Se dio vuelta Federico Bulos y lo alabó en vivo a Julián Álvarez

Ezzequiel es un youtuber que suele hacer entrevistas a distintos personajes del mundo del fútbol hace ya varios años. En esta ocasión, el mano a mano fue con el Negro Bulos, conocido principalmente por ser uno de los panelistas del programa de ESPN de Sebastián Vignolo.

SEDIOVUELTAFEDERICOBULOSYLOALABOENVIVOAJULIANALVAREZFOTO2.jpg Federico Bulos protagonizó una verdadera “panquequeada” en el programa ESPN F90 tras calificar de “sobrevalorado” a Julián Álvarez y pasó a alabarlo en vivo.

Federico Bulos, nota con Ezzequiel y Julián Álvarez

Sobre el principio de la nota, Ezzequiel advirtió al Negro Bulos que en esta nota “se la va a tener que jugar”. No solo fue así, sino que terminó generando mucha controversia y hasta enojo en algunos simpatizantes de la Selección Argentina y de River.

El mano a mano comenzó con “¿qué jugador preferís?” y luego, las preguntas se fueron modificando a medida que iba avanzando la nota.

Promediando el video, Ezzequiel le hizo decir a Bulos: "tres jugadores que considerás sobrevalorados" y allí se generó la polémica.

SEDIOVUELTAFEDERICOBULOSYLOALABOENVIVOAJULIANALVAREZFOTO3.jpg Federico Bulos protagonizó una verdadera “panquequeada” en el programa ESPN F90 tras calificar de “sobrevalorado” a Julián Álvarez y pasó a alabarlo en vivo.

Bulos comenzó diciendo: “Va a caer ingrato pero me la voy a jugar” y allí fue cuando comenzó a describir a la Araña: “No es injusto que esté donde está. El pibe es un remador, un corredor, un atleta de élite de primer nivel, yo creo que no es top Julián Álvarez”. Luego mencionó a Erling Haaland y argumentó: “Para mi crack era Carlitos Tévez o el Kun Aguero. Crespo era crack. Julián no es un crack para mí”.

Rápidamente varios salieron a pegarle en redes a Bulos por dar esta opinión un tanto controversial. “¿Tevez? Agüero? Cuanta copa América o mundial tienen? Y cuántos goles en su primer mundial?, siendo pieza clave como lo fue Julián, Julián es top pero le periodismo Argentino en decadencia”, expresó un usuario. En YouTube, la mayoría de los comentarios del video son vinculados al jugador de Atlético Madrid.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/StatsMillo/status/1889391673202938130?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1889392718696128920%7Ctwgr%5E8a3b5fe0615a14c5924064904ca3d269b4fc7e4f%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Ffederico-bulos-controversial-julian-alvarez-sobrevalorado-n595656&partner=&hide_thread=false - Decime un jugador SOBREVALORADO



“Se van a enojar y no digo que sea injusto que este donde esta. Pero yo creo que Julián Álvarez no es TOP



CRACK era Tevéz, Agüero, Crespo... Julián no es un Crack. Lautaro si que esta más cerca de serlo”



Federico Bulos con Ezzequiel pic.twitter.com/ny8Gptlg2i — MilloStats (@StatsMillo) February 11, 2025

Julián Álvarez y su actualidad

Los números de Julián Álvarez en el Atlético Madrid muestran un gran presente del ex River.

Desde su llegada al Colchonero en el inicio de esta temporada, la Araña fue sumando cada vez más minutos. Comenzó alternando entre titular y suplentes, y desde hace unos meses se ganó su lugar indiscutido en los 11.

Lleva 36 encuentros jugados desde el inicio de la temporada, convirtió 17 goles y dio 4 asistencias, siendo uno de los jugadores más importantes del Atlético de Madrid. No por nada su cotización fue de más de €75 millones, más otros 20 en variables.

Con tan solo 25 años, el de Calchín tiene una trayectoria más que envidiable hasta el momento. Ha ganado casi todo lo importante a nivel mundial: Copa Libertadores (River), Champions League y Mundial de Clubes (Manchester City), Copa América y Mundial (Selección Argentina).

En conjunto con Lautaro Martínez (27 años) seguramente sean los dos delanteros de la Selección de Lionel Scaloni por varios años.

Más notas de Golazo24

Arbitraje: Triste, se dio la lógica en Barracas Central vs Newell´s

Boca, el único espadachín que pudo con Foster Gillett: nadie más recibió dinero

Fuerte comunicado de Vélez por Valentín Gómez: golpeó la mesa y pidió compromiso

Caso Rodrigo Villagra: Chau Foster Gillett, hola Europa

Manchester United en ruinas: 200 despidos más, sopa y sándwich para todos

Polémicas declaraciones de un jugador de Alianza Lima sobre Boca y Conmebol