lista 2022 quedó desmantelada

Juan Marconi presentó su renuncia a la vicepresidente de Independiente el lunes 08/01/2024 y la lista de la que fue electo en ese cargo quedó completamente desmantelada.

En octubre del año 2022 las esperanzas se renovaron e Independiente de Avellaneda. Fabián Doman y Juan Marconi ganaron la elección destituyendo a los Moyano y la gente de “El Rojo” depositaba en ellos la ilusión de una gestión acorde a la historia del club.

JUANMARCONIPERIODISTAEXVICEDEINDEPENDIENTECONTRAROMANAPORANDARENPATASFOTO2.jpg

En abril de 2023 llegó la primera de las renuncias de dicha Comisión Directiva. El que abandonó el barco fue quien en ese entonces fue electo presidente, Doman. Quien encabezó la lista y ganó con más del 70% de los votos, decidió dar un paso al costado haciendo alusión a que “no aparecieron compromisos económicos”.

Luego de ello, quien quedó a cargo fue el actual Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti.

JUANMARCONIPERIODISTAEXVICEDEINDEPENDIENTECONTRAROMANAPORANDARENPATASFOTO3.jpg

Juan Marconi generó ilusión

Juan Marconi tiene 35 años y es un joven periodista deportivo y de entretenimientos argentino. Tuvo lugar en ciclos de ESPN, entre otros canales.

Es el hijo de Guillermo Marconi, quien supo ser árbitro y Secretario General del SADRA y ambos son reconocidos hinchas de Independiente de Avellaneda. Su fama, juventud y llegada al público común, hicieron que en conjunto con Fabián Doman, el hincha del Rey de Copas se sienta identificado con gente similar a ellos y por eso llegaron al poder de uno de los clubes más grandes del país en el 2022.

En ocasiones, había mostrado disgusto con la gestión de los Moyano y consecuentes resultados e incluso se lo vio reclamando con la gente en el Libertadores de América.

Renuncia del conductor (del otro)

Luego de la renuncia de Doman y con la presidencia de Grindetti, Marconi empezó a sentirse cada vez más solo en cuanto a pensamientos y decisiones que se toman en el club. El mismo declaró: “Es lo mejor para el club en lo que se viene. Estoy en contra de la mayoría de las decisiones y me encuentro muy solo”, también agregó: “El que pone plata decide”.

Otra de las razones por la que habría dado un paso al costado Marconi, es la inclusión de Carlos Montaña como vicepresidente 1° de la institución: “En la última reunión se definió que Montaña sea el vice 1° y ni me consultaron, no es un tema personal pero no puedo comulgar con eso”. Carlos Montaña había estado en las dos gestiones anteriores y esto no le gustó nada a Marconi ya que había derrotado al antiguo oficialismo y ahora uno de ellos volvió al club.

San Lorenzo perdió ante Huracán en el clásico y terminó con su invicto

San Lorenzo, de muy flojo rendimiento, perdió por 2 a 0 con Huracán en el clásico y dejó de ser uno de los equipos invictos del Torneo Apertura 2025 después de seis fechas sin conocer la derrota.

Con los tantos de Fabio Pereyra de cabeza a los 11’ del primer tiempo y Rodrigo Cabral a los 45 del segundo, el “Globo” volvió a ganar un clásico después de tres años, cuando se quedó con el triunfo por 2 a 1 a finales de 2021.

